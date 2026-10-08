Chuyển đổi số: Động lực tăng trưởng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết số 57).

Chỉ đạo quyết liệt

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, Thường trực Thành ủy đã báo cáo một số nội dung trọng tâm Đồng Nai đã triển khai khi thực hiện Nghị quyết số 57. Cụ thể như: Xây dựng bản đồ công nghệ chiến lược giai đoạn 2026-2030 nhằm làm chủ công nghệ lõi và tạo bước đột phá cho các ngành kinh tế mũi nhọn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu công nghệ số tập trung Long Thành được định vị là hạt nhân đột phá, giữ vai trò then chốt trong việc thu hút đầu tư các công nghệ chiến lược của thành phố.

UBND xã Bình Minh đưa robot hỗ trợ phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đến nay, thành phố đã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC); triển khai phong trào Bình dân học vụ số đến 100% xã, phường; tổ chức phổ cập kỹ năng số cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân; đồng thời tập huấn ứng dụng AI cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Bằng nhiều giải pháp ứng dụng CĐS trong giải quyết thủ tục hành chính đã đưa Đồng Nai nằm trong tốp 10 địa phương dẫn đầu cả nước về kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 99,86%. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 93,10%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức (SIPAS) đạt 87,16%, tiếp tục giữ thứ hạng 3/34. Những kết quả nêu trên cho thấy CĐS không chỉ là ứng dụng công nghệ mà đã trở thành giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, CĐS góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Chẳng hạn như nhằm đẩy mạnh CĐS và hiện đại hóa nền hành chính, xã Bình Minh vừa đưa vào vận hành robot hỗ trợ phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. “Với khả năng giao tiếp thông minh, hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục, cung cấp thông tin, chỉ dẫn khu vực giao dịch và tương tác trực tiếp với người dân, robot trở thành “trợ lý số” đồng hành với cán bộ, công chức trong quá trình phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân” - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Trần Đức Hòa cho biết.

Phát triển kinh tế số

Nếu trước đây, CĐS chủ yếu được nhìn nhận ở góc độ cải cách hành chính thì hiện nay đã trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đến nay, thành phố Đồng Nai đã công khai 2.139 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó cấp thành phố có 1.716 thủ tục với 1.111 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cấp xã có 423 thủ tục, với 254 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Việc xây dựng môi trường số minh bạch, thuận lợi góp phần cải thiện môi trường đầu tư ở Đồng Nai. 9 tháng của năm 2026, thu hút vốn đầu tư trong nước vào Đồng Nai khoảng 865 ngàn tỷ đồng, đạt 540,63% kế hoạch năm. Cùng với đó, việc xây dựng môi trường số minh bạch, thuận lợi đã góp phần thúc đẩy thu hút các dự án công nghệ cao vào Đồng Nai. 9 tháng qua, thu hút đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai ước đạt 2,5 tỷ USD.

Thời gian qua, Đồng Nai cũng đã thu hút thành công dự án nhà máy bán dẫn của Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ) với tổng vốn đầu tư 127 triệu USD, tạo tiền đề phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao, tạo không gian phát triển cho các ngành sản xuất mũi nhọn tại Đồng Nai.

Song song với thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất, thương mại điện tử, logistics và tài chính số.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn cho biết: Đồng Nai có số lượng doanh nghiệp rất lớn và 44 khu công nghiệp đang hoạt động, do đó vấn đề ứng dụng KHCN để tăng năng suất là rất quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của thành phố.

Việc ứng dụng công nghệ số vào các ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển hệ sinh thái ĐMST đã đạt được những thành quả cụ thể, đo lường được, như: đã huy động được sức mạnh nền tảng từ 9 trường đại học và 36 tổ chức KHCN. Mạng lưới doanh nghiệp công nghệ bước đầu hình thành với 16 doanh nghiệp KHCN và 88 doanh nghiệp ĐMST...

Thành ủy đã quyết liệt chỉ đạo ưu tiên nguồn lực tài chính, hoàn thành phân bổ ngân sách nhà nước năm 2026 với tỷ lệ chi cho KHCN, ĐMST và CĐS đạt mức cao kỷ lục, tạo động lực mạnh mẽ cho các đột phá chiến lược, đưa Đồng Nai lọt vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ chi ngân sách cho KHCN và CĐS.

Theo báo cáo của Thành ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 57 đã khái quát những điểm nổi bật ở Đồng Nai như: Cấp ủy đã phát huy tốt vai trò dẫn dắt, bước đầu hình thành hệ sinh thái ĐMST đồng bộ (chính quyền - viện, trường - doanh nghiệp). Hạ tầng số và thanh toán cơ bản hoàn thiện, tạo đà thu hút đầu tư công nghệ cao. Cộng đồng doanh nghiệp nâng cao rõ rệt kỹ năng số, đưa thành phố vào nhóm dẫn đầu về thanh toán không dùng tiền mặt và nộp thuế điện tử.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 7-9, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận: Việc ứng dụng KHCN, ĐMST, CĐS, Đồng Nai chịu khó học hỏi để hành động hiệu quả. Đồng Nai đang đặt ra những mục tiêu rất lớn trong phát triển, để đạt mục tiêu đề ra cần tập trung 2 yêu cầu cốt lõi: công tác cán bộ và KHCN, CĐS.

Nghị quyết số 57 đã xác định: Phát triển KHCN, ĐMST, CĐS quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Khi làm tốt những điều này, Đồng Nai không chỉ cạnh tranh trong phát triển ở khu vực Nam Bộ mà còn phát triển trong cả nước.