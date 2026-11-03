Chuyển đổi số – chuyện xúc động ở miền Tây Nam bộ

Phim ngắn tuyên truyền “Khoảng cách không ngăn tình thương” của Trại tạm giam số 2 Công an Cà Mau

Trại tạm giam số 2 Công an Cà Mau vừa giới thiệu Trailer phim ngắn tuyên truyền “Khoảng cách không ngăn tình thương”, dự kiến công chiếu trên các nền tảng mạng xã hội ngày vào 5/11 sắp tới. Đây là video clip đơn vị tham gia cuộc thi “Thiết kế video tuyên truyền về Đề án 06, chuyển đổi số”.

Hai cha con anh Tư vượt quãng đường xa đến thăm người vợ đang chấp hành án tại Trạm tạm giam số 2 Công an Cà Mau.

Tác phẩm kể câu chuyện về một gia đình miền Tây Nam Bộ với những tình huống bình dị, xúc động; qua đó giới thiệu những tiện ích thiết thực của ứng dụng định danh điện tử VNeID, khai thác dữ liệu dân cư và công tác cấp căn cước tại cơ sở giam giữ.

Khi đến Trại tạm giam cơ sở 2, cha con anh Tư được chiến sĩ Công an hướng dẫn đến khu vực đăng ký thăm nuôi.

Video được thực hiện với sự phối hợp giữa Trại tạm giam số 2 Công an Cà Mau cùng các nhóm sáng tạo nội dung, KOL tại địa phương. Đáng chú ý, một số cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an đã trực tiếp tham gia diễn xuất, góp phần tạo nên những tình huống tự nhiên, chân thực, giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận đối với người xem.

Do để quên căn cước ở nhà, anh Tư được CBCS Công an tận tình hỗ trợ xác nhận từ ứng dụng VNeID…

Câu chuyện mở đầu trên con đường quê miền Tây, nơi chiếc xe máy cũ kỹ chở hai cha con anh Tư vượt quãng đường xa đến thăm người vợ đang chấp hành án tại cơ sở giam giữ. Ngồi phía sau, cô con gái nhỏ cẩn thận ôm trên tay nải chuối chín vàng – món quà quê giản dị mà hai cha con mang theo dành tặng mẹ. Chuyến đi chất chứa bao mong đợi sau những ngày xa cách. Thế nhưng, khi đến nơi, anh Tư tá hỏa phát hiện mình quên mang theo giấy tờ tùy thân. Niềm vui gặp mặt tưởng chừng có nguy cơ dang dở bởi một trở ngại ngoài ý muốn.

Trước sự lúng túng của người dân, cán bộ Công an tận tình hướng dẫn anh Tư sử dụng ứng dụng VNeID để kiểm tra thông tin định danh điện tử, hỗ trợ đối chiếu danh tính và xem xét giải quyết thủ tục thăm gặp theo quy định. Tiện ích của VNeID được thể hiện trực quan, dễ hiểu, giúp người dân nhận thấy công nghệ số không phải điều gì xa vời mà hiện diện ngay trong những nhu cầu thiết thực của cuộc sống.

Nhờ sự hỗ trợ của CBCS Trại tạm giam số 2, cha con anh Tư được gặp vợ và mẹ.

Câu chuyện tiếp tục đề cập đến những vướng mắc về giấy tờ tùy thân của người vợ, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện một số thủ tục cần thiết liên quan đến con gái. Trước nỗi lo của người chồng, cán bộ Công an kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn việc khai thác, xác minh thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định; đồng thời phối hợp hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại cơ sở giam giữ đối với trường hợp đủ điều kiện.

Các thao tác thu nhận thông tin, hình ảnh, dữ liệu sinh trắc học được thực hiện theo quy trình, tạo điều kiện để người đang chấp hành án tiếp cận dịch vụ cấp căn cước thuận lợi hơn. Qua đó, những vướng mắc về thông tin, giấy tờ của gia đình từng bước được tháo gỡ, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của những người có liên quan.

Trong Trại tạm giam, vợ anh Tư đã được CBCS Công an làm thủ tục cấp căn cước.

Những nội dung tưởng chừng khô khan như định danh điện tử, khai thác dữ liệu dân cư, cấp căn cước được chuyển tải bằng ngôn ngữ hình ảnh và những tình huống gần gũi. Người xem không cần phải hiểu những thuật ngữ công nghệ phức tạp vẫn có thể nhận ra những lợi ích cụ thể: giảm bớt giấy tờ, hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đây cũng chính là ý nghĩa thiết thực của chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Việc ứng dụng VNeID, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư theo quy định không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn góp phần đổi mới phương thức phục vụ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn. Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đưa vào giải quyết những vấn đề cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Một số nhóm sáng tạo nội dung, KOL địa phương tham gia hỗ trợ sản xuất video tuyên truyền.

Đằng sau câu chuyện công nghệ ấy là hình ảnh CBCS Công an tận tình hướng dẫn, kiên nhẫn giải thích và đồng hành cùng người dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và phương châm “vì nhân dân phục vụ".

Hình ảnh cô con gái ôm nải chuối trên tay trong chuyến thăm mẹ đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc của câu chuyện. Món quà mộc mạc ấy không mang giá trị vật chất lớn lao nhưng chứa đựng tình yêu thương, sự chờ đợi và niềm hy vọng về ngày đoàn tụ.

Một số cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2 trực tiếp tham gia diễn xuất trong video tuyên truyền

Từ chiếc xe máy cũ kỹ trên con đường quê đến những tiện ích của định danh điện tử, câu chuyện gia đình anh Tư gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ việc giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân. Khi một thủ tục được thực hiện thuận tiện hơn, một khó khăn được tháo gỡ kịp thời, người dân không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, trách nhiệm của lực lượng Công an.