Chuyển đổi số đang thay đổi phương thức điều hành của ngành Nội vụ Thủ đô như thế nào?

Không gian làm việc số nâng cao hiệu quả điều hành

Nếu dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số, các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo là công cụ giúp nâng cao khả năng xử lý thông tin, tổ chức công việc và theo dõi tiến độ.

Theo tài liệu của Sở Nội vụ, nền tảng iHanoi đã có hơn 6,2 triệu tài khoản xác thực, với trên 89,9 triệu lượt truy cập. Hệ thống tiếp nhận, xử lý ý kiến của người dân đạt tỷ lệ xử lý đúng hạn 63,3% đối với phản ánh hiện trường và 35,6% đối với thủ tục hành chính. Hoạt động họp trực tuyến được triển khai tại 171 điểm cầu, với 197 cuộc họp, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chuyển đổi số đang thay đổi phương thức điều hành của ngành Nội vụ Thủ đô.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Hà Nội đã công bố, chuẩn hóa 638 thủ tục hành chính nội bộ. Tính đến ngày 2/6/2026, toàn thành phố có 2.057 thủ tục hành chính, trong đó 1.620 thủ tục thuộc cấp tỉnh, 345 thủ tục thuộc cấp xã và 79 thủ tục dùng chung. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 85,05%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến một phần đạt 60,16%. Kết quả Bộ chỉ số 766 đạt 96,9 điểm, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 98,34%, tỷ lệ số hóa đạt 98,3%.

Việc đưa quy trình lên môi trường số tạo điều kiện theo dõi tiến độ, kiểm soát quá trình giải quyết công việc và kịp thời nhận diện những khâu còn chậm. Khi thông tin được cập nhật trên hệ thống, lãnh đạo có thể theo dõi tình trạng xử lý công việc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào báo cáo tổng hợp định kỳ.

Một hướng triển khai đáng chú ý là chương trình “Công chức số Thủ đô”, nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Nội dung đào tạo tập trung vào các công cụ như AI, nhận dạng ký tự quang học (OCR), chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và bảng điều khiển dữ liệu (dashboard).

Toàn thành phố dự kiến đào tạo 1.075 công chức nòng cốt. Riêng ba đơn vị gồm Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp đã hoàn thành toàn diện chương trình.

Cùng với đó, “Không gian làm việc số” đã được triển khai tại 161 đơn vị, với hơn 39.300 tài khoản và hơn 69.200 nhiệm vụ được xử lý đồng bộ. Việc ứng dụng trợ lý AI trong quản lý văn bản và điều hành được đánh giá có thể giúp tiết kiệm khoảng 30% thời gian xử lý hồ sơ hành chính. Qua đó, AI từng bước tham gia vào công việc thường xuyên, hỗ trợ xử lý văn bản và quản lý nhiệm vụ.

Cùng với mở rộng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn thông tin. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành việc xác định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn đối với toàn bộ hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ. Việc đào tạo kỹ năng số, phân tích dữ liệu, ứng dụng AI và bảo đảm an toàn thông tin cũng cần được triển khai song song với đầu tư hạ tầng công nghệ.

Bên cạnh đó, dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, kết nối và khai thác hiệu quả trong thực tiễn. Đây là điều kiện để hạn chế tình trạng thông tin phân tán, trùng lặp, đồng thời giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp nhiều lần những thông tin đã có trong hệ thống.

Từ số hóa hồ sơ đến quản trị dựa trên dữ liệu

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nội vụ của Hà Nội đang chuyển từ giai đoạn tin học hóa quy trình, số hóa hồ sơ sang xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu. Theo đó, dữ liệu không chỉ phục vụ lưu trữ, tra cứu mà còn trở thành cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách.

Theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 23/6/2026 của UBND TP Hà Nội về triển khai Đề án Chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực Nội vụ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, thành phố đặt mục tiêu hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, phát triển nền hành chính số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và từng bước hình thành hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu.

Người dân hưởng thành quả của quá trình chuyển đổi số Thủ đô.

Điểm cốt lõi của định hướng này là xây dựng các cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung, chuẩn hóa và có khả năng kết nối, chia sẻ. Khi dữ liệu được khai thác đồng bộ, cơ quan quản lý có thêm cơ sở đánh giá tình hình, nhận diện vấn đề phát sinh và đưa ra quyết định kịp thời, thay vì chủ yếu dựa vào các báo cáo định kỳ.

Nền tảng dữ liệu của ngành Nội vụ đã được hình thành ở nhiều lĩnh vực. Sở Nội vụ đã đồng bộ 131.455 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có 130.756 người đang làm việc. Đây là nguồn thông tin quan trọng phục vụ quản lý đội ngũ theo hướng tập trung, hỗ trợ công tác tổ chức, nhân sự và nâng cao hiệu quả tổng hợp, thống kê.

Cùng với dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, thành phố đang chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Trong lĩnh vực lao động, Hà Nội định hướng xây dựng Sàn giao dịch việc làm điện tử, kết nối cung - cầu lao động theo thời gian thực và ứng dụng dữ liệu lớn để dự báo thị trường lao động.

Đối với lĩnh vực người có công, hồ sơ tiếp tục được số hóa để hình thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý và thực hiện chính sách. Các phần mềm quản lý thi đua - khen thưởng, hội, quỹ, văn thư - lưu trữ cũng được định hướng nâng cấp, kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Khi các hệ thống được liên thông, cán bộ có thể khai thác thông tin giữa các nghiệp vụ, hạn chế nhập lại dữ liệu và rút ngắn thời gian xử lý. Phương thức quản lý vì thế từng bước chuyển từ khai thác thông tin theo từng hồ sơ sang sử dụng dữ liệu có tính hệ thống, từ tổng hợp tình hình sang tăng cường phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.