Chuyển đổi số - Động lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công vụ

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính đang tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ tại cơ sở. Nhờ đó, hoạt động của bộ máy hành chính ngày càng được nâng cao về hiệu lực, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thể hiện rõ quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đoàn viên thanh niên phường Ngọc Hà hướng dẫn người cao tuổi tiếp cận công nghệ thông tin. Ảnh: Duy Khánh

Đưa công nghệ vào quản trị, điều hành

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực quản trị công, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền và trách nhiệm giải trình. Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, nghị quyết đặt ra yêu cầu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền Thủ đô hiện đại.

Định hướng đó đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những thay đổi trong cách tổ chức, xử lý công việc hằng ngày. Chuyển đổi số không chỉ là sử dụng phần mềm hay thay thế văn bản giấy bằng văn bản điện tử, mà còn là quá trình chuẩn hóa quy trình, xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận và kiểm soát tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tại phường Ngọc Hà, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy phường đã ban hành Chương trình số 10-CTr/ĐU ngày 22-11-2025 về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp đó là Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 15-5-2026 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng mở rộng dân chủ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các tổ chức Đảng trực thuộc.

Đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ được gắn với yêu cầu đổi mới quản trị, điều hành. Trong 9 tháng của năm 2026, phường Ngọc Hà đã hoàn thành 92/92 tiêu chí trên hệ thống theo dõi thực hiện nghị quyết. Trung tâm Quản lý, điều hành thông minh (IOC) được triển khai với 92 tài khoản thuộc các trục Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 100% cán bộ, công chức đã đăng nhập, kích hoạt tài khoản và cập nhật dữ liệu, nhiệm vụ của đơn vị. Nền tảng HanoiWork cũng được vận hành đồng bộ, hỗ trợ trao đổi thông tin, theo dõi tiến độ và phối hợp xử lý công việc trên môi trường số.

Việc đưa các hoạt động lên môi trường số tạo điều kiện để lãnh đạo thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những công việc chậm tiến độ; từng bộ phận, cá nhân cũng phải chú trọng hơn đến trách nhiệm và kết quả công việc được giao. Trên hệ thống theo dõi nhiệm vụ của thành phố, Đảng ủy phường Ngọc Hà đã hoàn thành 32/34 nhiệm vụ. UBND phường tiếp nhận 259 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành 206 nhiệm vụ, 53 nhiệm vụ còn lại đang được giải quyết trong hạn.

Cùng với đổi mới phương thức điều hành, phường Ngọc Hà chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Tính riêng quý III-2026, phường tiếp nhận 7.234 hồ sơ, giải quyết 7.091 hồ sơ; trong đó 7.058 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Địa phương đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với 415/417 thủ tục hành chính, đạt 99,52%.

Đáng chú ý, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại phường được bố trí 7 quầy tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời duy trì tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, trung bình hỗ trợ khoảng 100 lượt công dân mỗi ngày. Phường Ngọc Hà cũng triển khai mô hình “Một lần kê khai - Hiệu quả nhiều lần”, cải tiến quy trình cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật; phối hợp hỗ trợ thực hiện chứng thực chữ ký đối với giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho những trường hợp người già yếu, khó khăn trong việc đi lại.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Nguyễn Văn Hưng cho biết, công tác cải cách hành chính luôn được Đảng ủy, UBND phường Ngọc Hà quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Chủ trương này còn được thể hiện qua việc duy trì công tác kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ, công khai thủ tục, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị. Trong quý III-2026, 100% ý kiến đánh giá của người dân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở mức “Rất hài lòng”.

Tại phường Đống Đa, chuyển đổi số được gắn với yêu cầu đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả xử lý công việc trong các cơ quan. Phường triển khai nền tảng HanoiWork đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời đặt mục tiêu giảm 20-25% thời gian xử lý đối với các quy trình nội bộ. Việc ứng dụng nền tảng này giúp theo dõi tiến độ, lượng hóa kết quả và tăng tính minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ.

Cách làm này cho thấy, chuyển đổi số không chỉ đưa công cụ quản lý mới vào cơ quan mà hướng tới thay đổi quy trình xử lý công việc. Khi nhiệm vụ được giao, cập nhật và theo dõi trên hệ thống, trách nhiệm của từng cá nhân và tiến độ giải quyết công việc sẽ được nhận diện rõ hơn.

Nâng cao năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu mới

Cùng với đổi mới phương thức điều hành, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng trở nên cấp thiết khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền về cơ sở. Cán bộ không chỉ cần vững chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có kỹ năng số, khả năng phối hợp, chủ động xử lý tình huống và tinh thần phục vụ nhân dân.

Tại phường Đại Mỗ, việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ được gắn với đổi mới cách giao việc và đánh giá cán bộ. Tháng 6-2026, UBND phường tổ chức hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị thực thi nhiệm vụ và đánh giá cán bộ theo OKR/KPI trên nền tảng HanoiWork. Nội dung tập huấn tập trung vào: Giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, lượng hóa kết quả và đánh giá sản phẩm công việc. Hệ thống cũng hỗ trợ lập bảng chấm KPI hằng tháng, trích xuất báo cáo tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc đưa công cụ số vào đánh giá cán bộ đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ phải chủ động cập nhật tiến độ, kết quả và minh chứng thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, công tác đánh giá từng bước được gắn với sản phẩm công việc cụ thể, góp phần hạn chế tình trạng nhận xét chung chung, thiếu căn cứ.

Tại xã Đại Xuyên, đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số được triển khai từ ngày 15-7 đến 25-10-2026, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xác định chuyển đổi số không phải là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin mà phải trở thành phương thức đổi mới quản lý, điều hành, xã triển khai 17 nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ trách nhiệm kiểm tra. Các nhiệm vụ tập trung vào hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và xây dựng mô hình thôn số.

Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số đang mở rộng từ hoạt động nội bộ cơ quan hành chính ra cộng đồng dân cư. Những mô hình tổ dân phố số, thôn số, các điểm hỗ trợ dịch vụ công và hoạt động “Bình dân học vụ số” góp phần đưa công nghệ đến gần người dân hơn.

Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ từ công nghệ, quy trình đến con người. Trong đó, đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định đối với chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ. Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát tiến độ, đo lường kết quả, nâng cao tính công khai, minh bạch, nhưng không thể thay thế tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và thái độ tận tụy phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức.

Những chuyển biến tại các xã, phường của Hà Nội cho thấy, tinh thần nghị quyết đang từng bước được cụ thể hóa trong hoạt động thường ngày của bộ máy cơ sở. Suy cho cùng, hiệu quả chuyển đổi số không chỉ được đo bằng mức độ ứng dụng công nghệ hay số lượng quy trình được số hóa, mà quan trọng hơn là chất lượng giải quyết công việc, sự chuyển biến trong năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sự thuận tiện và hài lòng của người dân. Đó cũng chính là thước đo thực chất của quá trình đổi mới, hiện đại hóa nền hành chính và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.