Chuyển đổi số đưa tiện ích đến gần người dân

Cán bộ xã Lập Thạch thực hiện các thao tác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại các điểm phục vụ hành chính công, hình ảnh người dân sử dụng điện thoại để quét mã QR, tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến ngày càng quen thuộc. Với sự hướng dẫn của cán bộ, những thao tác trên môi trường số dần trở nên đơn giản, ngay cả với những người trước đây ít tiếp xúc với công nghệ.

Người dân xã Vĩnh An quét mã QR trên bảng niêm yết thủ tục hành chính để tra cứu thông tin.

Không chỉ ở khu vực đô thị, chuyển đổi số đang được đưa về cơ sở, đến từng thôn, khu dân cư. Những mã QR được đặt tại nơi công cộng, các nhóm thông tin trên nền tảng số được duy trì, cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng... giúp công nghệ không còn là điều xa lạ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đà Bắc hỗ trợ người dân sử dụng mã QR trong thực hiện thủ tục.

Chị Triệu Thị Hiền, thôn Cháu Mạ, xã Đà Bắc cho biết: Trước đây, muốn làm thủ tục hoặc tìm thông tin thường phải đến trực tiếp cơ quan chức năng. Nay có điện thoại thông minh, được cán bộ hướng dẫn, tôi có thể tự thực hiện một số việc ngay tại nhà. Ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng làm vài lần thì thấy khá thuận tiện. Câu chuyện của chị Hiền cũng là trải nghiệm chung của nhiều người dân khi chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống. Điều quan trọng không chỉ là có thêm những nền tảng, ứng dụng mới mà người dân thực sự biết sử dụng và nhận thấy lợi ích từ những công cụ ấy.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù được cán bộ hướng dẫn lấy số thứ tự.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận công nghệ số càng có ý nghĩa. Một chiếc điện thoại kết nối internet giúp người dân cập nhật thông tin, liên lạc, tiếp cận các dịch vụ công, quảng bá sản phẩm hoặc tìm hiểu những kiến thức mới.

Người dân dân tộc thiểu số xã Yên Lãng tìm hiểu thông tin, tiếp cận các tiện ích số trên điện thoại thông minh.

Bà Diệp Thị Chiu, người dân tộc Sán Dìu, thôn Đồng Cà, xã Đại Đình chia sẻ: Trước đây, tôi chủ yếu dùng điện thoại để nghe gọi. Sau khi được hướng dẫn, tôi biết thêm nhiều tiện ích, có thể quét mã QR để xem thông tin, tìm kiếm những nội dung mình cần. Những việc trước đây thấy khó thì nay đã dễ hơn nhiều.

Không ít người cao tuổi cũng đang từng bước làm quen với các tiện ích số. Từ việc sử dụng điện thoại để liên lạc với con cháu, tra cứu thông tin đến thực hiện những thao tác đơn giản trên các nền tảng số, công nghệ đang trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày.

Đoàn viên, thanh niên xã Liên Hòa hỗ trợ người dân nhập thông tin căn cước công dân trên điện thoại tại gia đình.

Điều đáng ghi nhận là quá trình này không diễn ra một cách máy móc. Ở nhiều nơi, cán bộ cơ sở, đoàn viên, thanh niên trở thành những “người hướng dẫn số”, trực tiếp cầm tay chỉ việc, giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ.

Ông Hà Trọng Hùng - thôn Cộng Hòa, xã Liên Hòa cho biết: Tôi lớn tuổi nên lúc đầu sử dụng điện thoại thông minh cũng khó. Có cán bộ Đoàn thanh niên tới tận nhà hướng dẫn từng bước nên tôi mạnh dạn thử. Bây giờ những việc đơn giản tôi có thể tự làm được, không phải lúc nào cũng nhờ con cháu.

Người dân phường Âu Cơ tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống máy tính.

Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra những thay đổi cụ thể trong cuộc sống. Đó có thể là một thủ tục được thực hiện nhanh hơn, một thông tin được tìm thấy dễ dàng hơn, một khoản thanh toán không cần dùng tiền mặt hay một sản phẩm địa phương được giới thiệu rộng rãi hơn nhờ môi trường số.

Mã QR giúp người dân xã Hội Thịnh thuận tiện tiếp cận, tra cứu thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Anh Hoàng Văn Hùng - Tổ dân phố Đậu, phường Vĩnh Phúc chia sẻ: Ứng dụng công nghệ giúp công việc thuận tiện hơn rất nhiều. Khách hàng có thể thanh toán bằng chuyển khoản, liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm cũng nhanh chóng và tiếp cận được nhiều người hơn. Nếu biết tận dụng công nghệ, người dân sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Người dân xã Vĩnh An thao tác trên máy tính, từng bước làm quen với các tiện ích số.

Để chuyển đổi số thực sự đến gần người dân, bên cạnh đầu tư hạ tầng và xây dựng các nền tảng, việc nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng có vai trò quan trọng. Mỗi địa phương cần lựa chọn những cách làm phù hợp, dễ hiểu, dễ sử dụng; đồng thời chú trọng hỗ trợ những nhóm còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ.

Người dân xã Đà Bắc chủ động tìm hiểu, sử dụng mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng chí Ngô Văn Cường - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đà Bắc cho biết: Mục tiêu của chuyển đổi số không phải tạo thêm những thủ tục hay công nghệ phức tạp mà hướng tới phục vụ người dân tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi chú trọng đưa các tiện ích số đến gần người dân, hướng dẫn để người dân biết, hiểu và tự sử dụng. Khi người dân thấy thuận tiện và chủ động sử dụng, chuyển đổi số mới thực sự phát huy hiệu quả.

Phụ nữ phường Vĩnh Phúc cùng người dân thực hành các thao tác trên điện thoại thông minh, phục vụ chuyển đổi số.

Từ thành thị đến nông thôn, từ những người trẻ thành thạo công nghệ đến người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi số đang từng bước tạo nên những thay đổi trong đời sống. Những thao tác tưởng chừng nhỏ bé trên màn hình điện thoại đang mở ra cách tiếp cận mới với dịch vụ, thông tin và các cơ hội.

Khi công nghệ không còn là điều xa lạ mà trở thành công cụ quen thuộc trong tay người dân, khoảng cách số từng bước được thu hẹp. Đó cũng là lúc chuyển đổi số thực sự mang lại giá trị không chỉ hiện đại hóa cách làm, mà làm cho cuộc sống của người dân thuận tiện, chủ động và tốt đẹp hơn.