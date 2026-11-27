Bảo tồn là để di sản được sống

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, những trăn trở về tương lai võ cổ truyền Việt Nam được các chuyên gia, nhà quản lý, võ sư cùng chia sẻ, tìm lời giải tại hội thảo “Phát huy giá trị truyền thống - Đổi mới quản lý - Chuyển đổi số và phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam”, tổ chức tại TP.HCM.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: T.S

Sinh năm 1937, gần bước sang tuổi 90, đại lão võ sư Nguyễn Văn Du vẫn đau đáu với nghiệp võ, dù giờ đây không còn có thể trực tiếp đứng lớp, thị phạm cho học trò. Theo ông, bảo tồn võ thuật không có nghĩa là đưa di sản vào bảo tàng, bởi di sản không phải hiện vật để cất giữ trong tủ kính. Nếu võ cổ truyền chỉ còn xuất hiện trong những buổi biểu diễn, những giá trị được bao thế hệ cha ông vun đắp sẽ có nguy cơ chỉ còn trong ký ức.

“Một nền võ học chỉ sống được khi được thở, được hòa mình vào đời sống đương đại. Thầy tôi đã dạy tôi, dạy võ không phải dạy cách để làm đau người khác, mà phải là người giữ lửa, phải làm cho ngọn lửa ấy được tỏa sáng và trao truyền cho người khác”, đại lão võ sư Nguyễn Văn Du chia sẻ.

Theo ông, điều quan trọng là phải bảo tồn sống chứ không phải bảo tồn chết; giữ được hồn cốt, gốc gác, nguyên tắc đạo lý của cha ông, đồng thời kế thừa có chọn lọc để thích ứng với thời đại. Người học võ không chỉ tiếp nhận kỹ thuật mà còn phải thấm nhuần triết lý võ đạo: Học võ để rèn luyện thân, tâm, sống tốt và sống có ích cho xã hội.

Từ những trăn trở ấy, đại lão võ sư Nguyễn Văn Du đánh giá cao nỗ lực đổi mới của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trong việc đưa võ thuật dân tộc vươn ra thế giới. Với ông, võ cổ truyền là máu thịt của người Việt Nam, vì thế phải được gìn giữ trong lòng dân tộc và lan tỏa đến cộng đồng quốc tế.

Cùng chung suy nghĩ về việc làm thế nào để võ cổ truyền tiếp tục sống trong đời sống đương đại, TS Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.HCM đặt ra một vấn đề mang tính thời sự: Võ cổ truyền Việt Nam có thể đóng góp gì vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước?

Theo ông, khi đất nước hướng tới những mục tiêu tăng trưởng cao, những người làm công tác văn hóa, thể thao cũng cần thay đổi tư duy. Hoạt động văn hóa, thể thao không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe mà còn có thể tạo ra giá trị kinh tế, đóng góp vào sự phát triển.

“Chúng ta không thể xem võ cổ truyền chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà phải xem đây là một di sản văn hóa võ đạo của dân tộc. Khi nhìn nhận như vậy, chúng ta sẽ có nhiều cách làm, đồng thời làm một cách trân trọng và thận trọng hơn”, TS Lý Đại Nghĩa phân tích.

Từ võ đường đến những sản phẩm công nghiệp văn hóa

Chia sẻ định hướng phát triển võ cổ truyền tại TP.HCM, TS Lý Đại Nghĩa cho biết, từ năm 2027, thành phố dự kiến triển khai bốn mô hình sản phẩm văn hóa võ đạo, hướng tới khai thác những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền trong các lĩnh vực nghệ thuật, du lịch và công nghệ số.

Mô hình đầu tiên là đưa võ cổ truyền gắn với sân khấu và điện ảnh, biến những câu chuyện lịch sử, tinh thần thượng võ và kỹ thuật võ thuật dân tộc thành chất liệu sáng tạo cho các tác phẩm nghệ thuật. Theo TS Nghĩa, ngay từ đầu năm 2027, tại Rạp xiếc TP.HCM dự kiến sẽ có những tác phẩm sân khấu tái hiện các dấu mốc lịch sử, từ trận Rạch Gầm - Xoài Mút đến phong trào Tây Sơn, với sự tham gia của các yếu tố võ cổ truyền.

Võ thuật cổ truyền đang tự làm mới mình để có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Ảnh: Liên đoàn võ thuật cổ truyền

Khi võ thuật trở thành chất liệu của điện ảnh, sân khấu, những giá trị truyền thống sẽ được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tạo sức hấp dẫn đối với công chúng, đồng thời mở ra cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Mô hình thứ hai được TS Nghĩa đặc biệt tâm huyết là xây dựng sản phẩm du lịch “Trải nghiệm võ đạo truyền thống”. Thay vì chỉ đến võ đường để đăng ký học võ trong nhiều năm, du khách có thể tham gia chương trình trải nghiệm kéo dài khoảng 90 phút, được nghe các võ sư kể về lịch sử môn phái, xem biểu diễn, trực tiếp tập luyện một số động tác, giao lưu và nhận giấy chứng nhận hoàn thành trải nghiệm.

