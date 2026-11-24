Việc xây dựng nền tảng số riêng không chỉ góp phần đổi mới phương thức quản lý, đào tạo và tổ chức thi đấu mà còn mở ra hướng đi mới trong bảo tồn di sản, kết nối cộng đồng võ thuật, phát triển du lịch và quảng bá tinh hoa võ học dân tộc ra thế giới.

Phát huy giá trị truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Ngày 24.11, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy giá trị truyền thống – Đổi mới quản lý – Chuyển đổi số và phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, TS Nguyễn Ngọc Anh cho biết, hội thảo là dịp đánh giá kết quả hoạt động của Liên đoàn từ sau Đại hội tháng 10.2025, nhận diện những khó khăn, hạn chế, đồng thời thảo luận các giải pháp đổi mới tổ chức, quản trị, chuyên môn và huy động nguồn lực, hướng tới định hướng phát triển giai đoạn 2027 –2030.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn với định hướng của Bộ VHTTDL, Cục Thể dục thể thao Việt Nam về đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh, thời gian qua, võ cổ truyền Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác bảo tồn, nghiên cứu và chuẩn hóa kỹ thuật tiếp tục được quan tâm, trong đó có việc duy trì 10 bài quyền, binh khí, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên môn.

Phong trào võ cổ truyền ngày càng mở rộng trong trường học, cộng đồng, lực lượng vũ trang và các tổ chức xã hội. Những hình thức như võ dưỡng sinh, võ nhạc, tự vệ, đồng diễn góp phần đưa võ cổ truyền đến gần hơn với đời sống. Nổi bật là bài đồng diễn “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” và các hoạt động truyền dạy võ thuật tại trường phổ thông dân tộc nội trú, cộng đồng miền núi.

Hệ thống thi đấu cũng có bước phát triển về quy mô và nội dung. Năm 2025, Liên đoàn tổ chức 3 giải vô địch quốc gia, thu hút 1.807 lượt vận động viên (VĐV), tranh tài ở 345 bộ huy chương. Năm 2026, hệ thống thi đấu tiếp tục được mở rộng với 6 giải và sự kiện, trong đó Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia thu hút 33 đoàn, hơn 900 võ sĩ, gồm 4 đoàn quốc tế.

Trên đấu trường quốc tế, võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và vị thế. Tại Italia năm 2026, Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới quy tụ khoảng 600 người đến từ 45 quốc gia, tranh tài ở 378 nội dung. Đội tuyển Việt Nam giành 30 HCV, 1 HCB, xếp nhất toàn đoàn tại Giải vô địch thế giới; tổng thành tích ở cả hai giải đạt 32 HCV.

Cùng với đó, công tác bảo tồn di sản được triển khai thông qua việc nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa Long quyền, võ Sư tử mèo của đồng bào Tày tại Cao Bằng, Lạng Sơn; bồi dưỡng hơn 100 cộng tác viên, hướng dẫn viên và tổ chức truyền dạy tại trường học, cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào võ cổ truyền vẫn phát triển chưa đồng đều, một số cơ sở còn khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn. Việc quản lý, kết nối thông tin giữa các tổ chức, võ đường, võ sư và võ sinh cũng cần tiếp tục được đổi mới.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh, những kết quả vừa qua là đáng ghi nhận nhưng chưa đủ để hài lòng. Võ cổ truyền Việt Nam có bề dày lịch sử, giá trị văn hóa và tiềm năng phát triển lớn. Vấn đề đặt ra là phải chuyển những giá trị, tiềm năng ấy thành năng lực tổ chức, chất lượng chuyên môn, sức lan tỏa trong cộng đồng và vị thế quốc tếthê.

Xây dựng nền tảng số, mở rộng không gian phát triển võ thuật dân tộc

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là việc giới thiệu VCT Platform, nền tảng số hướng tới đổi mới phương thức quản lý, kết nối, bảo tồn và phát triển hệ thống võ cổ truyền Việt Nam.

Theo ông Hoàng Bá Tùng, Giám đốc Công ty TNHH VCT Platform, nền tảng được xây dựng với mong muốn gìn giữ tinh hoa võ thuật truyền thống bằng công nghệ số, đưa võ cổ truyền đến gần hơn với thế hệ trẻ và cộng đồng quốc tế.

Ông Hoàng Bá Tùng, Giám đốc Công ty TNHH VCT Platform trình bày về nền tảng số cho võ cổ truyền

“Võ cổ truyền đã có một di sản hàng nghìn năm. Điều còn thiếu là một hạ tầng số chung để gìn giữ, kết nối và phát triển di sản ấy. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu chung, võ cổ truyền cần có một nền tảng của riêng mình”, ông Hoàng Bá Tùng chia sẻ.

