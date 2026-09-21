Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP. Đồng Nai

Hoạt động tín dụng chính sách, thông qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng và phát huy hiệu quả. Đến cuối tháng 8/2026 tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn TP. Đồng Nai đạt 13.698 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn cho 212.388 hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định, tăng 13,2% so với cuối năm, cao hơn mức tăng chung của cả nước (mức tăng chung của cả nước là 9,9%) và đạt 96,6% kế hoạch năm; chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,15% tổng dư nợ.

Kết quả ấn tượng trên là sự hội tụ của nhiều yếu tố: Từ chủ trương chính sách; sự chỉ đạo của lãnh đạo thành ủy, ủy ban; sự phối hợp của chính quyền địa phương, đến công tác quản lý và tổ chức triển khai của NHCSXH Đồng Nai. Trong đó việc triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và làm tốt công tác tư vấn, thông tin truyền thông đã góp phần quan trọng, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng tín dụng và phát huy vai trò của các tổ tiết kiệm & vay vốn (TK&VV), các tổ chức chính trị xã hội. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản trị và vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của NHCSXH nói chung và hoạt động tín dụng chính sách nói riêng. Trong đó, tập huấn, tư vấn hướng dẫn TK&VV sử dụng hiệu quả ứng dụng “quản lý tín dụng chính sách”.

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Đến nay, trên địa bàn TP. Đồng Nai: 100% Tổ trưởng tổ TK&VV sử dụng và nhập dữ liệu thu tiền lãi, tiền gửi trên App; cung cấp kịp thời thông tin về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; tổ TK&VV cho các hội viên, các hộ gia đình vay vốn nắm bắt kịp thời thông tin và sử dụng vốn vay hiệu quả. Đồng thời theo dõi nợ và đôn đốc thu nợ đúng hạn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của NHCSXH Đồng Nai. Tỷ lệ nợ quá hạn của NHCSXH Đồng Nai, chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ cho vay, chiếm 0,15% (tỷ lệ này cả nước là 0,5%).

Thứ hai, phát huy hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Nhờ việc ứng dụng công nghệ và sử dụng phần mềm quản lý tín dụng, đã giúp cho hệ thống quản lý và cho vay của NHCSXH Đồng Nai: Từ tổ TK&VV; các đơn vị nhận ủy thác; các phòng giao dịch đến các đơn vị quản lý tại NHCSXH Đồng Nai, nắm bắt thông tin kịp thời về hội viên, hộ gia đình vay vốn, tình hình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn vay của các đối tượng chính sách. Từ đó, có hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời.

Đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn sử dụng vốn vay cho các hội viên và hộ gia đình nghèo vay vốn, đảm bảo vốn vay sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng chính sách và đạt được mục tiêu của chương trình tại địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn của Thành phố - Công nghệ và ứng dụng công nghệ đã khắc phục được khó khăn này và hỗ trợ các giải pháp quản lý tín dụng rất hiệu quả.

Thứ ba, hoạt động chuyển đổi số của NHCSXH nói chung và Đồng Nai nói riêng, bằng việc triển khai hiệu quả ứng dụng VBSP smart banking, với các tiện ích về thanh toán, chuyển tiền, nhận lãi tiền gửi tiết kiệm và trả lãi tiền vay… đã không chỉ mang lại tiện ích, lợi ích cho các đối tượng chính sách, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, các chương trình đề án lớn của Chính phủ, như mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện Đề án 06 và chi trả an sinh xã hội không bằng tiền mặt; góp phần phát triển tài chính toàn diện, mang lại những lợi ích thiết thực nhất và cụ thể hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.