Chuyển đổi số giúp bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa và tiếp tục tạo giá trị mới
Sáng 14/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học và tham vấn chuyên gia với chủ đề "Khoa học di sản, nguyên lý Cultural DNA và chuẩn mã hóa di sản", nhằm hoàn thiện cơ sở khoa học cho Đề án Chuyển đổi số và Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
Hội thảo tập trung thảo luận các nguyên tắc mã hóa, chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm tính xác thực của di sản trong môi trường số, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển bền vững. Các chuyên gia tập trung tham vấn 6 vấn đề: hình thức ban hành Bộ tiêu chí mã hóa di sản; nguyên tắc gán ô trong ma trận 35 ô; tiêu chí nghiệm thu bảng ánh xạ dữ liệu theo mô hình CIDOC-CRM; yêu cầu về độ phân giải, sai số hình học của dữ liệu số ba chiều; căn cứ khoa học trong tái hiện không gian, sự kiện, nhân vật lịch sử; chuẩn ký âm đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số.
Các nội dung này hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu di sản thống nhất, có khả năng liên thông, kiểm chứng và khai thác lâu dài, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giáo dục, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch trên môi trường số...
Kết quả hội thảo là cơ sở quan trọng để Quảng Trị tiếp tục hoàn thiện Đề án, từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu di sản khoa học, thống nhất, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/chuyen-doi-so-giup-bao-ton-lan-toa-gia-tri-van-hoa-va-tiep-tuc-tao-gia-tri-moi-20261015052055168.htm