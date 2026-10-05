Chuyển đổi số gắn liền với an ninh mạng

Lực lượng Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và ứng phó sự cố an ninh mạng.

Đầu năm 2026, Công an tỉnh phát hiện một cá nhân lập, quản lý gần 700 nhóm Facebook, lấy tên các xã, phường. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ phát tán thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín chính quyền địa phương và gây nhầm lẫn với thông tin chính thống.

Nguy cơ mất an toàn thông tin còn hiện hữu trong các hệ thống dữ liệu. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, từ đầu năm đến nay, hệ thống tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh đã phát hiện, ngăn chặn khoảng 90 triệu lượt truy cập trái phép từ bên ngoài, cùng hàng chục nghìn thư rác và nhiều thư chứa mã độc. Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý gần 190 nghìn mã độc trên 3.400 máy trạm.

Thượng tá Vũ Văn Tuyên, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh khuyến cáo: “Người dân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng cần kiểm chứng các nội dung đăng tải, tránh gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng, gắn với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ rộng rãi, yêu cầu bảo đảm an ninh mạng càng cao. Vì vậy, tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp xây dựng, củng cố hạ tầng dữ liệu, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo, kiểm tra và ứng cứu sự cố.

Trung tâm Dữ liệu tỉnh kịp thời phát hiện và ngăn chặn các truy cập trái phép từ bên ngoài.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cũng được chú trọng. Em Ngô Tuấn Huy, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, chia sẻ: “Khi tham gia mạng xã hội, em luôn ứng xử lịch sự, tôn trọng người khác, tự bảo vệ thông tin cá nhân. Em không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và báo cáo với thầy cô, nhà trường khi thấy các trang web độc hại”.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, cho biết: “Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, Sở xác định bảo đảm an toàn, an ninh mạng là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời quá trình phát triển và vận hành các hệ thống số. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin, cảnh báo sớm, rà soát, xử lý nguy cơ".

"Chuyển đổi số gắn với an toàn, an ninh mạng phải được bảo đảm từ khâu thiết kế, đầu tư đến vận hành, khai thác, qua đó bảo vệ dữ liệu và bảo đảm hoạt động thông suốt của các hệ thống”, đồng chí Hoàng Văn Thiên nhấn mạnh.

Tội phạm mạng đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, uy tín của tổ chức, cá nhân và an ninh quốc gia. Xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp công nghệ và mỗi người dân.