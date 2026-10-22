Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo nâng sức cạnh tranh Dệt May Việt Nam

Thực tế hiện nay Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu thiết yếu đối với các doanh nghiệp. Từ quản trị tiến độ sản xuất, tự động hóa quy trình, ứng dụng AI đến minh bạch thông tin sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế…Chuyển đổi số đã và đang mở ra những cơ hội mới để doanh nghiệp Dệt May nâng cao năng suất, tối ưu hóa chi phí và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Mục tiêu của Hội thảo giúp các doanh nghiệp nắm bắt được bối cảnh, xu hướng, những tiến bộ khoa học kỹ thuật… từ đó lựa chọn những giải pháp đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI…nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dệt may ngày càng phát triển và hiệu quả hơn.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết năm 2025, xuất khẩu Dệt May của Việt Nam đạt 46,2 tỷ USD, đứng trong top 3 thế giới về dệt may xuất khẩu. 9 tháng đầu năm 2026 Việt Nam đã xuất khẩu được gần 36 tỷ USD, theo đó cả năm nay Ngành dự kiến sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu là khoảng 48 tỷ USD.

Phát biểu tại Hội thảo ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), chia sẻ ngành Dệt May Việt Nam hiện đang đứng trước rất nhiều thách thức, đặc biệt là phải đối diện với những chuyển đổi sâu sắc và khó lường của thị trường thế giới. Đó là yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, chu kỳ sản xuất cũng như thời gian giao hàng ngày càng ngắn lại. Đặc biệt là những áp lực về chi phí gia tăng cũng như các tiêu chuẩn về lao động, môi trường của các nước nhập khẩu ngày càng khắt khe. Theo đó Phó Chủ tịch VITAS nhấn mạnh trong bối cảnh này khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là những động lực, giải pháp quan trọng để Dệt May Việt Nam có thể nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị cũng như nâng cao vị thế của ngành Dệt May Việt Nam trong khu vực cũng như toàn cầu.

Ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Theo ông Cẩm chuyển đổi số không chỉ là đầu tư máy móc, thiết bị hay phần mềm, mà là còn mà là sự thay đổi toàn diện trong tư duy quản trị, tổ chức sản xuất và phương thức kinh doanh, đặc biệt dữ liệu phải trở thành nền tảng của quá trình chuyển đổi, giúp doanh nghiệp kiểm soát kiểm soát tiến độ đơn hàng, sử dụng hiệu quả nguyên phụ liệu, nâng cao năng suất, giảm chi phí và đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời.

Trình bày về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của ngành Dệt May, tại Hội thảo, TS Nguyễn Thu Phượng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội đưa ra khuyến nghị, “công nghệ phù hợp, con người đủ năng lực và hệ sinh thái liên kết là nền tảng nâng cao năng suất năng lực cạnh tranh của ngành Dệt May Việt Nam” Theo TS.Nguyễn Thu Phượng, quá trình này cần bắt đầu từ bài toán cụ thể của các doanh nghiệp, gắn công nghệ với đổi mới quản trị dữ liệu và kỹ năng, tiếp đến là thử nghiệm, đo lường hiệu quả trước khi nhân rộng. Trong đó doanh nghiệp, nhà trường viện nghiên cứu, hiệp hội và cơ quan quản lý cùng đồng hành đẻ chuyển tiến bộ công nghệ thành năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng…

Bà Nguyễn Thu Phượng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội trình bày tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã chia sẻ những kiến thức, giải pháp, kinh nghiệm thực tế những nội dung quan trọng, thiết thực liên quan đến chuyển đổi số trong ngành Dệt May, từ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh; yêu cầu kỹ thuật đối với hộ chiếu sản phẩm DPP đến xu hướng, triển vọng phát triển Ngành trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI và ứng dụng AI trong kinh doanh thời trang trên nền tảng thương mại điện tử…Trao đổi thẳng thắn những khó khăn, Hội thảo đồng thời hướng đến những giải pháp cụ thể, có tính khả thi và phù hợp với điều kiện của các cái doanh nghiệp Dệt May trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh…

Các bài trình bày tại Hội thảo đã làm rõ vai trò khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng AI… nâng cao năng suất lao động và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực tăng trưởng, Hội thảo cũng chỉ ra các doanh nghiệp cần nhìn nhận chính xác về thực trạng hiện nay của doanh nghiệp mình từ đó quyết định định được những hướng đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển của ngành Dệt May Việt Nam.