Theo ông, mặc dù phong trào võ cổ truyền ngày càng mở rộng, nhiều hoạt động quản lý vẫn thực hiện thủ công, dữ liệu còn phân tán. Vì vậy, VCT Platform được định hướng xây dựng thành hệ thống dữ liệu thống nhất, kết nối các cấp tổ chức, tiến tới mục tiêu mỗi người tham gia võ cổ truyền có một hồ sơ số theo dõi xuyên suốt quá trình tập luyện và phát triển chuyên môn.

Khi được triển khai đồng bộ, nền tảng có thể hỗ trợ quản lý thông tin võ sư, huấn luyện viên, VĐV, võ sinh; cập nhật quá trình đào tạo, thành tích, đẳng cấp và hoạt động thi đấu. Đây sẽ là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm các thủ tục thủ công, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo và phát triển lực lượng.

Đáng chú ý, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội hình thành kho dữ liệu về lịch sử võ học, các môn phái, bài quyền, binh khí và những giá trị di sản đặc sắc. Việc số hóa, lưu trữ, hệ thống hóa tư liệu sẽ góp phần bảo tồn những tri thức được truyền qua nhiều thế hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá võ cổ truyền Việt Nam.

Theo kế hoạch được giới thiệu tại hội thảo, nền tảng dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 4.2027.

Đánh giá cao định hướng này, TS Lý Đại Nghĩa cho rằng chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu riêng của võ cổ truyền mà còn là xu thế phát triển chung của thể thao Việt Nam. Mỗi VĐV cần có một “hộ chiếu số” với dữ liệu đầy đủ, phục vụ quá trình quản lý, đào tạo và đánh giá chuyên môn.

Từ góc độ đó, ông đặt vấn đề về khả năng kết nối VCT Platform với nền tảng số của Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Nếu thực hiện được việc liên thông dữ liệu, thông tin VĐV võ cổ truyền không chỉ phục vụ quản lý trong phạm vi Liên đoàn mà còn có thể tích hợp vào hệ thống quản lý chung của ngành thể thao, tránh phân tán và trùng lặp dữ liệu.

Một hướng phát triển đáng chú ý khác được TS Lý Đại Nghĩa gợi mở là kết nối võ cổ truyền với du lịch, công nghiệp văn hóa và các hoạt động kinh tế.

Theo ông, nền tảng số có thể trở thành kho dữ liệu giới thiệu những di sản võ thuật, môn phái, võ đường, địa điểm tập luyện và hoạt động biểu diễn đặc sắc tại các địa phương.

Chẳng hạn, khi đến một vùng đất, du khách có thể truy cập nền tảng để tìm hiểu những môn phái tiêu biểu, các di sản võ thuật, điểm tham quan hoặc chương trình trải nghiệm phù hợp. Từ đó, võ cổ truyền không chỉ được giới thiệu như một hoạt động thi đấu mà còn trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn riêng.

Hội thảo cũng đã nghe các chuyên gia chia sẻ, trao đổi về các giải pháp nhằm phát triển võ cổ truyền

TS Lý Đại Nghĩa cũng gợi ý nghiên cứu khả năng kết nối nền tảng với các chương trình du lịch, tương tự định hướng xây dựng bản đồ số văn hóa mà Bộ VHTTDL đang triển khai. Thông qua việc tra cứu, định vị và giới thiệu các điểm đến, sự kiện, sản phẩm, dịch vụ võ thuật trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố, những giá trị võ học truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, theo ông, đổi mới phương thức quản lý và phát triển võ cổ truyền phải gắn với việc tạo sinh kế cho người làm nghề. Nền tảng số cần hướng tới khả năng kết nối võ sư, võ đường với người học, du khách và thị trường dịch vụ, mở rộng cơ hội giảng dạy, biểu diễn, quảng bá sản phẩm, qua đó giúp những người gìn giữ di sản có thể sống tốt hơn bằng nghề.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về đổi mới tổ chức, quản trị, nâng cao năng lực phát triển hệ thống võ cổ truyền; bảo tồn di sản gắn với công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế.

Việc xây dựng VCT Platform vì thế không đơn thuần là ứng dụng một phần mềm quản lý, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị võ thuật dân tộc. Khi những tri thức truyền thống được số hóa, kết nối với hoạt động đào tạo, thi đấu, du lịch và đời sống cộng đồng, võ cổ truyền Việt Nam sẽ có thêm điều kiện phát triển bền vững.

Từ nền tảng di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ, chuyển đổi số được kỳ vọng trở thành động lực đưa võ cổ truyền đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nâng cao vị thế võ thuật Việt Nam trên trường quốc tế.