Chuyển đổi số, gia tăng tiện ích cho người lao động

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai hướng dẫn công nhân theo dõi thông tin chính thống trên điện thoại thông minh.

Các nền tảng số không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa Công đoàn với NLĐ mà còn góp phần đưa thông tin, chính sách và những chương trình phúc lợi đến gần hơn với công nhân, giúp NLĐ dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng các tiện ích thiết thực.

Cập nhật thông tin kịp thời

Với hơn 1,4 triệu lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai, nhu cầu tiếp cận thông tin, chính sách và các dịch vụ hỗ trợ ngày càng đa dạng. Trong khi đó, NLĐ thường xuyên làm việc theo ca, thời gian nghỉ ngơi hạn chế, không phải ai cũng có điều kiện trực tiếp tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn tổ chức. Từ thực tế này, việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động Công đoàn được xem là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới cách thức kết nối, nâng cao hiệu quả chăm lo đoàn viên của tổ chức Công đoàn.

Hoạt động này được triển khai rộng rãi tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam), Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, phường Đồng Phú. Với khoảng 3,5 ngàn công nhân đang làm việc, việc tập trung đông đủ NLĐ để tuyên truyền các chế độ phúc lợi là điều không dễ thực hiện. Trước thực tế đó, Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, chủ động cập nhật thông tin chính thống hằng ngày đến đoàn viên, NLĐ. Nội dung thông tin tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của tổ chức Công đoàn, tình hình địa phương cũng như các chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên.

Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) cho biết: Xuất phát từ nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của đoàn viên, CĐCS đã xây dựng trang Facebook để cập nhật thường xuyên các thông tin hằng ngày và nhận được sự quan tâm, theo dõi, tương tác tích cực từ đông đảo NLĐ. Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, CĐCS chỉ cần đăng tải thông tin về số lượng quà tặng, thời gian trao quà trên trang Facebook, NLĐ đã nhanh chóng nắm bắt. Những lượt tương tác, phản hồi tích cực của NLĐ giúp thông tin được lan tỏa kịp thời, rút ngắn khoảng cách, tăng cường sự gắn kết với CĐCS.

Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin một chiều, các kênh tương tác số còn tạo điều kiện để NLĐ phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về chế độ, chính sách và điều kiện làm việc. Thông qua các nền tảng trực tuyến, thông tin về chế độ, chính sách, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoạt động tư vấn và hỗ trợ NLĐ có thể được truyền tải nhanh chóng, kịp thời hơn.

Anh Trần Văn Thuận, làm việc tại Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn) cho biết: Do đặc thù công việc theo ca, công nhân ít có thời gian tìm hiểu đầy đủ các quy định, chính sách về bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân. Sau giờ làm, tôi có thể truy cập trang Facebook của CĐCS để tìm hiểu thông tin về các chế độ, chính sách liên quan đến mình. “Nhờ cách tuyên truyền này, tôi dễ dàng nắm bắt những quy định mới, hiểu rõ hơn quyền lợi được hưởng và chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết. Đây là cách làm thiết thực, giúp công nhân tiết kiệm thời gian mà vẫn tiếp cận được thông tin hữu ích” - anh Thuận chia sẻ.

Tại các CĐCS, việc sử dụng các nhóm thông tin trực tuyến, mạng xã hội và nền tảng số đang mang lại hiệu quả trong hoạt động. Thay vì chờ đến các buổi sinh hoạt tập trung, cán bộ Công đoàn có thể chủ động truyền tải thông tin đến NLĐ theo từng nhóm, từng nội dung cụ thể. Những vấn đề liên quan đến tiền lương, thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ bảo hiểm cũng được phổ biến thuận tiện hơn, giúp NLĐ tiếp cận nhiều thông tin hữu ích, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Mở rộng mạng lưới phúc lợi

Cùng với việc đa dạng hóa các hoạt động chăm lo, chuyển đổi số đang mở ra phương thức mới để đưa phúc lợi đến gần hơn với đoàn viên, NLĐ. Những tiện ích liên quan đến mua sắm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đi lại và đời sống gia đình được tích hợp, cập nhật thường xuyên, góp phần giúp NLĐ tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là hướng đi phù hợp với đặc thù lực lượng lao động đông, phân bố tại nhiều khu công nghiệp và có thời gian làm việc khác nhau của Đồng Nai.

Nhằm đổi mới phương thức hoạt động, mục tiêu của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới là đẩy mạnh nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, tăng cường tuyên truyền để NLĐ chủ động sử dụng các nền tảng công nghệ, từng bước hình thành thói quen tiếp cận thông tin và dịch vụ trên môi trường số.

Sau giờ làm việc, công nhân lao động không còn nhất thiết phải trực tiếp tìm đến cán bộ Công đoàn hoặc tìm hiểu thông tin qua nhiều kênh khác nhau về quyền lợi của mình mà có thể tiếp cận các chương trình chăm lo, chính sách ưu đãi và hoạt động Công đoàn thông qua điện thoại thông minh. Chỉ với vài thao tác, đoàn viên có thể cập nhật thông tin, tìm hiểu quyền lợi, đăng ký tham gia các chương trình hoặc tiếp cận dịch vụ phúc lợi được Công đoàn cập nhật hằng ngày trên các nền tảng số.

Điển hình như chương trình Chợ Tết Công đoàn trực tuyến hằng năm, đoàn viên và NLĐ tiếp cận mua sắm Tết dễ dàng qua nền tảng số. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2026, tại Đồng Nai có 9,3 ngàn đoàn viên được tặng voucher mua hàng trực tuyến tại Chợ Tết Công đoàn với mệnh giá 500 ngàn đồng/phiếu. Đây là hoạt động thiết thực giúp NLĐ trải nghiệm mua sắm thông qua phiếu mua hàng điện tử với dịch vụ nhanh, thuận lợi, nhiều sản phẩm hấp dẫn và giá ưu đãi.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa các hoạt động truyền thống lên môi trường trực tuyến mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức phục vụ, lấy nhu cầu và trải nghiệm của đoàn viên, NLĐ làm trung tâm. Khi thông tin được kết nối thông suốt, dữ liệu được cập nhật và khai thác hiệu quả, hoạt động Công đoàn sẽ có thêm điều kiện để triển khai các chương trình chăm lo đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tế.