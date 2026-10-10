Chuyển đổi số Cà Mau - Từ nền tảng đến hành động đột phá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình đổi mới phương thức quản trị, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Cà Mau đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo nền tảng để phát huy tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trải nghiệm mô hình “Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” tại chợ Hoà Bình, ngày 15/9/2026. Mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với UBND xã Hoà Bình tổ chức.

Tạo nền tảng cho bước chuyển trong quản trị và điều hành

Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Cà Mau từng bước hình thành nền tảng chính quyền số, mở rộng kinh tế số và đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Điểm nổi bật, toàn tỉnh có 369 trạm 5G, vùng phủ khoảng 35% dân số. Trung tâm dữ liệu tỉnh vận hành 23 máy chủ vật lý, 407 máy chủ ảo, phục vụ hơn 120 hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung và chuyên ngành. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai tại 64/64 xã, phường.

Cùng với hạ tầng, tỉnh chú trọng xây dựng, chuẩn hoá dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển. Hơn 2,5 triệu hồ sơ hộ tịch đã được số hoá; hơn 41.000 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hoá; 68.406 mã số thuế được làm sạch. Dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đối soát hơn 2,27 triệu trường hợp, đạt 99,99%; dữ liệu của 10.265 doanh nghiệp được làm sạch, đạt 99,55%; hơn 1,06 triệu thửa đất được đồng bộ dữ liệu.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh trải nghiệm robot AI phục vụ hành chính công tại hội thảo về phát triển công nghiệp công nghệ số, ngày 8/10/2026.

Trong giáo dục, dữ liệu của 371.137 học sinh được cập nhật, đạt 94,7%; 100% trường học kết nối hệ thống học bạ điện tử quốc gia. Trong y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID; 70,83% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử, riêng người cao tuổi đạt 100%.

Ở lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh cung cấp 1.489 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 626 dịch vụ công trực tuyến một phần. Có 278.634 hồ sơ được giải quyết trực tuyến, đạt 93,55%; tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả đạt 95,14%, tái sử dụng dữ liệu đã số hoá đạt 97,58%. Thời gian giải quyết được cắt giảm ở 1.900/2.115 thủ tục.

Những kết quả này tạo tiền đề để dữ liệu từng bước phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện dữ liệu chưa đồng đều, đòi hỏi tỉnh tiếp tục bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, được cập nhật thường xuyên, thống nhất và có thể kết nối, chia sẻ, tái sử dụng an toàn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thành đến tận nhà hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Công nghệ phải tạo giá trị trong đời sống

Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại thay đổi trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Tại Cà Mau, các nền tảng số đang từng bước được ứng dụng vào những lĩnh vực gắn với thế mạnh kinh tế địa phương.

Trong lĩnh vực thuỷ sản, 1.919/1.921 tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt 99,89%; hơn 375.000 tem truy xuất nguồn gốc được triển khai cho các sản phẩm đã số hoá. Thương mại điện tử có chuyển biến với hơn 635 sản phẩm địa phương, OCOP được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử của tỉnh. Các phiên livestream hỗ trợ hợp tác xã quảng bá sản phẩm, mở rộng tiếp cận khách hàng.

Ở cộng đồng, 1.393 tổ công nghệ số với 6.726 thành viên được duy trì tại 100% khóm, ấp, hỗ trợ hơn 380.000 hộ gia đình tiếp cận các tiện ích số. Lực lượng này góp phần hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và từng bước hình thành thói quen giao dịch trên môi trường số.

Nhân viên các doanh nghiệp viễn thông hướng dẫn người dân xã Hồng Dân sử dụng các ứng dụng số trên điện thoại di động.

Dù vậy, kỹ năng số giữa các nhóm dân cư chưa đồng đều. Một bộ phận người cao tuổi và người dân ở địa bàn khó khăn còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ trực tuyến, quảng bá hàng hoá và giao dịch trên môi trường mạng. Vì thế, phổ cập kỹ năng số cần đi cùng hướng dẫn trực tiếp, dễ hiểu, dễ thực hiện và hỗ trợ kịp thời khi phát sinh vướng mắc.

Về kinh tế, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP năm 2025 của tỉnh đạt 6,81%, cho thấy dư địa phát triển còn lớn. Yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng ứng dụng công nghệ mà phải giúp doanh nghiệp nâng năng suất, giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Với các lĩnh vực thế mạnh như thuỷ sản, nông nghiệp, chế biến, logistics, kinh tế biển và du lịch, chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, lấy hiệu quả mang lại làm tiêu chí lựa chọn giải pháp.

Chuyển từ tiến độ sang hiệu quả

Theo đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển, Cà Mau cần chuyển mạnh từ cách làm theo kế hoạch sang quản trị theo mục tiêu, sản phẩm và hiệu quả.

Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người thực hiện, thời hạn, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm; kết quả được đánh giá bằng hiệu quả thực tế, không chỉ bằng tiến độ hay số lượng nền tảng được đưa vào sử dụng. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân tham quan mô hình “Chợ số” tại xã Hoà Bình, hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, nhân lực và nguồn lực đầu tư. Trọng tâm là xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, phần mềm manh mún, đầu tư trùng lặp; nâng cao khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng. Qua đó, tiếp tục nâng chất lượng dịch vụ công, giảm thời gian và thành phần hồ sơ, hướng đến việc người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Cùng với nâng cấp hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin tại cơ sở, tỉnh chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao kỹ năng số cho người dân thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”. Việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cần gắn với nhu cầu thực tiễn, ưu tiên các bài toán cụ thể trong quản lý, điều hành và lĩnh vực kinh tế chủ lực; đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Ngân hàng số Vikki Bank – Chi nhánh Cà Mau triển khai các giải pháp tài chính số, hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề: “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Cà Mau tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 57.

Năm 2025 là giai đoạn xây dựng nền tảng, tạo đà; năm 2026 phải tạo chuyển biến đột phá, đưa kết quả vào thực tiễn và lan toả rộng hơn. Tinh thần chỉ đạo là xây dựng “một hệ thống thống nhất, một dữ liệu duy nhất, một dịch vụ liền mạch”, lấy hiệu quả hoạt động của bộ máy, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội làm thước đo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân, nhấn mạnh.

Từ nền tảng hạ tầng, dữ liệu đến ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và đời sống, chuyển đổi số ở Cà Mau đang bước vào giai đoạn đòi hỏi chất lượng và hiệu quả cao hơn. Đưa dữ liệu vào khai thác thực chất, tháo gỡ các điểm nghẽn và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm sẽ là những yếu tố quan trọng để tỉnh phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới./.