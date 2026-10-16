Chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Từ giao dịch điện tử, sử dụng căn cước gắn chíp khi khám, chữa bệnh BHYT đến ứng dụng VssID, nhiều tiện ích được đưa vào thực tế giúp phục vụ người dân tốt hơn.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội Đồng Nai hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh minh họa: BHXH

Cải cách thủ tục, thuận tiện cho người dân

Trong 8 tháng của năm 2026, toàn hệ thống ghi nhận gần 5,81 triệu lượt hồ sơ được tiếp nhận, trong đó hơn 3,23 triệu lượt hồ sơ được giải quyết thông qua giao dịch điện tử. Đáng chú ý, 100% đơn vị sử dụng lao động duy trì giao dịch điện tử ổn định trong thực hiện thủ tục thu, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT.

Việc kết nối, xác thực dữ liệu giữa ngành BHXH và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ đồng bộ, xác thực dữ liệu đạt 99,79%, với hơn 3,7 triệu hồ sơ công dân được xác thực thành công. Dữ liệu được đối chiếu chính xác giúp hạn chế sai lệch thông tin, tạo thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tục và bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Một tiện ích thiết thực là sử dụng căn cước gắn chíp để tra cứu thông tin thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn Đồng Nai đã triển khai hình thức này. Khi thông tin được xác thực và tra cứu thành công, người dân có thể sử dụng căn cước thay cho việc xuất trình thẻ BHYT giấy.

Với bà Nguyễn Thị Nhẫn (ở phường Tam Hiệp), việc giảm bớt giấy tờ khi đi khám bệnh mang lại sự thuận tiện. “Trước đây, mỗi lần đi khám, tôi phải nhớ mang theo thẻ BHYT. Bây giờ có thể dùng căn cước để tra cứu thông tin, tôi thấy rất tiện lợi. Những thay đổi nhỏ như vậy giúp người dân đỡ loay hoay với giấy tờ” - bà Nhẫn nói.

Bên cạnh đó, thanh toán không dùng tiền mặt đang được mở rộng đối với các chế độ BHXH. Đến kỳ chi trả tháng 9-2026, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tại khu vực đô thị nhận tiền qua tài khoản ngân hàng đạt 89,8%; người hưởng BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản đạt 100%. Hình thức này giúp người hưởng chủ động nhận tiền, hạn chế việc phải đi đến điểm chi trả.

Ứng dụng VssID là kênh giúp người tham gia chủ động theo dõi thông tin BHXH, BHYT và quá trình tham gia của mình. Đến nay, hơn 1,6 triệu người đã sử dụng ứng dụng. Thay vì phải đến cơ quan BHXH để hỏi những thông tin có thể tự tra cứu, người dân có thể kiểm tra ngay trên điện thoại khi cần.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công, trong đó có ngành BHXH, đang tích cực tham gia chương trình Bình dân học vụ số nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ trong công việc. Đây không chỉ là yêu cầu trong quá trình chuyển đổi số mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là khi các thủ tục hành chính và dịch vụ công ngày càng được thực hiện trên môi trường điện tử.

Các nội dung học tập hướng đến việc giúp người học làm quen, sử dụng hiệu quả các công cụ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo. Với cán bộ ngành BHXH, kỹ năng số không chỉ phục vụ xử lý công việc nội bộ mà còn giúp hỗ trợ người dân thực hiện giao dịch điện tử, tra cứu thông tin, sử dụng VssID và tiếp cận các tiện ích trực tuyến thuận lợi hơn.

Chương trình này đề cao tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi cán bộ có kỹ năng số được yêu cầu hỗ trợ ít nhất 5 cán bộ lớn tuổi hoặc còn hạn chế về kỹ năng số; mỗi cơ quan, đơn vị, xã, phường bố trí ít nhất một người hỗ trợ công nghệ. Việc học tập được theo dõi hằng tuần nhằm thúc đẩy tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đây cũng là cách đưa kiến thức số từ bài học trực tuyến vào công việc hằng ngày.

Khi cán bộ sử dụng công nghệ thành thạo hơn, quy trình xử lý công việc được cải thiện và người dân được hướng dẫn tận tình, chuyển đổi số mới thực sự mang lại giá trị. Đó cũng là nền tảng để ngành BHXH tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, giúp người dân tiếp cận chính sách và thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT ngày càng thuận tiện hơn.