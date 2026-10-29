Chuyển đổi số giáo dục, đào tạo phải là đổi mới tổng thể trong các trường CAND

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số các hoạt động giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 tại các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân”.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND, đại diện Công an một số đơn vị và địa phương...

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh cả hệ thống chính trị nói chung và toàn lực lượng CAND nói riêng đang quyết liệt triển khai thực hiện 2 nghị quyết bản lề của Bộ Chính trị gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Với tư duy an ninh kiến tạo của Đảng đã được xác lập, các học viện CAND có trách nhiệm phát huy vai trò không chỉ trong công tác đào tạo nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, năng lực số tốt và khả năng làm chủ công nghệ, mà còn chủ động, tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Đảng ta đã xác định trong 2 nghị quyết.

Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ mô phỏng và các nền tảng số đang làm thay đổi phương thức quản trị nhà trường, nội dung chương trình, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học. Những công nghệ này tạo cơ hội nâng cao chất lượng đào tạo, cá thể hóa hoạt động học tập, tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu mới về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Theo Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, hội thảo là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND cùng trao đổi, thảo luận, làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ giải pháp khả thi, có tính đột phá góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo CAND.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở lý luận, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo, những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình triển khai tại các học viện, trường CAND; phân tích tác động của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đối với công tác quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo. Qua đó cung cấp những luận cứ và đề xuất có giá trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tham luận với chủ đề “Tham mưu, đề xuất định hướng xây dựng mô hình quản trị cơ sở giáo dục CAND trên nền tảng số đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an đã phân tích những vấn đề đặt ra trong xây dựng mô hình quản trị cơ sở giáo dục CAND trên nền tảng số. Tham luận cũng đã định hướng xây dựng mô hình quản trị cơ sở giáo dục CAND trên nền tảng số và đề xuất nhóm nhiệm vụ hiện thực hóa mô hình này.

Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu tham luận tại hội thảo.

Còn TS Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham luận tại hội thảo với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giáo dục đại học, kết nối hạ tầng dữ liệu giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với hệ thống các cơ sở giáo dục CAND theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW”. Theo đó, TS Trần Nam Tú đã phân tích những yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW đối với giáo dục đại học, đánh giá kết quả bước đầu và những điểm nghẽn trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của hệ thống giáo dục đại học sau gần 2 năm triển khai..., từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giáo dục đại học, kết nối hạ tầng dữ liệu.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược, chuyển đổi số các hoạt động giáo dục, đào tạo tại Học viện Kỹ thuật quân sự”. Bài tham luận đã chia sẻ xu hướng chuyển đổi số tại các trường đại học và kinh nghiệm chuyển đổi số giáo dục, đào tạo tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Theo đó, kinh nghiệm quan trọng của học viện là chuyển đổi số cần được thực hiện theo lộ trình từng bước, từ những hoạt động cụ thể đến các hệ thống có phạm vi rộng hơn, nhưng cũng phải được thiết kế trên một kiến trúc tổng thể và thống nhất. Trong đó, con người, dữ liệu và phần mềm cần được phát triển đồng bộ. Dữ liệu được hình thành trong quá trình hoạt động là nguồn lực nền tảng phục vụ quản trị, phân tích và ra quyết định; phần mềm là công cụ tổ chức, kết nối với khai thác dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục số.

TS Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo CAND. Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo khẳng định, hội thảo đã đánh giá toàn diện thực trạng và đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giáo dục, đào tạo trong CAND.

Trọng tâm là đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; đẩy mạnh xây dựng học liệu số, ngân hàng câu hỏi, bài tập trực tuyến và môi trường học tập số; phát triển các mô hình nhà trường số, quản trị nhà trường thông minh; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong hoạt động giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; hoàn thiện cơ chế phối hợp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

GS.TS Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số giáo dục, đào tạo tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Hội thảo cũng cho thấy, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ hay số hóa tài liệu, mà phải là quá trình đổi mới tổng thể phương thức quản lý, tổ chức dạy học, nghiên cứu khoa học và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Trong quá trình đó, người học là trung tâm, đội ngũ cán bộ, giảng viên giữ vai trò quyết định, dữ liệu là nền tảng, công nghệ là công cụ và bảo đảm an ninh, an toàn là yêu cầu xuyên suốt. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao...