Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục

Từ đầu năm học 2026–2027, Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình, phường Tân Thành, đã đưa hệ thống điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt vào vận hành. Ứng dụng này giúp nhà trường theo dõi tình hình chuyên cần, đồng thời thông báo cho phụ huynh về thời gian đến lớp của học sinh thông qua sổ liên lạc điện tử.

Ông Trần Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hệ thống giúp Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm kịp thời nắm bắt số lượng học sinh đi học đúng giờ, đi trễ hoặc vắng mặt, qua đó tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý học sinh.

Hệ thống điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình.

Bên cạnh công tác quản lý, nhà trường còn tăng cường ứng dụng nền tảng số, học liệu điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Các công cụ này giúp giáo viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài, nâng cao tính trực quan của bài giảng, tạo điều kiện để học sinh tương tác và chủ động học tập.

Cô Nguyễn Hồng Thắm, giáo viên nhà trường, cho biết, ứng dụng công nghệ số và AI hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, bài kiểm tra và đánh giá kết quả học tập nhanh chóng, hiệu quả hơn; đồng thời khuyến khích học sinh phát huy năng lực tự học và sáng tạo.

Giáo viên Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy.

Chuyển đổi số cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường thông qua số hóa dữ liệu, sử dụng hồ sơ điện tử và các phần mềm quản lý. Nhờ đó, cán bộ quản lý có thể theo dõi hoạt động chuyên môn, đánh giá bài giảng và kịp thời góp ý cho giáo viên, đồng thời giảm bớt công việc hành chính.

Theo ông Tạ Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, ngành đang tập trung chuẩn hoá cơ sở dữ liệu giáo dục theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; 7.672 giáo viên được bồi dưỡng về giáo dục STEM. Ngành cũng đẩy mạnh triển khai học bạ số, học liệu điện tử, công nghệ ảo hoá thiết bị STEM và bồi dưỡng năng lực ứng dụng AI cho giáo viên.

Chuyển đổi số được triển khai tại các cơ sở giáo dục tỉnh Cà Mau thông qua học bạ số, học liệu điện tử và các nền tảng quản lý, dạy học.

Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ cho các cơ sở còn khó khăn, nâng cao khả năng kết nối dữ liệu và bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ giáo viên. Đồng thời, ngành chú trọng hướng dẫn ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm và phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Chuyển đổi số không chỉ là đưa công nghệ vào trường học mà còn phải phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.