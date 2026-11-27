Bằng việc ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn, quảng bá di sản và phát triển làng nghề, địa phương đang từng bước mở ra cách tiếp cận mới, đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đưa di sản vào không gian số

Hơn một tháng trước, tại đình Phú Gia, UBND phường Phú Thượng đã tổ chức ra mắt bức họa đồ số “Phú Thượng - Phú Gia, nếp làng trong phố”. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm ứng dụng công nghệ vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương. Thay vì chỉ tiếp cận lịch sử, văn hóa qua những tư liệu truyền thống, người dân và du khách có thêm cơ hội khám phá vùng đất Phú Gia - Phú Thượng bằng hình thức trực quan, sinh động.

Học sinh trải nghiệm bản đồ số, khám phá không gian và các địa điểm di sản tại Phú Thượng bằng công nghệ tương tác. Ảnh: Cao Kỳ

Bức họa đồ số được xây dựng trên cơ sở kết hợp hình thức thể hiện mang đậm nét truyền thống với công nghệ đồ họa hiện đại. Các lớp hình ảnh, chuyển động, âm thanh và ánh sáng tái hiện quá trình hình thành, phát triển của vùng đất; đồng thời kết nối những địa danh, di tích, không gian văn hóa và câu chuyện gắn với đời sống cộng đồng. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ 3D, trải nghiệm 360 độ, số hóa hiện vật và tích hợp thông tin trên màn hình tương tác góp phần tạo nên một không gian giới thiệu di sản theo phương thức mới.

Điểm đáng chú ý là họa đồ số không đơn thuần là một sản phẩm trình chiếu, mà hướng tới hình thành nguồn dữ liệu phục vụ lâu dài cho công tác quản lý, bảo tồn và quảng bá văn hóa. Khi những thông tin về di tích, hiện vật, địa danh và lịch sử được hệ thống hóa, lưu trữ trên nền tảng số, việc tiếp cận, tìm hiểu và khai thác các giá trị di sản sẽ thuận tiện hơn. Đặc biệt, với học sinh, thanh thiếu niên, hình thức trải nghiệm trực quan có thể tạo thêm hứng thú trong tìm hiểu lịch sử, văn hóa quê hương.

Ứng dụng công nghệ tương tác giúp di sản địa phương được giới thiệu bằng hình thức trực quan, sinh động, góp phần đưa lịch sử, văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ. Ảnh: Cao Kỳ

Theo ông Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Thượng, họa đồ số “Phú Thượng - Phú Gia, nếp làng trong phố” là bước đi quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần hình thành không gian văn hóa số, kết nối các di tích, làng nghề, địa danh lịch sử cùng những câu chuyện về con người Phú Thượng

"Qua việc ra mắt họa đồ số, thế hệ trẻ và du khách có thêm điều kiện tiếp cận những giá trị văn hóa Phú Thượng bằng phương thức gần gũi, hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, giá trị cốt lõi vẫn nằm ở lịch sử, bản sắc, văn hóa và con người tại địa phương", ông Nguyễn Tiến Mạnh bày tỏ.

Vì vậy, việc số hóa cần được thực hiện trên cơ sở kiểm kê, xác minh tư liệu, lựa chọn nội dung có giá trị và có sự tham gia của những người am hiểu văn hóa địa phương.

Từ định hướng đó, UBND phường xác định việc rà soát, nhận diện và hệ thống hóa các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể là nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ. Với những di sản phi vật thể như phong tục, lễ hội, tri thức dân gian và nghề truyền thống, địa phương có thể ứng dụng hình ảnh, video, âm thanh, bản đồ số và các nền tảng trực tuyến để lưu giữ quy trình thực hành, câu chuyện nghề, kinh nghiệm của nghệ nhân. Trong đó, người dân, nghệ nhân và các hộ làm nghề phải là chủ thể cung cấp tư liệu, trực tiếp gìn giữ và truyền dạy những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giữ hồn nghề truyền thống, mở hướng phát triển mới

Trong số những giá trị văn hóa đặc sắc của Phú Thượng, nghề làm xôi là một di sản tiêu biểu, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt và văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. Từ những hạt nếp được lựa chọn kỹ lưỡng, qua bàn tay khéo léo và kinh nghiệm của người làm nghề, nhiều loại xôi truyền thống như xôi xéo, xôi vò, xôi gấc, xôi ngũ sắc… đã tạo nên thương hiệu riêng.

Người làm nghề giới thiệu, trưng bày các sản phẩm xôi Phú Thượng, kết hợp gìn giữ nét truyền thống với cách quảng bá hiện đại. Ảnh: Cao Kỳ

Ngày 16-2-2024, nghề làm xôi Phú Thượng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với giá trị văn hóa, kỹ thuật chế biến và quá trình trao truyền nghề qua nhiều thế hệ. Trước đó, nhãn hiệu “Xôi Phú Thượng” được cấp giấy chứng nhận đăng ký năm 2019. Đến năm 2025, bốn sản phẩm gồm xôi xéo, xôi chè, xôi ngũ sắc và cơm rượu nếp của Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ được công nhận OCOP 3 sao. Những dấu mốc này tạo nền tảng để làng nghề tiếp tục nâng cao nhận diện thương hiệu, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thế Cường cho biết, địa phương có hơn 700 hộ sản xuất, kinh doanh xôi. Với quy mô đó, nghề truyền thống không chỉ là niềm tự hào văn hóa mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của thị trường và thói quen tiêu dùng, việc giữ chất lượng, hương vị đặc trưng cần đi cùng đổi mới phương thức quảng bá, giới thiệu và phân phối sản phẩm.

Thực tế, chuyển đổi số đang mở thêm cơ hội để sản phẩm làng nghề tiếp cận khách hàng. Ngày 23-8, UBND phường Phú Thượng đã tổ chức phiên livestream với chủ đề “Tinh hoa xôi Phú Thượng - Hương vị truyền thống, sản phẩm OCOP”. Sau hơn 3 giờ phát sóng, chương trình thu hút hơn 100.000 lượt xem và hơn 13.000 lượt tương tác. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, phiên livestream còn đưa đến người xem những thông tin về quy trình chế biến, câu chuyện nghề và giá trị văn hóa gắn với món xôi truyền thống.

Ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng (bên phải), tại phiên livestream quảng bá xôi Phú Thượng. Ảnh: Cao Kỳ

Với những người gắn bó lâu năm với nghề, công nghệ là phương thức tiếp cận mới nhưng không thể thay thế chất lượng sản phẩm và bí quyết truyền thống. Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng, cho rằng muốn giữ nghề trước hết phải duy trì được chất lượng và hương vị đặc trưng. Cùng với đó, người làm nghề cần quan tâm hơn đến hình ảnh, bao bì, đóng gói, bảo quản, giao hàng và quảng bá trên mạng xã hội.

"Việc kết hợp giá trị truyền thống với phương thức kinh doanh hiện đại sẽ giúp sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận những nhóm khách hàng mới", bà Loan chia sẻ.

Đồng thời, vai trò của Hội Làng nghề và hợp tác xã cần được phát huy trong kết nối các hộ sản xuất với nhà hàng, khách sạn, đơn vị tổ chức sự kiện và những đối tác có nhu cầu đặt hàng thường xuyên, số lượng lớn.

Theo Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Thượng Nguyễn Tiến Mạnh, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa; cập nhật họa đồ số, kết nối thông tin về di tích, địa danh, không gian văn hóa, làng nghề và sản phẩm đặc trưng. Đối với nghề xôi, việc bảo tồn cần gắn với xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, phát huy giá trị sản phẩm OCOP và nghiên cứu các tuyến trải nghiệm du lịch văn hóa.

Từ họa đồ số giới thiệu lịch sử, văn hóa địa phương đến những phiên livestream quảng bá sản phẩm làng nghề, chuyển đổi số ở Phú Thượng đang mở ra phương thức mới để kết nối quá khứ với hiện tại. Dẫu vậy, công nghệ chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi đi cùng sự tham gia chủ động của cộng đồng, khi người dân tiếp tục gìn giữ nghề, nghệ nhân trao truyền kỹ năng và các giá trị văn hóa được bảo tồn một cách chân thực.