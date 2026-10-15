Chuyển đổi số gắn với hiệu quả quản trị và kết quả thực chất từ cơ sở

Ngày 15/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Sự kiện được tổ chức trực tiếp từ Trung tâm hội nghị tỉnh kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu, các cấp, ngành tập trung đổi mới tư duy, nâng cao vai trò người đứng đầu với phương châm rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả; phát động các phong trào thi đua thực chất, tránh hình thức, khuyến khích cán bộ mạnh dạn đưa ra sáng kiến và cải tiến phương pháp làm việc tại từng vị trí công tác. Tỉnh lấy dữ liệu làm nền tảng, hiệu quả phục vụ làm thước đo chuyển đổi số; tập trung chuẩn hóa, làm sạch và chia sẻ dữ liệu; phát triển hạ tầng hệ thống thông tin đồng bộ, tránh trùng lặp, lãng phí, đặc biệt coi trọng an toàn thông tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, địa phương thực hiện đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chế biến, du lịch, thương mại điện tử, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Các địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả của tổ công nghệ số cộng đồng, đưa công nghệ đến gần với người dân thông qua hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, nâng cao kỹ năng an toàn trên không gian mạng; đồng thời quan tâm đặc biệt đến các địa bàn khó khăn để bảo đảm tính bao trùm và hiệu quả thực chất.

Báo cáo tại chương trình nêu rõ, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", chuyển đổi số của tỉnh Lào Cai đã đạt nhiều kết quả. Trong công tác chỉ đạo và điều hành, tỉnh đã ban hành đồng bộ 467 văn bản. Về hạ tầng và dữ liệu, toàn tỉnh hình thành 51 hệ thống thông tin, 42 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và số hóa hơn 13 triệu trang tài liệu. Chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp được nâng cao với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 92,4%, trong đó 98,68% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Mạng lưới cơ sở được củng cố vững chắc với 1.609 tổ công nghệ số cộng đồng và 12.493 thành viên trực tiếp bám sát địa bàn.

Năm 2026, tỉnh tiếp tục phê duyệt 77 danh mục nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin, bao gồm 15 dự án chiến lược. Trọng tâm trong giai đoạn này được chuyển dịch từ việc xây dựng nền tảng sang tạo ra sản phẩm và hiệu quả cụ thể, lấy sự hài lòng và kết quả thực chất làm thước đo phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tham luận tại chương trình, ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư thôn Sơn Hà (xã Bát Xát) chia sẻ, địa phương xác định chuyển đổi số không phải là phong trào hình thức hay chỉ cài đặt ứng dụng trên điện thoại, mà cốt lõi là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Với phương châm ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người’ và ‘người dân cần gì, hướng dẫn nấy’, các thành viên đã kiên trì đồng hành cùng người dân thao tác dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và phòng tránh lừa đảo mạng. Thước đo thành công không nằm ở số lượng báo cáo, mà là việc người dân thực sự tự tin và chủ động sử dụng thành thạo các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Chương trình hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên toàn tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.