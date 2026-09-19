Chuyển đổi số - động lực đổi mới giáo dục Tây Ninh

Trường Trung học cơ sở Ninh Thạnh, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại phục vụ năm học 2026-2027.

Đổi mới phương pháp dạy và học

Tại các địa phương, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy đang trở thành một phần quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục. Từ hình ảnh trực quan đến các ứng dụng công nghệ, giáo viên có thêm phương thức truyền tải kiến thức sinh động, phù hợp với học sinh.

Tại Trường Tiểu học Hòa Đông, xã Phước Vinh, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy được giáo viên chủ động triển khai, góp phần tạo sự sinh động trong các tiết học. Là giáo viên người Khmer công tác tại ngôi trường vùng biên giới, cô Thạch Thị Phắt Cà Đi được Ban Giám hiệu đánh giá là giáo viên trẻ, nhiệt huyết, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Cô luôn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong các tiết dạy tiếng Khmer.

Cô Thạch Thị Phắt Cà Đi cho biết, việc ứng dụng công nghệ giúp việc giảng dạy tiếng Khmer thuận lợi hơn. Học sinh không chỉ tiếp cận chữ viết và nội dung bài học mà còn được quan sát hình ảnh minh họa thực tế ngay trên lớp, qua đó dễ hình dung, hiểu từ ngữ và tiếp nhận kiến thức mới.

Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Đông chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh vùng biên giới.

Theo cô, công nghệ thông tin không thay thế vai trò của giáo viên mà là công cụ hỗ trợ đổi mới cách truyền đạt kiến thức. Với những nội dung phù hợp, hình ảnh và các phương tiện trực quan giúp học sinh dễ tiếp cận bài học, đồng thời tạo thêm hứng thú trong học tập.

Tại Trường Trung học cơ sở Ninh Thạnh, phường Ninh Thạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cũng được thể hiện rõ trong hoạt động dạy và học. Năm học 2026 - 2027, trường được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mới hoàn toàn cùng các phòng chức năng và nhà thi đấu, tạo điều kiện để học sinh học tập, vui chơi và phát triển năng khiếu.

Cô Nguyễn Thị Trang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ninh Thạnh cho biết, các hoạt động dạy và học tại trường đã đi vào nền nếp. Hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, khu hành chính, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập và các hạng mục phụ trợ đồng bộ tạo điều kiện để nhà trường thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học được nhà trường triển khai từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới giáo dục. Qua đó, giáo viên có thêm công cụ hỗ trợ xây dựng bài giảng, tăng tính trực quan, còn học sinh có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức theo hướng chủ động, sinh động và hiệu quả hơn.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại cũng được đưa vào hoạt động dạy và học ngay trong năm học đầu tiên của Trường Văn hóa Công an nhân dân IV Tây Ninh. Các phòng học chức năng, phòng học tiếng Anh được đầu tư, trang bị đồng bộ, từ màn hình tương tác đến các thiết bị nghe nhìn trực quan, tạo môi trường học tập hiện đại, sinh động. Qua đó, học sinh có điều kiện tiếp cận, làm quen và sử dụng các công nghệ mới ngay từ sớm, hỗ trợ quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng và thích ứng với yêu cầu giáo dục trong môi trường số.

Đổi mới toàn diện, phát triển năng lực người học

Từ đầu năm đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh triển khai nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong dạy học.

Trong giáo dục mầm non, ngành tham mưu triển khai Chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045” và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi giai đoạn 2026-2030. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn cho trẻ được chú trọng; 100% cơ sở giáo dục mầm non được đánh giá đạt tiêu chuẩn an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 0,19%, thấp còi 0,47%; 94,85% trẻ được tổ chức ăn bán trú tại trường. Toàn tỉnh có 96/96 xã, phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Phòng học tiếng Anh tại Trường Văn hóa Công an nhân dân IV Tây Ninh được trang bị hệ thống nghe nhìn trực quan, hỗ trợ học sinh nâng cao hiệu quả học tập.

Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, với tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 83,82%; 268/349 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 76,8%. Công tác bồi dưỡng đội ngũ được quan tâm, trong năm học tổ chức 10 lớp tập huấn cho 4.094 lượt cán bộ quản lý, giáo viên; 100% cơ sở giáo dục mầm non ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chuyên môn.

Ở giáo dục phổ thông, ngành tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và phát triển năng lực số cho học sinh. Các hội thảo, chuyên đề môn học được tổ chức theo hướng chia sẻ học liệu, bài dạy minh họa, chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực. Ngành cũng hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lựa chọn video bài giảng đưa vào kho học liệu số dùng chung, phục vụ tự học và phát triển năng lực tự nghiên cứu của học sinh.

Đáng chú ý, giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) và STEM được đẩy mạnh. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông năm học 2026-2027, trong đó các cơ sở giáo dục triển khai nội dung cốt lõi 12 tiết/lớp/năm học, chú trọng sử dụng AI an toàn, có đạo đức, có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư, bản quyền và bảo đảm tính trung thực trong học tập.

Cùng với đó, ngành tổ chức Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, phát động Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, rà soát cơ sở vật chất, phòng học bộ môn và thiết bị phục vụ giáo dục STEM. Tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026, học sinh Tây Ninh tham gia 3 dự án, đạt 1 giải Ba và 2 giải Tư.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Quang Thái cho biết, thời gian tới, ngành tập trung đẩy mạnh thí điểm, nhân rộng giáo dục AI, nâng cao chất lượng giáo dục STEM và kho học liệu số dùng chung. Song song đó, ngành giáo dục sẽ nâng cấp hệ thống máy chủ, hướng tới 100% trường thực hiện trên hệ thống quản lý giáo dục của Sở; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ giáo viên, số hóa bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông các năm học trước, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an toàn thông tin và cập nhật các phần mềm bảo mật.