Chuyển đổi số gắn với nhu cầu đời sống

Đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Tại xã Tân Thuận, hiệu quả chuyển đổi số được thể hiện qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số. Từ ngày 9/9/2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết 561 hồ sơ, trong đó có 559 hồ sơ trực tuyến, đạt 99,64%. Tỷ lệ số hoá hồ sơ đạt 100%; có 551 hồ sơ được trả trước hạn, 9 hồ sơ còn hạn và 1 hồ sơ trễ hạn.

Kết quả này cho thấy việc ứng dụng công nghệ đang góp phần đổi mới quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để đạt được kết quả trên, xã đã kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 10/10 ấp, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức và hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc.

Bà Hồ Hồng Ý, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Phạm Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận, cho biết: “Xã xác định chuyển đổi số phải gắn với yêu cầu thực tế của địa phương, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm mục tiêu. Bên cạnh nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày”.

Cùng với cải cách hành chính, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đầu tư. Internet cáp quang đã phủ đến 24/24 ấp; tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh đạt 80%, tỷ lệ hộ gia đình có internet cáp quang băng rộng đạt 80%.

Trong lĩnh vực giáo dục, 100% trường học có internet băng rộng. Các cơ sở giáo dục đã hoàn thiện mô hình quản trị số, hoạt động số và chuẩn hoá dữ liệu số.

Ngày hội toàn dân học tập số tại xã Tân Thuận góp phần nâng cao kỹ năng số, giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích công nghệ trong đời sống.

Ông Hà Vũ Thiện, ấp Tân Bình, xã Tân Thuận, chia sẻ: “Được hướng dẫn trực tiếp giúp người dân hiểu rõ hơn cách sử dụng các dịch vụ số, nhất là những thao tác liên quan đến thủ tục hành chính và định danh điện tử. Khi thành thạo, người dân có thể chủ động thực hiện các tiện ích trên điện thoại, tiết kiệm thời gian và hạn chế việc đi lại”.

Phát huy vai trò cộng đồng, hướng đến chuyển đổi số thực chất

Bên cạnh đầu tư hạ tầng và nền tảng số, việc nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho người dân có ý nghĩa quan trọng. Các Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tân Thuận đang phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, hỗ trợ thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công và tiếp cận các tiện ích trực tuyến theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Chi bộ ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận, cho biết: “Chi bộ phối hợp với các lực lượng ở địa bàn tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích của chuyển đổi số, đồng thời hướng dẫn những kỹ năng cần thiết trong đời sống. Việc trực tiếp hỗ trợ từng thao tác giúp người dân dễ tiếp cận, từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số”.

Người dân đến Công an xã Tân Thuận thực hiện thủ tục hành chính, được cán bộ hướng dẫn sử dụng các tiện ích số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với phổ cập kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin cũng là yêu cầu cần được chú trọng. Khi giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc mã xác thực cho người khác.

Trung tá La Quốc Quân, Phó Trưởng Công an xã Tân Thuận, cho biết: “Lực lượng công an chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, không cung cấp mã xác thực cho những nguồn không đáng tin cậy; khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ”.

Hoạt động cấp căn cước cho trẻ em đủ 14 tuổi tại xã Tân Thuận được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để các em thực hiện thủ tục cần thiết và tiếp cận các tiện ích số theo quy định.

Thực tế tại xã Tân Thuận cho thấy, chuyển đổi số ở cơ sở cần được triển khai đồng bộ, từ hạ tầng, dữ liệu đến kỹ năng sử dụng và phương thức phục vụ. Mỗi hồ sơ được số hoá, mỗi thủ tục được giải quyết thuận lợi trên môi trường điện tử hay mỗi người dân biết cách bảo vệ thông tin cá nhân đều là những kết quả thiết thực.

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy giá trị khi công nghệ tạo ra những thay đổi rõ rệt trong hoạt động quản lý, điều hành và đời sống xã hội, trong đó sự hài lòng của người dân và hiệu quả quản trị là những thước đo quan trọng./.

Trúc Linh - Phong Nguyên