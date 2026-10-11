Chuyển đổi số giáo dục đi vào thực tiễn địa phương

Việc mở rộng hợp tác không chỉ nhằm đưa học liệu số và công nghệ đến gần hơn với người học, mà còn hướng tới tích hợp các nguồn lực này vào hoạt động dạy và học, gắn với nhu cầu thực tế của nhà trường, giáo viên và từng địa phương. Đây cũng là định hướng mà chương trình Khan Academy Vietnam (KAV) theo đuổi thông qua việc kết hợp nền tảng học tập trực tuyến với hoạt động tập huấn, hỗ trợ triển khai và phối hợp cùng các đối tác.

Đưa công nghệ vào hoạt động dạy và học

Chuyển đổi số giáo dục không chỉ là việc cung cấp nền tảng công nghệ hay tài nguyên trực tuyến. Để phát huy hiệu quả, các giải pháp cần được tích hợp vào quá trình dạy và học, giúp giáo viên khai thác học liệu phù hợp, theo dõi tiến độ học tập và hỗ trợ học sinh phát triển năng lực tự học.

Thông qua mô hình Trường học mở KAV, VNF phối hợp với các cơ sở giáo dục trong việc tiếp cận học liệu số, sử dụng công cụ quản lý học tập và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ. Nền tảng cung cấp tài nguyên thuộc nhiều lĩnh vực như Toán, tiếng Anh, đồng thời hỗ trợ giáo viên theo dõi quá trình học tập của học sinh.

Kinh nghiệm triển khai tại Quảng Trị cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa chương trình và ngành giáo dục địa phương trong việc đưa học liệu số vào nhà trường. Từ năm 2024 đến nay, chương trình tại Quảng Trị ghi nhận hơn 10.000 phút học tập, hơn 9.000 giáo viên tham gia tập huấn và gần 95.000 tài khoản học sinh. Những kết quả này phản ánh quy mô tiếp cận và sử dụng chương trình tại địa phương, đồng thời cho thấy vai trò của việc kết hợp học liệu số với hoạt động tập huấn, hỗ trợ giáo viên và phối hợp triển khai.

Từ nền tảng hợp tác trong nhà trường, VNF tiếp tục mở rộng phối hợp tại Quảng Trị thông qua thỏa thuận với Tỉnh đoàn, đưa nguồn lực giáo dục số đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu niên. Đây là một hướng phát triển tiếp nối, mở rộng cơ hội học tập và nâng cao năng lực số cho người học ngoài phạm vi nhà trường.

Phiên ký kết giữa các đơn vị, tổ chức giáo dục tại IECEE 2026

Ông Kiều Huy Hòa, đại diện VNF trực tiếp ký kết các thỏa thuận hợp tác, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy giá trị khi công nghệ gắn với nhu cầu thực tế và giúp người học nâng cao năng lực của mình. Từ kinh nghiệm triển khai Trường học mở KAV tại Quảng Trị, chúng tôi tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương và tổ chức để đưa học liệu số đến gần hơn với cộng đồng. Thông qua mô hình Lớp học mở KAV, VNF mong muốn đồng hành cùng các địa phương thúc đẩy phong trào Bình dân học vụ số, giúp cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên nâng cao năng lực số, sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả và tiếp cận các kiến thức thiết thực như an toàn Internet và ứng dụng AI trong giáo dục.”

Mở rộng hợp tác, gắn với nhu cầu địa phương

Từ kinh nghiệm triển khai tại các địa phương, KAV tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác có vai trò khác nhau trong hệ sinh thái giáo dục.

Tại Bắc Ninh, thỏa thuận với Sở Giáo dục và Đào tạo mở ra khuôn khổ phối hợp nhằm hỗ trợ chuyển đổi số trong nhà trường, nâng cao năng lực giáo viên và thúc đẩy ứng dụng học liệu số, công cụ quản lý học tập và AI có trách nhiệm. Đây là bước phát triển mới trong quá trình mở rộng hợp tác của KAV, dựa trên kinh nghiệm và quy mô triển khai chương trình tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang, VNF phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” thông qua mô hình Lớp học mở KAV, tập trung nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức. Tại Quảng Trị, mô hình này được triển khai cùng Tỉnh đoàn, hướng tới đoàn viên, thanh niên.

Dù phạm vi và đối tượng hợp tác khác nhau, các hoạt động tại Bắc Ninh, Quảng Trị và Tuyên Quang cùng nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp giữa các tổ chức giáo dục, cơ quan quản lý và cộng đồng. Từ hỗ trợ nhà trường ứng dụng nền tảng đến phát triển năng lực số cho thanh thiếu niên và cán bộ tại địa phương, các hoạt động đều hướng tới việc đưa công nghệ vào phục vụ nhu cầu thực tế.

Nền tảng cho cơ hội học tập rộng mở hơn

Đến nay, chương trình Khan Academy Vietnam đã có hơn 3,5 triệu tài khoản học tập, ghi nhận hơn 760 triệu phút học tập, được triển khai tại hơn 11.000 trường học và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng hơn 150.000 giáo viên. Chương trình đã hợp tác với 16 Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước.

Đại diện KAV chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh, xã Thượng Lâm và Tỉnh đoàn Quảng Trị.

Hệ thống quản lý học tập Khan Academy District (KAD) giúp giáo viên theo dõi tiến độ và kết quả học tập của học sinh, trong khi Khanmigo cung cấp các công cụ AI hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế hoạt động học tập và xây dựng các công cụ đánh giá học sinh.

Các nguồn lực này được kết hợp với hoạt động tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ triển khai nhằm giúp giáo viên, nhà trường khai thác hiệu quả nền tảng. Hoạt động hỗ trợ của VNF trong khuôn khổ các thỏa thuận được cung cấp miễn phí, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tài nguyên giáo dục số.

Việc tăng cường hợp tác tại các địa phương tiếp tục khẳng định vai trò của sự đồng hành lâu dài trong chuyển đổi số giáo dục. Khi học liệu, công nghệ và AI được kết nối với nhu cầu của nhà trường, năng lực của giáo viên và khả năng chủ động học tập của người học, các nguồn lực số sẽ có thêm điều kiện phát huy giá trị, góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho cộng đồng.