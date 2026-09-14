Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần đồng bào vùng cao Sơn La

Cán bộ Công an xã Nậm Lầu hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ảnh minh họa: Văn Sự

Tại các bản vùng cao Sơn La, địa hình chia cắt từng là trở ngại lớn đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã từng bước thay đổi cách tuyên truyền, đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với những hình thức truyền thống như tổ chức họp bản, phát tờ rơi, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác phổ biến pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân như phòng, chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, hôn nhân và gia đình, đất đai, an ninh, trật tự.

Tại các xã biên giới, chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng vừa duy trì tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân ký cam kết chấp hành pháp luật, vừa sử dụng các nền tảng số để chuyển tải thông tin nhanh chóng đến cộng đồng.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các lớp tập huấn hoặc tài liệu giấy, nhiều địa phương và lực lượng chức năng đã xây dựng video ngắn, hình ảnh minh họa sinh động, gần gũi. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng để hỗ trợ thể hiện nội dung tuyên truyền theo hướng trực quan, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Công an tỉnh Sơn La cũng xây dựng các nội dung hỏi đáp pháp luật, tuyên truyền quy định mới và cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của chính quyền, lực lượng Công an, trường học và được chia sẻ rộng rãi qua Zalo, Facebook.

Tại bộ phận một cửa và một số nhà văn hóa bản, mã QR được tích hợp để hỗ trợ tra cứu thông tin. Chỉ với điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận các quy định liên quan đến đất đai, hôn nhân và gia đình, an ninh, trật tự cùng nhiều thủ tục thiết yếu khác.

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do tỉnh tổ chức đã thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia. Hình thức này không chỉ mở rộng phạm vi tuyên truyền mà còn tạo sự chủ động, hứng thú trong quá trình tìm hiểu pháp luật, đồng thời tiết kiệm thời gian và kinh phí tổ chức.

Vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng cũng được phát huy. Thành viên các tổ trực tiếp đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, quét mã QR, truy cập những kênh thông tin chính thống và nâng cao kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Sự kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với các giải pháp số đang góp phần đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sơn La. Qua đó, những quy định vốn khó nhớ, khó tiếp cận được chuyển tải sinh động, thiết thực hơn, giúp người dân nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động bảo vệ mình trước các hành vi vi phạm.