Đáng chú ý, theo tính toán được TS Lý Đại Nghĩa nêu tại hội thảo, nếu một võ đường có thể đón khoảng 50 khách mỗi ngày, tổ chức trải nghiệm thường xuyên và kết nối hiệu quả với các doanh nghiệp lữ hành, doanh thu hằng năm có thể đạt hàng tỉ đồng. Dù mới là bài toán dự kiến, chưa phải doanh thu thực tế, những con số ấy đã gợi mở cách nhìn khác về khả năng khai thác giá trị kinh tế từ võ cổ truyền.

Điều TS Nghĩa trăn trở không chỉ là tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn mà còn là làm thế nào để những võ sư cả đời giữ gìn, trao truyền võ học có thể sống được, thậm chí có cuộc sống tốt hơn bằng nghề của mình. Không thể để những người giữ lửa võ thuật mãi phải làm thêm nhiều nghề khác để duy trì võ đường, trong khi những di sản họ đang nắm giữ hoàn toàn có khả năng trở thành nguồn lực phát triển văn hóa và kinh tế.

Mô hình thứ ba là phát triển những hành trình du lịch “Về nguồn”, đưa người yêu võ thuật trong nước và quốc tế trở lại các địa danh, võ đường gắn với lịch sử hình thành, phát triển của từng môn phái. Từ trải nghiệm tham dự lễ giỗ Tổ võ phái Tân Khánh Bà Trà, chứng kiến nhiều người yêu võ thuật từ châu Âu, châu Mỹ trở về tham gia, TS Lý Đại Nghĩa nhận thấy tiềm năng phát triển những hành trình du lịch chuyên đề về văn hóa võ đạo.

Đó không chỉ là những chuyến tham quan mà còn là cơ hội để người học gặp gỡ các bậc chưởng môn, đại lão võ sư, nâng cao trình độ, tìm hiểu nguồn cội và gắn bó sâu sắc hơn với môn phái mình theo đuổi.

Đặc biệt, mô hình thứ tư là đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành “Bản đồ di sản võ học” tại TP.HCM. Theo định hướng được TS Nghĩa chia sẻ, thông qua thiết bị di động, người dân và du khách có thể tra cứu những võ đường, môn phái, địa điểm di sản võ học trong khu vực, tìm hiểu các hoạt động biểu diễn, tập luyện hoặc lựa chọn chương trình trải nghiệm phù hợp.

Chỉ cần truy cập bản đồ số, du khách có thể biết trong bán kính vài cây số có những địa điểm võ thuật đặc sắc nào, ở đâu có thể tham quan, tìm hiểu lịch sử môn phái hay trực tiếp tham gia một tour trải nghiệm. Cách làm này không chỉ giúp quảng bá võ cổ truyền trên môi trường số mà còn kết nối các võ đường với doanh nghiệp lữ hành, người học và khách du lịch, từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ gắn với di sản võ thuật.

Để bốn mô hình có thể triển khai hiệu quả, TS Lý Đại Nghĩa đề xuất phát huy sự kết hợp của “ba nhà” trong một chuỗi giá trị chung, gồm Nhà nước, doanh nghiệp và những người làm chuyên môn, trực tiếp gìn giữ di sản võ cổ truyền. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kết nối, tạo điều kiện về thiết chế và cơ chế hỗ trợ; doanh nghiệp tham gia xây dựng sản phẩm, phát triển thị trường, tổ chức hoạt động và quảng bá; còn các võ sư, võ sinh chính là những người gìn giữ hồn cốt, bản sắc và giá trị riêng của từng môn phái.

Ba chủ thể cần cùng ngồi lại với nhau như những đối tác, cùng kiến tạo và chia sẻ giá trị, thay vì chỉ trông chờ vào ngân sách hay những khoản tài trợ đơn lẻ. Quan trọng hơn, phát triển kinh tế từ võ cổ truyền phải gắn với yêu cầu gìn giữ bản sắc, không để những giá trị cốt lõi của võ đạo bị hòa tan trong quá trình thương mại hóa.

“Tôi rất tâm đắc với ý kiến của thầy Du, rằng võ đạo không thể cất giữ trong bảo tàng. Nó phải được thở, phải được sống, phải được phát triển, lan tỏa vào trái tim của các thế hệ trẻ ngày nay và quan trọng nhất là đóng góp cho chính đất nước này phát triển”, TS Lý Đại Nghĩa nhấn mạnh.

Từ những trăn trở của đại lão võ sư Nguyễn Văn Du đến các giải pháp phát triển được TS Lý Đại Nghĩa gợi mở, có thể thấy khi võ cổ truyền được kết nối với sân khấu, điện ảnh, du lịch và công nghệ số, di sản sẽ có thêm không gian phát triển, những người giữ nghề có thêm cơ hội tạo dựng sinh kế, còn cộng đồng có thêm điều kiện tiếp cận tinh hoa võ học dân tộc.

Đó cũng là cách để võ cổ truyền tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, từng bước tạo ra những giá trị kinh tế thiết thực, đóng góp vào khát vọng tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững của đất nước.