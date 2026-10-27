Chuyển đổi sinh kế cho phụ nữ vùng biên

Không khí rộn ràng, hào hứng là điều có thể cảm nhận được tại lớp học nghề nấu ăn của chị em phụ nữ vùng cao xã La Lay. Tại đây, các học viên không chỉ được học những kiến thức mới mà còn được giảng viên trực tiếp hướng dẫn thực hành một cách tỉ mỉ, dễ hiểu về cách chế biến, trình bày món ăn trên bàn tiệc.

Chị em phụ nữ xã La Lay hào hứng với lớp học nấu ăn - Ảnh: M.L

Dù chỉ là một khoá học nghề ngắn hạn, nhưng với chị Hồ Thị Tình, thôn A Ngo, xã La Lay, đây không chỉ là dịp để chị học hỏi những kiến thức mới mà còn là cách để chị chủ động tiếp cận với một lĩnh vực mới, một cơ hội việc làm mới. Từ nay, mỗi dịp lễ, Tết, gia đình có tiệc hiếu, hỉ, chị đều có thể tự tay chuẩn bị một mâm cỗ tinh tươm, đẹp mắt và hợp vệ sinh.

Chị Hồ Thị Tình cho biết: “Bình thường gia đình có đám, tiệc thì đều phải thuê người nấu nhưng sau khi học xong lớp học chế biến món ăn này, mình đã có thể tự tin nấu nướng và trình bày bàn tiệc cho gia đình. Hơn thế, sau này, khi thôn, bản, hội phụ nữ có liên hoan gì, chị em đều có thể tự tay nấu nướng, không cần phải thuê người về nấu nữa. Lớp học rất bổ ích”.

Cũng tại thôn A Ngo, chị Hồ Thị Hiền là một trong những lao động trẻ của địa phương. Thế nhưng, hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm khiến việc mở rộng quy mô chăn nuôi gà, ngan gặp khó khăn.

Chị Hồ Thị Hiền chia sẻ: “Nhờ được tuyên truyền, tôi thấy việc tham gia học nghề là rất bổ ích. Tôi sẽ đăng ký học lớp chăn nuôi để về tăng số lượng đàn gà, đàn ngan, nuôi thêm nhiều con khác nhằm cải thiện cuộc sống gia đình”.

Hồ Thị Tình, thôn A Ngo, xã La Lay vui mừng trước sản phẩm tự tay thực hiện tại lớp học nấu ăn - Ảnh: M.L

Hiểu được rằng, “trao cần câu-hơn trao con cá”, các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số đã chuyển từ “hỗ trợ” sang trao “cơ hội”, từ giúp chị em vượt qua khó khăn trước mắt sang tạo điều kiện để họ tự vươn lên một cách bền vững.

Nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện mục tiêu, giải pháp cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho phụ nữ vùng biên. Các chương trình, dự án cũng đã nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển sinh kế, giúp cải thiện đời sống, tăng khả năng tự chủ kinh tế và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia các hoạt động phát triển tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, khi được tiếp cận thông tin, trang bị kiến thức, hỗ trợ sinh kế và tạo điều kiện tham gia vào quá trình ra quyết định, phụ nữ không chỉ cải thiện cuộc sống của bản thân mà còn trở thành chủ thể tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiến bộ và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.

“Mục tiêu chúng tôi hướng tới là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề, giúp phụ nữ vùng sâu, vùng xa có kỹ năng nghề nghiệp, có việc làm phù hợp, có sinh kế ổn định và quan trọng nhất là khả năng tự chủ về kinh tế. Để làm được điều này, hội sẽ tăng cường sự phối hợp với các ngành, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và địa phương để đào tạo theo nhu cầu thực tế, gắn với lợi thế của địa bàn”, Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hà cho biết thêm.

Chị Hồ Thị Hiền, thôn A Ngo, xã La Lay được tư vấn tham gia các lớp đào tạo nghề nông thôn - Ảnh: M.L

Để đạt được hiệu quả thực chất trong chuyển đổi sinh kế cho phụ nữ vùng biên, song song với công tác đào tạo nghề, các địa phương cần chủ động giải quyết việc làm tại chỗ thông qua những giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách phù hợp.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số để xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ nông sản, sản phẩm truyền thống như thổ cẩm, dược liệu… giúp phụ nữ mở rộng thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và tiếp cận những phương thức kinh doanh mới.

Khi phụ nữ thực sự được trao quyền, được tôn trọng và có cơ hội phát huy khả năng, chính sách không chỉ góp phần thay đổi cuộc sống của từng cá nhân mà còn tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho cả cộng đồng, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của quê hương.