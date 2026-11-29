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Bài viết chỉ ra sự bất cập của các phương pháp hỗ trợ cào bằng và đề xuất chiến lược can thiệp kép. Đối với nhóm không có khả năng lao động, cần thiết lập mạng lưới bảo trợ xã hội toàn diện, vô điều kiện bao gồm trợ cấp tài chính, y tế và nhà ở. Ngược lại, đối với lực lượng thanh niên và lao động phi chính thức, chiến lược cần dịch chuyển từ cứu trợ ngắn hạn sang kiến tạo năng lực nội sinh thông qua hệ sinh thái 5 "kỹ năng tương lai": Công nghệ thông tin, Kỹ năng Số, Chuyển đổi Xanh, Tài chính Bao trùm và Ngoại ngữ. Giải pháp đồng bộ này giúp cắt đứt chu kỳ nghèo đói liên thế hệ, bảo đảm chuyển dịch công bằng và hội nhập thành công vào kỷ nguyên kinh tế mới.

Tổng quan bối cảnh và sự chuyển dịch mô hình giảm nghèo đa chiều tại Việt Nam

Trong nhiều thập kỷ qua, nỗ lực xóa đói giảm nghèo của Việt Nam luôn được cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ngân hàng Thế giới (World Bank), đánh giá là một hình mẫu phát triển thành công. Chỉ số Nghèo Đa chiều (MPI) của Việt Nam đã chứng kiến sụt giảm mạnh, minh chứng cho tính hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia và sự cam kết kiên định của hệ thống chính trị (UNDP, 2026).

Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn công nghiệp hóa sâu rộng và hội nhập số hóa, công tác giảm nghèo tại Việt Nam đang phải đối mặt với những rào cản mang tính cơ cấu phức tạp.

Kết quả rà soát hộ nghèo và cận nghèo toàn quốc năm 2025

Để có thể thiết kế các chính sách can thiệp trúng đích, việc phân tích chi tiết dữ liệu rà soát hộ nghèo đa chiều là bước đi nền tảng. Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về phân bổ hộ nghèo, hộ cận nghèo và đặc biệt là sự phân tầng của nhóm đối tượng không có khả năng lao động trên bình diện cả nước.

Hộ nghèo và hộ cận nghèo phân theo khu vực địa lý và năng lực lao động

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2026

Phân tích mối tương quan giữa các vùng kinh tế sinh thái và khả năng cung ứng lao động cho thấy hiện tượng nghèo đa chiều mang đặc trưng không gian, tập trung chủ yếu ở các khu vực nông thôn và miền núi.

Khung chính sách bảo trợ xã hội cho nhóm không có khả năng lao động

Dựa trên sự thấu hiểu về bản chất của nhóm không có khả năng lao động (bao gồm 99.588 hộ nghèo và 103.590 hộ cận nghèo), nguyên tắc hoạch định chính sách cần phải dịch chuyển từ tư duy "hỗ trợ phát triển sản xuất" sang tư duy "bảo trợ xã hội toàn diện và vô điều kiện". Chấm dứt áp dụng các mô hình vay vốn hay tạo việc làm trực tiếp cho nhóm không phải là sự bỏ rơi, mà là sự nhìn nhận thực tế và nhân văn về giới hạn thể chất của họ.

Thị trường lao động đối với thanh niên yếu thế và khu vực phi chính thức

Khi mạng lưới bảo trợ xã hội đã lo liệu cho những người yếu thế tuyệt đối, trọng tâm cốt lõi của bài toán giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo được đặt hoàn toàn lên vai lực lượng có khả năng lao động trong các hộ nghèo. Nhóm chủ yếu là lao động thanh niên, lao động nông thôn và những người đang vật lộn trong khu vực kinh tế phi chính thức.

Giải pháp cắt đứt chu kỳ nghèo đói với hệ sinh thái đào tạo kỹ năng tương lai

Để phá vỡ bẫy năng suất thấp và đưa lao động nghèo hội nhập vào dòng chảy của nền kinh tế hiện đại, các mô hình đào tạo nghề ngắn hạn mang tính phong trào (như dạy các nghề thủ công truyền thống, đan lát, chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ) đã không còn phù hợp. Nền kinh tế đang trải qua những biến thiên khổng lồ dưới sự tác động của chuyển đổi số, tự động hóa và biến đổi khí hậu (World Bank, 2021). Do đó, chiến lược nâng cao năng lực cho lực lượng thất nghiệp và lao động tự do cần được tái cơ cấu toàn diện xoay quanh 5 trụ cột phát triển sinh kế hiện đại: (1) Công nghệ Thông tin (ICT), (2) Kỹ năng Số & Kinh tế Số, (3) Chuyển đổi Xanh, (4) Tài chính Bao trùm & Khởi nghiệp, và (5) Ngoại ngữ & Hội nhập Quốc tế.

Bảng hệ thống hóa trụ cột phát triển sinh kế hiện đại

Nguồn: Tổng hợp

Trụ cột ICT đóng vai trò là "hạ tầng cứng và kỹ năng nền móng" trong chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới (Nghị định 351/2025/NĐ-CP). Nếu không có khả năng tiếp cận và làm chủ thiết bị ICT, người nghèo sẽ vĩnh viễn bị cô lập khỏi dòng chảy thông tin của xã hội văn minh (World Bank, 2021). Nội dung trọng tâm của trụ cột bao gồm việc trang bị kiến thức cơ bản về vận hành thiết bị thông minh (smartphone, máy tính xách tay), quản lý kết nối viễn thông cá nhân, và sử dụng an toàn mạng internet.

Nếu ICT là nền tảng tiếp cận thì Kỹ năng Số đại diện cho "năng lực sản sinh giá trị kinh tế".

Khuyến nghị hoạch định chính sách vĩ mô và vi mô

Quá trình chuyển đổi từ chuẩn nghèo đơn chiều dựa trên thu nhập sang khung tiếp cận đa chiều khắt khe hơn đòi hỏi bộ máy hành chính nhà nước phải liên tục cập nhật tư duy quản trị. Để hiện thực hóa tầm nhìn giảm nghèo bền vững đến năm 2030, báo cáo đề xuất các trụ cột hành động chính sách sau:

Thứ nhất, phân luồng mục tiêu chính sách một cách rạch ròi. Cơ quan quản lý lao động, thương binh và xã hội cần triệt để ứng dụng dữ liệu rà soát hộ nghèo để cá nhân hóa chính sách.

Thứ hai, tái cấu trúc toàn diện hệ thống Giáo dục Nghề nghiệp (TVET).

Thứ ba, đẩy mạnh số hóa quản lý an sinh xã hội.