Chuyển đổi số du lịch: Động lực thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững

Chuyển đổi số mở đường cho mô hình du lịch xanh

Trong bối cảnh tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với ngành Du lịch Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp đổi mới phương thức quản lý, kinh doanh mà còn mở ra cơ hội sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm áp lực lên môi trường và nâng cao giá trị của các sản phẩm du lịch.

Rừng tràm Trà Sư là điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu, cho thấy tiềm năng kết hợp khai thác du lịch với bảo tồn hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên. Ảnh: Trần Bảo Hòa.

Du lịch là ngành kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, hệ sinh thái và các giá trị văn hóa bản địa. Chất lượng môi trường vì thế không chỉ quyết định sức hấp dẫn của điểm đến mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động kinh doanh và sinh kế của cộng đồng địa phương.

Trong thực tiễn, những áp lực về rác thải, tiêu thụ năng lượng, nguồn nước và sức chịu tải tại các điểm đến đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức hoạt động du lịch. Đây cũng là lĩnh vực mà chuyển đổi số có thể phát huy vai trò thông qua việc nâng cao năng lực quản lý, giám sát và điều phối các hoạt động khai thác tài nguyên.

Thông qua hệ thống dữ liệu và các công cụ quản lý số, cơ quan chức năng có thể từng bước cải thiện công tác thống kê lượng khách, theo dõi biến động nhu cầu và đánh giá mức độ khai thác tại từng điểm đến. Những dữ liệu này là cơ sở hỗ trợ xây dựng phương án phân bổ khách hợp lý, hạn chế tình trạng quá tải và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái.

Công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên

Một trong những giá trị thiết thực của chuyển đổi số là khả năng tối ưu hóa quy trình vận hành. Đối với các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp dịch vụ, việc ứng dụng hệ thống quản lý thông minh có thể hỗ trợ kiểm soát tiêu thụ điện, nước, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và giảm chi phí vận hành.

Cùng với đó, số hóa quy trình đặt dịch vụ, quản lý vé và cung cấp thông tin giúp hạn chế sử dụng giấy, giảm một số khâu trung gian và nâng cao tính thuận tiện cho du khách. Khi được triển khai đồng bộ, các giải pháp này có thể góp phần giảm lãng phí nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với những điểm đến sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên và địa bàn phát triển du lịch cộng đồng, công nghệ còn có thể hỗ trợ giới thiệu giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa địa phương. Việc tăng cường khả năng tiếp cận thông tin giúp du khách hiểu rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường, đồng thời tạo cơ hội quảng bá các sản phẩm du lịch gắn với sinh kế cộng đồng.

Tuy nhiên, hiệu quả môi trường không thể chỉ được đánh giá qua số lượng nền tảng số hay mức độ hiện đại của công nghệ. Các địa phương và doanh nghiệp cần gắn quá trình chuyển đổi số với những chỉ tiêu cụ thể như mức tiêu thụ năng lượng, lượng nước sử dụng, lượng chất thải phát sinh và chất lượng môi trường tại điểm đến.

Đây là cơ sở để bảo đảm công nghệ thực sự đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh, thay vì chỉ dừng lại ở việc cải tiến phương thức quản lý và kinh doanh.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên và sinh kế cộng đồng

Việt Nam có nhiều lợi thế về cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái rừng, biển, vùng núi và di sản văn hóa. Nếu được khai thác hợp lý, những giá trị này có thể trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Du khách trải nghiệm văn hóa bản địa, góp phần quảng bá giá trị truyền thống và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ảnh: Lâm Chiêu.

Trong mô hình du lịch xanh, bảo tồn tài nguyên không tách rời hoạt động phát triển kinh tế. Ngược lại, việc duy trì chất lượng môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa là điều kiện để điểm đến tạo ra giá trị lâu dài, thu hút du khách và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Chuyển đổi số có thể hỗ trợ quá trình này bằng cách mở rộng kênh quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối các cơ sở kinh doanh nhỏ với thị trường và cung cấp thông tin minh bạch hơn về dịch vụ. Những sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa bản địa có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng mà không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào các hình thức quảng bá truyền thống.

Dẫu vậy, việc phát triển du lịch cần đặt trong giới hạn chịu tải của môi trường và điều kiện thực tế tại từng địa phương. Nếu lượng khách tăng nhanh nhưng hạ tầng xử lý chất thải, cấp nước và bảo vệ cảnh quan không theo kịp, những lợi ích kinh tế trước mắt có thể đi kèm chi phí môi trường đáng kể.

Do đó, chuyển đổi số cần được xem là công cụ hỗ trợ quản lý tổng thể điểm đến, kết hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn môi trường và sự tham gia của cộng đồng. Người dân địa phương cần được tạo điều kiện tham gia chuỗi giá trị du lịch, hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh và cùng chịu trách nhiệm gìn giữ tài nguyên.

Tháo gỡ điểm nghẽn để chuyển đổi số tạo giá trị thực chất

Mặc dù đem lại nhiều cơ hội, quá trình chuyển đổi số trong ngành Du lịch vẫn đặt ra những yêu cầu về nguồn lực đầu tư, chất lượng nhân lực và khả năng kết nối dữ liệu. Không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ điều kiện tài chính và nhân sự để triển khai các giải pháp công nghệ đồng bộ, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cơ sở du lịch tại vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu thống nhất giữa các hệ thống có thể hạn chế hiệu quả khai thác thông tin. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu cần đi đôi với tiêu chuẩn kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và xác định rõ trách nhiệm quản lý, cập nhật của từng đơn vị.

Để chuyển đổi số trở thành động lực phát triển bền vững, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Các chương trình hỗ trợ nên ưu tiên những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế, phù hợp với quy mô hoạt động và mang lại hiệu quả rõ ràng về kinh tế, xã hội, môi trường.

Đồng thời, cần thúc đẩy đào tạo nhân lực số, nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm và khuyến khích doanh nghiệp công khai, theo dõi các chỉ tiêu môi trường trong quá trình vận hành. Việc đánh giá hiệu quả chuyển đổi số cần vượt ra ngoài phạm vi doanh thu hay số lượng khách, hướng tới cả chất lượng dịch vụ, mức độ sử dụng tài nguyên và lợi ích của cộng đồng.

Về dài hạn, chuyển đổi số chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi được triển khai song hành với chuyển đổi xanh. Công nghệ giúp nâng cao hiệu quả quản trị và khai thác dữ liệu; trong khi bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hợp lý và gìn giữ bản sắc địa phương tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của ngành Du lịch.

Kết hợp hai định hướng này sẽ góp phần xây dựng mô hình du lịch có giá trị gia tăng cao, giảm áp lực lên tài nguyên và môi trường, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm môi trường.