Chuyển đổi số 'gõ cửa' từng thôn, buôn làng tại Lâm Đồng

Cán bộ xã Krông Nô trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, Lâm Đồng đang triển khai nhiều cách làm nhằm đưa công nghệ vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Không chỉ ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực chuyên ngành, địa phương còn chú trọng đưa dịch vụ công về tận thôn, buôn, bon, đồng thời phổ cập kỹ năng số thông qua các mô hình cộng đồng.

ĐƯA DỊCH VỤ CÔNG ĐẾN TỪNG THÔN, BUÔN LÀNG

Song song với số hóa các lĩnh vực chuyên ngành, chuyển đổi số tại Lâm Đồng còn được triển khai thông qua việc đổi mới phương thức phục vụ hành chính, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân ở cơ sở.

Tại xã Krông Nô, mô hình hành chính công lưu động được triển khai từ tháng 8/2026. Theo đó, mỗi tháng một lần, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã mang theo máy móc, thiết bị và hồ sơ đến các thôn, buôn, bon để hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú.

Tại hội trường thôn Exa Nô, dù là ngày Chủ nhật, cán bộ, công chức của Trung tâm vẫn tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ cho người dân. Trong một ngày, tổ công tác đã tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ hơn 220 hồ sơ lưu động.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô phục vụ lưu động tại hội trường thôn Exa Nô. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Bà Trần Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô, cho biết mô hình được triển khai nhằm tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là những trường hợp ở xa trung tâm, không có điều kiện đi lại thuận lợi, có thể tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại địa bàn sinh sống.

Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế khác. Mô hình cũng hướng đến người dân ở khu vực xa trung tâm, gặp khó khăn trong đi lại, hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh hoặc giao tiếp bằng tiếng phổ thông.

Xã Krông Nô có diện tích tự nhiên 159,82 km2, gồm 10 thôn, buôn, bon với 22 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,4% dân số. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người dân còn hạn chế. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cấp xã ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đưa dịch vụ hành chính đến gần hơn với các khu dân cư. Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô, kết quả khảo sát trực tiếp cho thấy 100% người dân được hỗ trợ trong các đợt phục vụ lưu động đánh giá hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ và sự hướng dẫn của cán bộ.

Tại các buổi phục vụ lưu động, cán bộ không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà còn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng VNeID, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được lồng ghép trong quá trình triển khai.

Bà Ngân Thị Xuyến, Phó trưởng thôn Exa Nô, cho biết địa bàn có hơn 300 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao... Do điều kiện đi lại, rào cản ngôn ngữ và kỹ năng công nghệ, một bộ phận người dân còn e ngại khi đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính.

Với hình thức phục vụ lưu động, các điểm tiếp nhận được bố trí tại hội trường thôn, bon hoặc những địa điểm thuận tiện. Người dân không phải di chuyển hàng chục cây số đến trụ sở xã mà có thể đến điểm phục vụ gần nơi sinh sống để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ.

PHỤ NỮ LÂM ĐỒNG CHỦ ĐỘNG BƯỚC VÀO "THỜI ĐẠI SỐ"

Bên cạnh vai trò của chính quyền trong việc đưa dịch vụ công đến gần người dân, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ của từng nhóm dân cư cũng là một nội dung được Lâm Đồng chú trọng.

Trong đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đang triển khai nhiều hoạt động phổ cập kỹ năng số, khuyến khích hội viên ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Cùng với những mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ, các “Chi hội Phụ nữ số” đang được lan tỏa đến từng hội viên, bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực.

Tại xã Nam Hà Lâm Hà, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang từng bước đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên thông qua mô hình “Chi hội Phụ nữ số”. Với 1.318 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội, trong đó có nhiều chị em dân tộc Cơ Ho, M’nông, Tày, Nùng, Hội xác định việc phổ cập kỹ năng số cần bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ số” tại thôn Hai Bà Trưng với 30 thành viên. Từ tháng 5/2026 đến nay, 4 mô hình đã được triển khai tại 4 chi hội. Địa phương dự kiến đến hết tháng 8/2026, cả 7/7 chi hội đều có mô hình này.

Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác thông tin trên môi trường mạng. Nội dung tập huấn cũng tập trung vào kỹ năng nhận diện đường link, tin nhắn, cuộc gọi bất thường và cảnh giác với các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hà Lâm Hà trao quyết định ra mắt mô hình "Chi hội phụ nữ số" tại thôn Hai Bà Trưng. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Theo bà Hoàng Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hà Lâm Hà, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, phù hợp với khả năng tiếp cận của từng nhóm hội viên. Những người sử dụng thành thạo công nghệ sẽ hỗ trợ những người chưa biết, qua đó hình thành thói quen cùng học hỏi, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.

“Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính chiếc điện thoại mình đang sử dụng mỗi ngày. Biết thanh toán không dùng tiền mặt, tìm kiếm thông tin chính thống, bảo vệ tài khoản và nhận diện nguy cơ lừa đảo cũng là những kỹ năng rất cần thiết”, bà Nhung chia sẻ.

Phụ nữ xã Nam Hà Lâm Hà đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Hoạt động này nằm trong định hướng triển khai chuyển đổi số của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Lâm Đồng, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” và khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số”.

Bà H’Vi Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, cho biết chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu đối với tổ chức hội mà còn là cơ hội để phụ nữ nâng cao năng lực, tiếp cận tri thức và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn cho cán bộ, hội viên; nhân rộng mô hình “Chi hội Phụ nữ số”, các tổ, câu lạc bộ hỗ trợ nhau chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng đưa kỹ năng số vào hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.