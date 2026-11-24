Từ những nền tảng kết nối chung đến các mô hình sáng tạo tại khu dân cư, chuyển đổi số đang mở ra cách thức mới để Mặt trận gần dân, sát dân và phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Hà sẽ có cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên hướng dẫn người dân phương pháp gửi ý kiến, kiến nghị. Ảnh: MH

Đưa hoạt động Mặt trận lên môi trường số

Trong công tác Mặt trận, lắng nghe nhân dân luôn là yêu cầu xuyên suốt, quyết định hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, vận động và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, khi phương thức quản trị xã hội ngày càng đổi mới, nhu cầu tiếp nhận thông tin nhanh chóng, trao đổi thuận tiện và giải quyết kịp thời những kiến nghị từ cơ sở cũng đặt ra yêu cầu Mặt trận phải thay đổi cách thức hoạt động. Chuyển đổi số vì thế không đơn thuần là ứng dụng thêm công nghệ mà trở thành động lực để đổi mới phương thức tập hợp, vận động và kết nối nhân dân.

Xác định rõ định hướng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội coi chuyển đổi số là khâu đột phá nhằm xây dựng “Mặt trận số”, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Thời gian qua, hệ thống MTTQ các cấp đã đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận và phản hồi ý kiến nhân dân; đồng thời từng bước kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Điểm đáng chú ý trong quá trình này là việc mở rộng không gian hoạt động của Mặt trận trên môi trường số, tạo thêm những kênh tương tác để người dân có thể tham gia, đóng góp ý kiến và phản ánh những vấn đề quan tâm. Hệ sinh thái “Mặt trận số” của thành phố được xây dựng với website, fanpage, Zalo Official Account, nền tảng Mặt trận số Thủ đô cùng các kênh truyền thông số. Các hoạt động được kết nối trực tuyến tới toàn bộ 126 xã, phường. Việc đăng ký nhiệm vụ, tổng hợp số liệu, báo cáo tiến độ từng bước được thực hiện trên nền tảng số, giảm sự phụ thuộc vào văn bản giấy.

Thông qua các nền tảng như iHanoi, HanoiWork, thành phố hướng tới xây dựng một “hạ tầng của niềm tin”, nơi thông tin chính thống được lan tỏa nhanh chóng, đồng thời tâm tư, nguyện vọng của người dân được tiếp nhận sớm. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, chuyển đổi số đang mở ra nhiều phương thức mới để công tác Mặt trận đến gần hơn với nhân dân. Đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả kết nối giữa Mặt trận với người dân.

Từ định hướng đó, công tác tuyên truyền cũng được đổi mới cả về hình thức và cách thức tổ chức. Hệ thống MTTQ các cấp khai thác hiệu quả website, fanpage, Zalo Official Account, nền tảng Mặt trận số Thủ đô và hệ sinh thái truyền thông số để truyền tải nhanh chóng, sinh động các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của Mặt trận.

Không chỉ đổi mới sản phẩm truyền thông, phương thức tổ chức các hoạt động cũng có sự thay đổi rõ nét. Các chương trình tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ 126 xã, phường. Toàn bộ quá trình đăng ký nhiệm vụ, tổng hợp số liệu, báo cáo tiến độ được thực hiện trên nền tảng số, không sử dụng văn bản giấy. Nhờ đó, công tác điều hành được thực hiện đồng bộ, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả phối hợp trong toàn hệ thống. “Công nghệ số không chỉ rút ngắn khoảng cách thông tin mà còn tạo nên sự kết nối hiệu quả giữa chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp và người dân, qua đó huy động ngày càng nhiều nguồn lực xã hội cho các hoạt động an sinh”, bà Bùi Huyền Mai chia sẻ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai triển khai mô hình “Mặt trận số - Lắng nghe dân nói, đồng hành cùng dân làm”. Ảnh: Mai Quý

Để người dân trở thành chủ thể của chuyển đổi số

Nếu hệ sinh thái số tạo ra nền tảng kết nối chung thì những mô hình tại cơ sở chính là nơi thể hiện rõ nhất hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận. Tại phường Ngọc Hà, mô hình “Lắng nghe nhân dân nói” được triển khai với phương châm: “Nhân dân có ý kiến - hãy nói; có phản ánh - hãy gửi; Mặt trận lắng nghe - Chính quyền trả lời”. Cách làm này mở thêm một kênh để người dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của chính quyền và phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Hà Trần Thị Hà Giang, một chính quyền mạnh trước hết phải là chính quyền biết lắng nghe dân, tin dân và hành động vì dân. Khi chính quyền chuyển sang phương thức quản trị số, mối quan hệ giữa chính quyền với người dân cũng cần được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch và tương tác hai chiều.

Điểm thuận tiện của mô hình là người dân không cần trực tiếp đến cơ quan nhà nước mà chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, quét mã QR để gửi kiến nghị. Đây còn là kênh để người dân góp ý, giám sát về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Qua đó, vai trò giám sát của nhân dân được phát huy thông qua một phương thức thuận tiện, phù hợp với điều kiện ứng dụng công nghệ hiện nay.

Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Hà Giang, giá trị của mô hình không nằm ở việc có thêm một công cụ để gửi phản ánh, mà ở cơ chế phối hợp để mỗi ý kiến được chuyển thành trách nhiệm xử lý. Các phản ánh được chia sẻ đồng thời đến những đơn vị liên quan, có đầu mối theo dõi, phân công xử lý và đôn đốc thực hiện. Hiệu quả của mô hình không nằm ở số lượng ý kiến tiếp nhận mà ở việc từng phản ánh được xử lý và người dân nhìn thấy kết quả cụ thể.

Cùng với phường Ngọc Hà, xã Thanh Oai cũng đang có những cách làm sáng tạo nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xác định đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu. Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy sự tham gia và hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động, MTTQ xã Thanh Oai triển khai mô hình “Mặt trận số - Lắng nghe dân nói, đồng hành cùng dân làm”.

Thông qua mã QR và những công cụ số đơn giản, thuận tiện, người dân có thể gửi ý kiến, phản ánh, kiến nghị; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đề xuất sáng kiến, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả; đăng ký tham gia hoạt động cộng đồng và giới thiệu những gương người tốt, việc tốt tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo cho biết, mô hình đã được triển khai đồng bộ tại 14 thôn, tổ dân phố. Mỗi mã QR trở thành một địa chỉ kết nối, mỗi ý kiến của người dân được lắng nghe, ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định. Những sáng kiến, việc làm tốt cũng có thêm cơ hội được lan tỏa, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, cộng đồng đoàn kết, dân chủ, văn minh.

Điều đáng chú ý, mô hình không chỉ dừng ở việc đưa một công cụ số đến với người dân, mà còn tạo chuyển biến trong tư duy và phương thức hoạt động của Mặt trận. Từ nắm bắt thông tin theo phương thức truyền thống, Mặt trận kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; từ tiếp nhận ý kiến chuyển sang chủ động theo dõi, phối hợp, đôn đốc và giám sát việc giải quyết; từ tuyên truyền, vận động đến kết nối, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân trong xây dựng quê hương.

Từ nền tảng số của thành phố đến những mô hình cụ thể tại các xã, phường có thể thấy, chuyển đổi số đang từng bước mở rộng không gian hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Khi tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, phản ánh được chuyển đến đúng địa chỉ và kết quả giải quyết được công khai, minh bạch, “Mặt trận số” sẽ thực sự trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.