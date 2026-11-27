Kinh tế số: Hỗ trợ đắc lực cho phát triển bền vững

Tại Tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức sáng 27-11, chia sẻ quan điểm về phát triển kinh tế số đối với tăng trưởng bền vững, diễn giả Phùng Hạnh Nga nhấn mạnh, chuyển đổi số chính là cửa ngõ để đưa doanh nghiệp đến với kinh tế số và kinh tế số sẽ hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển bền vững trên ba khía cạnh.

Ban Tổ chức trao tặng hoa tới các khách mời, diễn giả tại Tọa đàm. Ảnh: Huy Phạm

Thứ nhất, bền vững về minh bạch dữ liệu và thể chế. Khi toàn bộ doanh thu, chi phí được kết nối hệ thống, được minh bạch, số hóa thì việc quản lý doanh thu sẽ trở nên minh bạch hơn, việc nộp thuế cũng công bằng hơn giữa các doanh nghiệp. Điều này rõ ràng sẽ tạo dựng môi trường lành mạnh hơn cho các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp lớn hơn.

Thứ hai, bền vững về dòng vốn tín dụng. Khi doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu minh bạch với ngân hàng, ngân hàng sẽ nắm được cụ thể năng lực, dòng tiền của doanh nghiệp, cần vốn vào thời điểm nào và với quy mô thế nào là phù hợp... Như vậy việc “bơm” vốn cho nền kinh tế dựa trên dữ liệu chính xác, xác thực sẽ góp phần bảo đảm an toàn, bền vững và phù hợp với doanh nghiệp hơn, từ đó tạo ra hệ thống tín dụng có sức bền vững và doanh nghiệp có thể phát triển phù hợp năng lực.

Thứ ba, bền vững về giá trị của làng nghề. Việc số hóa rõ ràng cho phép truy xuất nguồn gốc, xác thực thông tin về doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ danh làm ra sản phẩm.

“Tôi cho rằng ba yếu tố đó là sự cụ thể hóa rõ nét cho nhận định rằng chuyển đổi số sẽ hỗ trợ phát triển bền vững. Trong đó cần nhấn mạnh thông qua chuyển đổi số, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất làng nghề có thể mở rộng thị trường trên các kênh thương mại điện tử, không chỉ trong phạm vi Hà Nội hay Việt Nam mà còn vươn ra thị trường thế giới; đồng thời hỗ trợ các phương thức thanh toán của ngân hàng thông qua thanh toán quốc tế… Như vậy, giúp các doanh nghiệp, nghệ nhân trong làng nghề vừa giữ được giá trị truyền thống của sản phẩm, vừa nâng cao những giá trị đó bằng những phương thức hiện đại”, bà Phùng Hạnh Nga khẳng định.

Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội - Hội sở chính BIDV Phùng Hạnh Nga chia sẻ ý kiến. Ảnh: Huy Phạm

Đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy thanh toán số

Cũng tại Tọa đàm, Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội - Hội sở chính BIDV đã chia sẻ những giải pháp tài chính số mà Ngân hàng đang tích cực triển khai để thúc đẩy hơn nữa việc thanh toán số cho các khách hàng doanh nghiệp hiện nay. BIDV đã đề ra chiến lược về chuyển đổi số trong chiến lược dài hạn được triển khai rất mạnh mẽ. Hiện, ngân hàng có nhiều giải pháp về tài chính số, chuyển đổi thanh toán số từ mọi cấp độ: từ cấp độ thấp nhất là số hóa các giao dịch (cá nhân, doanh nghiệp có thể mở tài khoản hoàn toàn online mà không phải đến ngân hàng) đến các tài khoản số đẹp, dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới, thanh toán qua POS, kết nối qua hệ thống ngân hàng mở và kết nối giữa hệ thống ngân hàng với hệ thống của doanh nghiệp.

Nhấn mạnh giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở từng giải pháp riêng lẻ mà quan trọng hơn là khả năng kết nối, tích hợp các giải pháp để tạo thuận lợi cho người sử dụng, bà Phùng Hạnh Nga cho biết, BIDV đang triển khai một giải pháp mới nhằm đồng hành với thành phố Hà Nội, sau tháng 6-2026 khi BIDV ký kết biên bản ghi nhớ với UBND thành phố về hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong hoạt động chuyển đổi số. Thực hiện cam kết này, BIDV đã tự phát triển giải pháp tích hợp 4 khâu rất quan trọng là tài khoản, QR, hóa đơn và quản lý bán hàng trên cùng một hệ thống.

Du khách tham quan Làng nghề sơn mài Hạ Thái, Hà Nội. Ảnh: Huy Phạm

“Phần mềm quản lý bán hàng này cho phép thực hiện các hoạt động tạo cửa hàng, quản lý nhân viên, xuất hóa đơn, quản lý tồn kho, giá bán và giá thành, đặc biệt được tích hợp trực tiếp trên hệ thống ngân hàng điện tử của BIDV, với hai phiên bản dành cho doanh nghiệp và dành cho khách hàng cá nhân. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử ngay trên cùng hệ thống. Đây chính là giải pháp của BIDV để hiện thực hóa cam kết đồng hành với Hà Nội xây dựng nhóm giải pháp “may đo” cho đối tượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong làng nghề cần sự tích hợp đơn giản, nhanh, có giá trị thực. Để hỗ trợ hộ kinh doanh làng nghề, chúng tôi miễn phí toàn bộ, trọn đời nền tảng này và 1 năm loa thanh toán, hỗ trợ chi phí phần mềm từ 1 - 2 triệu đồng để sử dụng phần mềm của BIDV…”, đại diện BIDV chia sẻ.

Đặc biệt, trước thực tế hiện nhiều hộ kinh doanh thiếu thông tin về chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số an toàn, trong khuôn khổ chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số, mỗi chi nhánh BIDV đã được phân công đồng hành với 1 phường/xã tại Hà Nội. Trong đó, cán bộ ngân hàng trực tiếp đến địa bàn tổ chức đào tạo, truyền thông về số hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; hướng dẫn sử dụng dịch vụ an toàn, nhận diện rủi ro; giải đáp thắc mắc của người dân, hộ kinh doanh về mức độ bảo mật an toàn của các phương thức thanh toán...

“Đối với các ngân hàng quốc doanh, tiêu chuẩn thanh toán, an toàn và bảo mật luôn được đặt ở mức cao, tuân thủ các quy định của Chính phủ và Nhà nước. Chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này, kể cả sau khi chiến dịch 100 ngày kết thúc, với mong muốn tiếp tục đồng hành thành phố Hà Nội trong công tác truyền thông, hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu rõ và tin tưởng hơn vào các tiêu chuẩn an toàn của dịch vụ thanh toán ngân hàng”, bà Phùng Hạnh Nga khẳng định.