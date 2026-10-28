Chuyển đổi số giáo dục: Nền tảng để ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trường học

Tiết học ứng dụng AI của giáo viên Trường THCS Võ Trường Toản, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ chuyển đổi số đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tiết học Khoa học tự nhiên lớp 5/4, Trường Tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa) bài "Các giai đoạn phát triển của con người" được ứng dụng công nghệ AI, học sinh sử dụng máy tính bảng, iPad trong suốt tiết học.

Không dừng ở một tiết học số thông thường, khi có xuất hiện của AI, bài học trở nên sinh động hơn khi học sinh sử dụng mã QR tìm hiểu, mở rộng kiến thức, đọc sách điện tử, xem phim ngắn, chơi trò chơi trực tuyến, tạo sản phẩm nghe - nhìn, nộp bài lên hệ thống…

Năm học 2026-2027, những giờ học có AI được cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Tường Tiểu học Đống Đa tổ chức thường xuyên, đã "thổi làn gió mới" đầy thích thú vào môn học. Ngoài việc học từ sách vở, các tiết học có AI, học sinh được trực tiếp tham gia vào quá trình tìm hiểu kiến thức, mở rộng kiến thức, đưa kiến thức bài học vào thực tiễn và giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng kiến thức bài học.

"Thuận lợi khi đưa AI vào dạy học đó là nền tảng chuyển đổi số của trường đã rất vững vàng. Hiện nay, hạ tầng cơ sở vật chất các lớp học đều hiện đại, đồng bộ với quá trình chuyển đổi số. Ti vi được giáo viên sử dụng trong tiết dạy là ti vi thông minh, có tích hợp AI. Mỗi lớp học đều có kết nối đường truyền internet, tạo điều kiện để giáo viên chuyển đổi số, chuyển đổi AI vào bài học.

Đặc biệt, giáo viên được nhà trường tổ chức các khóa bồi dưỡng AI dài hạn, liên tục, giúp mỗi giáo viên mạnh dạn vận dụng AI có mục tiêu, có chọn lọc, hiệu quả trong từng bài dạy", cô giáo Nguyễn Thị Hòa chia sẻ.

Tương tự, trong nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh) đã khiến phụ huynh bất ngờ khi lần đầu tiên các tiết học mở có ứng dụng AI được giáo viên mạnh dạn tổ chức. Bằng các trò chơi học tập sáng tạo, AI đã giúp cá nhân hóa quá trình học tập và nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh. Các em cũng đầy tự tin giới thiệu các sản phẩm sử dụng công nghệ thông tin và AI trong tiết học, thể hiện khả năng sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn trong giờ học.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, sự xuất hiện của các giờ học với công nghệ, AI chính là điểm nhấn giáo dục để nhà trường công khai đến phụ huynh về hiệu quả chuyển đổi số tại trường. Sự chủ động, sáng tạo của giáo viên khi linh hoạt ứng dụng công nghệ, AI vào đổi mới phương pháp giảng dạy đã không chỉ mang lại những trải nghiệm học tập thú vị cho học sinh mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến phụ huynh trong việc nhà trường tiên phong ứng dụng công nghệ, AI nâng cao chất lượng giáo dục, trang bị cho học sinh kỹ năng để trở thành công dân số, làm chủ công nghệ.

"Ngay trong hè, nhà trường đã tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên về ứng dụng AI trong dạy và học. Các tổ khối cũng xây dựng những chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm đưa AI vào giờ học, môn học một cách linh hoạt, phù hợp. Với nền tảng công nghệ sẵn có trước đó đã giúp thầy cô thuận lợi khi "bước" đến với AI, đưa AI vào giờ học, tạo sự thích thú cho học sinh, phụ huynh", lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) trong các tiết học AI.

Diện mạo mới cho giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành) được biết đến là đơn vị đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai STEM AI song ngữ. Với thời lượng 1 tiết/tuần ở từng khối lớp, trong các tiết học này, giáo viên của trường trực tiếp đứng lớp, tích hợp STEM AI vào một số môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, để học sinh vừa nắm vững kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề.

