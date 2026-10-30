Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Giờ học của trẻ mầm non trên nền tảng công nghệ thông tin.

Đổi mới phương pháp, khơi dậy hứng thú học tập

Những năm gần đây, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Từ việc thiết kế bài giảng, quản lý hồ sơ chuyên môn đến chăm sóc dinh dưỡng và kết nối với phụ huynh, công nghệ đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động, góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Nếu trước đây, việc tìm kiếm hình ảnh, tư liệu và thiết kế đồ dùng trực quan phục vụ bài giảng đòi hỏi giáo viên nhiều thời gian, công sức thì nay, với sự hỗ trợ của internet, các phần mềm giáo dục và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), quá trình này đã thuận lợi hơn. Những hình ảnh sinh động, video trực quan hay trò chơi tương tác được tích hợp vào bài giảng giúp trẻ dễ dàng tiếp cận kiến thức, phát huy khả năng quan sát, tư duy và khám phá thế giới xung quanh.

Tại Trường Mầm non Ngọc Sơn, phường Ngọc Sơn, việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học đã được triển khai từ nhiều năm trước. Đến năm học 2023-2024, trước yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường đẩy mạnh CĐS trên tất cả các hoạt động, từ giáo án ký số, hồ sơ điện tử đến tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cô giáo Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Sơn, cho biết, cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của CĐS cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhiệm vụ này. Hiện hệ thống internet, máy tính và ti vi màn hình lớn đã được trang bị tại 100% lớp học, phòng chức năng, hỗ trợ giáo viên tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại và đưa công tác quản lý chuyên môn lên môi trường số.

Đáng chú ý, nhà trường còn trang bị phần mềm cân đối dinh dưỡng phục vụ công tác bán trú. Thông qua phần mềm, việc xây dựng thực đơn, tính toán khẩu phần ăn được thực hiện khoa học hơn, góp phần bảo đảm năng lượng, cân đối các nhóm chất trong từng bữa ăn, hỗ trợ nâng cao thể trạng và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Không chỉ đầu tư hạ tầng, Trường Mầm non Ngọc Sơn còn chú trọng bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ. Các buổi tập huấn nội bộ được tổ chức thường xuyên, khuyến khích giáo viên tự học, tự nghiên cứu và khai thác hiệu quả các nền tảng giáo dục số. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đã thành thạo việc khai thác tài nguyên giáo dục số, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử và chủ động thiết kế bài giảng điện tử phục vụ hoạt động giảng dạy.

Cô Hoàng Đạo Tín, giáo viên Trường Mầm non Ngọc Sơn, chia sẻ: “CĐS và công nghệ AI mang lại nhiều giá trị thiết thực cho hoạt động giáo dục. Nếu trước đây mỗi giờ lên lớp chủ yếu dựa vào giáo án truyền thống và đồ dùng trực quan thì nay, AI trở thành công cụ hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng sinh động hơn. Nhờ hình ảnh, video trực quan và trò chơi tương tác, trẻ không còn tiếp nhận kiến thức một cách thụ động mà được tham gia vào các hoạt động khám phá, trải nghiệm. Để ứng dụng công nghệ hiệu quả, tôi luôn coi tự học, tự bồi dưỡng là yếu tố quan trọng, đồng thời tìm hiểu các nền tảng như ChatGPT, Canva để thiết kế bài giảng phù hợp với lứa tuổi”.

Tăng hiệu quả quản lý, gắn kết gia đình và nhà trường

Không riêng Trường Mầm non Ngọc Sơn, tại nhiều cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh, CĐS đang từng bước được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trẻ được hoá thân, trải nghiệm làm bác sĩ.

Theo bà Lê Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bút Sơn, xã Hoằng Hóa, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT và CĐS đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của nhà trường, nhất là sau khi quy mô trường lớp được mở rộng do sắp xếp, sáp nhập. Từ quản lý nhân sự, cơ sở vật chất đến theo dõi khẩu phần ăn, tổ chức hoạt động chuyên môn đều từng bước được thực hiện trên môi trường số, giúp công việc quản lý khoa học, minh bạch và thuận tiện hơn. Đây cũng là cơ sở để nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Một trong những hiệu quả rõ nét của CĐS trong giáo dục mầm non là tăng cường kết nối giữa nhà trường và gia đình. Thông qua các phần mềm quản lý, ứng dụng liên lạc điện tử và kênh thông tin chính thức, những thông tin về hoạt động học tập, sinh hoạt, thực đơn bán trú của trẻ được cập nhật thường xuyên. Nhờ đó, phụ huynh có thể nắm bắt tình hình của con tại trường, phối hợp chặt chẽ hơn với giáo viên trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chị Nguyễn Thị Thủy, phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Bút Sơn, chia sẻ: “Thông qua nhóm Zalo của lớp, tôi và các phụ huynh có thể nắm bắt những hoạt động diễn ra trong ngày, trong tháng, nhất là tình hình học tập và sinh hoạt của con tại trường. Đây là kênh thông tin hữu ích, giúp gia đình và nhà trường phối hợp tốt hơn trong chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Thực tế cho thấy, CĐS không đơn thuần là đưa thiết bị, phần mềm vào trường học mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng khoa học, hiệu quả. Khi được ứng dụng phù hợp, công nghệ giúp giáo viên có thêm công cụ đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả tương tác với trẻ; đồng thời hỗ trợ nhà trường quản lý tốt hơn các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và tăng cường sự đồng hành của gia đình.

Việc tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực số cho đội ngũ và khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ sẽ là những yếu tố quan trọng để các trường mầm non nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, tạo nền tảng cho trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời.