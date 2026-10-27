Chuyển đổi số giáo dục, nâng cao hiệu quả quản trị sau sáp nhập

Cô trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Thành phố Hồ Chí Minh) trong một giờ học số.

Nhiều mô hình chuyển đổi số được triển khai hiệu quả tại các trường học, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh và phụ huynh

Tại Trường Trung học phổ thông Marie Curie (phường Xuân Hòa), mô hình "một cửa" được triển khai thông qua Cổng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tích hợp trên website nhà trường.

Phụ huynh có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến việc học tập của học sinh trực tuyến, rút ngắn thời gian đi lại, chờ đợi; đồng thời góp phần nâng cao mức độ hài lòng đối với công tác cải cách hành chính của trường.

Được triển khai từ cuối năm học 2025-2026, mô hình là một trong những giải pháp chuyển đổi số giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Song song đó, công tác quản trị nhà trường cũng từng bước được số hóa, hướng đến tinh gọn thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Marie Curie cho biết, trước đây, khi cần rút học bạ, hồ sơ hoặc nộp đơn xin nghỉ phép, phụ huynh thường phải đến trường làm việc trực tiếp với bộ phận học vụ.

Quy trình này mất thời gian đi lại, đôi khi phải chờ đợi. Hiện nay, các thủ tục được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống trực tuyến, kết quả được thông báo qua email, bảo đảm nhanh chóng và minh bạch.

"Trước đây, chuyển đổi số trong giáo dục thường được hiểu là ứng dụng công nghệ vào bài giảng, giáo án và hoạt động dạy học. Nay, chuyển đổi số được mở rộng sang toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành nhà trường, trong đó có cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho phụ huynh và đội ngũ giáo viên", ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Tương tự, tại Trường Trung học phổ thông Thủ Đức (phường Thủ Đức) từ năm học 2025-2026, nhiều hoạt động quản lý, quản trị cũng được đưa lên môi trường số thông qua phần mềm Quản lý công việc trực tuyến. Các nội dung như giải quyết thủ tục hành chính, đăng ký môn học, đăng ký sự kiện, đánh giá thi đua, đánh giá quý và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên đều được thực hiện trên cùng hệ thống.

Phần mềm do ông Nguyễn Hải Đăng, Tổ trưởng Tổ Tin học nhà trường, xây dựng và hoàn thiện, hướng đến số hóa toàn diện công tác quản lý, quản trị. Hệ thống giúp tập trung dữ liệu, tăng tính minh bạch, thuận tiện tra cứu và theo dõi thông tin qua từng năm học.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hải Đăng cho biết, trước đây, nhiều công việc được thực hiện thủ công hoặc qua các biểu mẫu trực tuyến riêng lẻ, gây khó khăn trong quản lý, thiếu tính liên thông và mất thời gian tổng hợp dữ liệu.

Phần mềm tích hợp nhiều chức năng, cho phép xử lý các yêu cầu trên cùng một hệ thống. Chẳng hạn, khi cần rút học bạ hoặc xin xác nhận giấy tờ, học sinh chỉ cần đăng nhập, điền thông tin, gửi yêu cầu và theo dõi tiến độ xử lý trực tuyến, không phải đến trường nhiều lần.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thủ Đức cho biết thêm chức năng đánh giá giáo viên theo quý được thực hiện khép kín trên phần mềm, giúp giáo viên nắm rõ quy trình, kết quả và có thể phản hồi kịp thời. Nhờ đó, công tác đánh giá được thực hiện công khai, minh bạch hơn.

"Với Nghị quyết 57-NQ/TW, nhà trường xây dựng cơ chế, hành lang để thúc đẩy giáo viên mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, thay đổi nhận thức, tư duy của giáo viên về chuyển đổi số. Thực tế cho thấy, khi vận hành hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW, công tác quản trị, hoạt động dạy học của trường đều được đồng bộ qua công nghệ một cách tích cực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chỉ số hài lòng của phụ huynh học sinh", bà Nguyễn Thị Thanh Trúc nhấn mạnh.

Chuyển đổi số đáp ứng quy mô quản lý mới

Sau khi sắp xếp địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý hệ thống giáo dục lớn nhất cả nước, với 7.012 trường và cơ sở giáo dục, 2.683.710 học sinh trong 81.743 lớp, khoảng 197.000 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Cơ sở dữ liệu ngành có 792 bảng dữ liệu. Sau khi hợp nhất với Tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu từ tháng 7 năm 2025, yêu cầu đưa toàn bộ dữ liệu về một nền tảng chung càng trở nên cấp thiết.

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, với quy mô này, phương thức quản lý thủ công, báo cáo giấy và tổng hợp số liệu bằng tay không còn phù hợp, đòi hỏi ngành giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Theo ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW, Thành phố xác định cải cách hành chính giữ vai trò định hướng, chuyển đổi số là công cụ đột phá, dữ liệu là tài sản và trí tuệ nhân tạo là trợ lực. Các giải pháp công nghệ hướng đến ba mục tiêu: giảm tải cho giáo viên, tạo thuận lợi cho người dân và bảo đảm công bằng cho học sinh.

"Dữ liệu ngành Giáo dục phải bảo đảm các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống và có tính liên thông. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành hệ sinh thái giáo dục số, phục vụ quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên và hoạch định chiến lược phát triển toàn ngành", ông Nguyễn Trần Khánh Bảo nhấn mạnh.

Ở cấp trường, yêu cầu đổi mới quản trị sau tái cấu trúc cũng đặt ra những nhiệm vụ mới. Bà Lê Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) cho biết, khó khăn lớn nhất sau tái cấu trúc không đơn thuần là khối lượng công việc tăng lên, mà là phải tổ chức, điều phối và xác định trách nhiệm phù hợp với mô hình quản trị mới.

Với mô hình một trường có hai địa điểm, nhà trường xác định quản trị dựa trên dữ liệu là một trong những trụ cột quan trọng. Các quyết định về đội ngũ, thời khóa biểu, cơ sở vật chất, tổ chức bán trú và phân bổ nguồn lực đều phải căn cứ vào dữ liệu thực tế của trường chính, phân hiệu và toàn trường.

"Việc đồng bộ thể chế số, dữ liệu số, nhân lực số, quản trị và điều hành số, cùng giáo dục số là điều kiện để vận hành thống nhất mô hình mới: một trường, hai địa điểm, một bộ máy quản trị. Qua đó, nhà trường nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý và quyền lợi của mọi học sinh", bà Lê Thị Thanh Hương nhấn mạnh.