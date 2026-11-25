Ông Lê Văn Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tam Chung cho biết, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ theo hướng số hóa.

Xã Tam Chung nằm ở vùng cực Tây tỉnh Thanh Hóa, giáp nước Lào, là một trong những địa phương xa xôi, đặc biệt khó khăn của tỉnh. Địa hình nơi đây chủ yếu là núi cao, bị chia cắt mạnh, khí hậu khắc nghiệt. Toàn xã có hơn 1.000 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, Thái và Khơ Mú, sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp.

Xã Tam Chung ứng dựng công nghệ số trong các buổi họp trực tuyến. Ảnh: Tuấn Bình

Những năm gần đây, nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia và sự hỗ trợ của Nhà nước, Tam Chung đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư; đời sống người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần.

Theo ông Bình, để tạo thêm động lực phát triển, xã Tam Chung xác định chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện địa phương.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã giao Trung tâm xây dựng và vận hành các nền tảng số như Facebook, kênh YouTube, đồng thời kết nối với hệ thống loa truyền thanh thông minh IP được lắp đặt tại các bản.

Các nội dung tuyên truyền được biên tập, lồng tiếng bằng giọng đọc trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp hình ảnh và video minh họa. Nhờ đó, các chủ trương, chính sách cùng thông tin về phòng, chống thiên tai, tiêm phòng và sản xuất nông nghiệp được truyền tải đến người dân nhanh chóng, sinh động hơn, từng bước hình thành kênh thông tin hai chiều giữa chính quyền và nhân dân.

Lê Văn Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tam Chung. Ảnh: Tuấn Bình

“Chúng tôi cũng đang từng bước ứng dụng các phần mềm quản lý hồ sơ, kế hoạch, tài chính - kế toán; số hóa dữ liệu nội bộ, xây dựng môi trường làm việc điện tử. 100% viên chức, người lao động đã được tập huấn kỹ năng số cơ bản, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản và các nền tảng trực tuyến”, ông Bình thông tin.

Khó khăn về hạ tầng và nhân lực trong chuyển đổi số

Theo ông Bình, dù đạt được những kết quả tích cực, công tác chuyển đổi số ở Tam Chung vẫn gặp không ít khó khăn. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác số hóa còn hạn chế; mạng Internet tại một số bản vùng sâu chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và truyền tải thông tin.

Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác số hóa còn hạn chế của Trung tâm cung ứng dịch vụ công còn hạn chế. Ảnh: Tuấn Bình

Đội ngũ cán bộ còn mỏng, phần lớn phải kiêm nhiệm nhiều công việc, trong khi kỹ năng số chưa đồng đều. Việc sản xuất, biên tập nội dung số cũng đòi hỏi chuyên môn và thời gian đáng kể. Tại nhiều bản, người dân vẫn quen tiếp nhận thông tin qua hệ thống loa truyền thanh truyền thống hoặc hình thức tuyên truyền miệng, khiến quá trình chuyển đổi sang các phương thức truyền thông số còn gặp trở ngại.

“Trước thực trạng đó, chúng tôi đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trong thời gian tới. Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng độ phủ sóng Internet tốc độ cao, đầu tư, bổ sung thiết bị ghi hình, máy tính, loa truyền thanh thông minh, từng bước hoàn thiện hạ tầng số phục vụ công tác quản lý, sản xuất và truyền thông”, ông Bình cho biết.

Một góc xã Tam Chung. Ảnh: Tuấn Bình

Song song với đó, xã chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ viên chức thông qua các lớp tập huấn kỹ năng số, kỹ năng truyền thông đa phương tiện và ứng dụng AI trong biên tập tin, bài. Cán bộ được khuyến khích đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

“Chúng tôi đang đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua bản tin điện tử, video clip, infographic, phát thanh số… Đồng thời, duy trì các kênh tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ngoài ra, chúng tôi gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch cộng đồng, quản lý môi trường và sản xuất nông nghiệp sạch. Qua đó, giúp người dân, hợp tác xã tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa miền núi và đồng bằng”, ông Bình chia sẻ.