Học sinh được tiếp cận với bộ công cụ mới để thiết kế, lập trình robot có tích hợp AI và điều khiển robot thông qua phần mềm kết nối trên iPad. Đặc biệt, cũng trong tiết học, các em được tương tác trực tiếp với những người bạn mới mang tên Robot Ukit AI Fantasy.

Chia sẻ về vấn đề này, cô giáo Tạ Lê Nhật Vy, giáo viên phụ trách phòng STEM AI Robot, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thông tin, không dừng ở nội dung lập trình khô khan như trước đây, các giờ học STEM tích hợp AI giúp bài học trở nên mới mẻ, học sinh rất hào hứng, thích thú, say mê khám phá.

Theo cô giáo Tạ Lê Vy, khi thầy cô đã vững vàng về công nghệ thì việc đưa AI gắn với STEM, hoặc tích hợp vào các môn học không phải là rào cản lớn. Ngược lại, AI sẽ giúp giáo viên hiểu sâu hơn về chuyển đổi số, thiết kế các giờ học hướng đến phát triển năng lực và khả năng sáng tạo của học sinh một cách hiệu quả.

Bà Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ cho biết, hiện nay nhà trường đã hoàn thiện hệ sinh thái số giáo dục, trong đó nền tảng công nghệ được tích hợp trong hoạt động dạy học, trang thiết bị hiện đại được trang bị ở từng lớp học, đặc biệt đội ngũ được tập huấn thường xuyên đảm bảo chắc tay khi ứng dụng công nghệ.

"Hệ sinh thái chuyển đổi số giáo dục được xác định là nền tảng để nhà trường mạnh dạn đưa AI vào đổi mới dạy và học. Năm học này, ngoài các tiết STEM AI, nội dung AI cũng được thầy cô tự tin đưa vào giảng dạy trong suốt năm học, tích hợp với các bộ môn khác. Hiệu suất giáo dục đang được đo lường bằng những giờ học hạnh phúc, hiệu quả của cả thầy và trò", bà Bùi Thị Thanh chia sẻ.

Đánh giá vai trò đưa AI vào dạy và học là yêu cầu cấp bách, ngay từ hè, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Bến Thành đã tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng AI trong dạy học, kiểm tra đánh giá. Giáo viên được hướng dẫn vận dụng các công cụ AI thiết kế bài giảng, làm mới tiết học. Sự chủ động tiên phong của nhà trường đã giúp giáo viên thêm tự tin, mạnh dạn đưa AI vào giờ học, qua đó nâng cao thêm hiệu quả giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân cho biết, nền tảng chuyển đổi số đã trở thành bệ đỡ để nhà trường ứng dụng hiệu quả AI trong dạy học và quản trị nhà trường. Từ phong trào này, giáo viên thay đổi mạnh mẽ tư duy trong chuyển đổi số, thầy cô tích cực chủ động trong tiếp nhận những cái mới, , sáng tạo đổi mới phương pháp.

Nhận định AI là bước đi sâu hơn của chuyển đổi số giáo dục, bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản cho biết, sau 2 năm vận hành Nghị quyết 57-NQ/TW, giáo viên nhà trường đã rất tự tin, chủ động số hóa bài dạy, đổi mới tiết dạy đi vào chiều sâu. Đây chính là bước tạo đà để thầy cô vận dụng AI vào dạy và học thuận lợi, thực chất, phù hợp với đặc thù đối tượng học sinh.

"AI đang góp phần thay đổi cách giáo viên tổ chức giảng dạy và cách học sinh tiếp cận tri thức. Công nghệ mô phỏng 3D có thể tái hiện sự kiện lịch sử, chatbot hỗ trợ học tập, bản đồ số thông minh giúp phân tích địa lý, thực hiện thí nghiệm ảo tạo điều kiện học tập trong những trường hợp phòng thí nghiệm chưa đáp ứng được yêu cầu…

Hiện nay, song song với hoàn thiện về hạ tầng số, nhà trường tăng cường tập huấn, bồi dưỡng thầy cô về AI để thầy cô chủ động tích hợp trong bài dạy, xây dựng nội dung giáo dục AI cơ bản cho học sinh theo yêu cầu của ngành", bà Trần Thúy An nói thêm.