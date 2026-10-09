Chuyển đổi số bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực của người dân

Tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Hà Nội cho biết, Hà Nội đang xây dựng nền tảng số dùng chung, trong đó ứng dụng iHanoi là điểm tiếp cận thống nhất kết nối trực tiếp chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng ứng dụng chuyển đổi số cấp xã tại sự kiện. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trước đây, Hà Nội vận hành 73 ứng dụng riêng lẻ. Việc tích hợp lên iHanoi giúp tối ưu hóa nguồn lực; người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh kèm hình ảnh và định vị để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, iHanoi hiện ghi nhận hơn 6,6 triệu tài khoản, khoảng 180.000 lượt truy cập/ngày và tiếp nhận 263.395 phản ánh.

Ước tính, nếu thời gian xử lý một phản ánh giảm từ khoảng 2 giờ xuống còn 15 phút, xã hội sẽ tiết kiệm gần 500.000 giờ. Đây là kết quả tính toán dựa trên giả định về thời gian, không phải số liệu đo lường trực tiếp.

Phó Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TRẦN BÌNH

Một ví dụ khác là tiện ích HanoiCheck trên iHanoi cho phép phụ huynh tra cứu thực đơn, thông tin bữa ăn và truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại trường học. Hệ thống đã kết nối gần 1,5 triệu học sinh, ghi nhận hơn 247.000 lượt truy cập từ ngày 1-9 đến 8-10.

Ông Nguyễn Anh Tuấn đúc kết, để chuyển đổi số thực chất, mọi giải pháp phải xuất phát từ nhu cầu người dùng, đi kèm dữ liệu chính xác và quy trình vận hành rõ ràng trách nhiệm.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số ở địa phương tại sự kiện. Ảnh: TRẦN BÌNH

Chia sẻ tại chương trình, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước (TP Đồng Nai) cho biết, thời gian qua, địa phương đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với mô hình “Mỗi người dân là một công dân số” nhằm hỗ trợ người dân chủ động sử dụng dịch vụ số.

Qua các tổ công nghệ số cộng đồng, người dân được hướng dẫn tự thực hiện thủ tục trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến ngày 5-10, ứng dụng “Công dân số Đồng Nai - Đồng Nai City” tại phường Bình Phước đạt 18.287 lượt cài đặt.

Chủ tịch UBND phường Bình Phước (TP Đồng Nai) Ngô Hồng Khang trình bày tham luận tại sự kiện. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã xử lý trực tuyến 19.028/19.028 hồ sơ, đạt tỷ lệ số hóa 100%. Trong đó, 18.661 hồ sơ được giải quyết đúng hoặc trước hạn, không có hồ sơ quá hạn; 100% hồ sơ phát sinh nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến.

Theo ông Ngô Hồng Khang, giá trị lớn nhất tại phường Bình Phước không chỉ là 18.287 lượt cài đặt ứng dụng Đồng Nai City, mà là sự chuyển đổi tư duy của người dân từ thụ động "đến cơ quan nhà nước để xin làm thủ tục" sang chủ động giao dịch trên không gian số, từ đó hình thành xã hội số.