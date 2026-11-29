Quá trình thu hẹp đất nông nghiệp đang đẩy một bộ phận lớn lao động nông thôn và thanh niên vào khu vực kinh tế phi chính thức với sinh kế bấp bênh. Bài viết đề xuất chuyển đổi chiến lược an sinh xã hội từ hỗ trợ thụ động sang kiến tạo năng lực nội sinh thông qua giáo dục nghề nghiệp. Giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling) với 5 trụ cột: kỹ năng xanh, số, bao trùm, ngoại ngữ và ICT. Bằng việc kết hợp chứng chỉ vimô, hợp tác công-tư và tín dụng chính sách, mô hình này giúp lực lượng lao động yếu thế thoát bẫy thu nhập thấp, xây dựng sinh kế bền vững trong nền kinh tế 4.0.

Bối cảnh nghiên cứu kinh tế-xã hội

Đồng bằng sông Hồng, một trong hai trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị đặc biệt quan trọng của Việt Nam, đang trải qua giai đoạn chuyển đổi cấu trúc kinh tế với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập kinh tế quốc tế biến vùng châu thổ từ một nền kinh tế thuần nông trở thành một trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ công nghệ cao và hội tụ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tình trạng nghèo và phân hóa không gian xã hội

Khái niệm nghèo đói hiện đại không chỉ được đo lường bằng thu nhập, mà còn được đánh giá qua lăng kính tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo cách tiếp cận năng lực (Capability Approach) của Amartya Sen. Chuẩn nghèo đa chiều của Việt Nam giai đoạn 2022-2025 bao gồm các chiều thiếu hụt về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, cùng khả năng tiếp cận thông tin.

Quyết định số 806/QĐ-BNNMT do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố ngày 11 tháng 3 năm 2026 về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 cho thấy bức tranh toàn cảnh về tình trạng nghèo tại Đồng bằng sông Hồng, được lượng hóa chi tiết.

Kết quả của rà soát hộ nghèo toàn vùng và một số địa phương trọng điểm

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tính dễ tổn thương của nhóm lao động yếu thế

Tại Đồng bằng sông Hồng, khủng hoảng sinh kế tiềm ẩn không nằm ở tỷ lệ thất nghiệp chung (vốn được duy trì ở mức thấp), mà nằm ở chất lượng việc làm, đặc trưng bởi quy mô khổng lồ của lao động phi chính thức và sự chới với của lực lượng thanh niên trong quá trình dịch chuyển kinh tế. Theo báo cáo "Lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam: Xu hướng và các yếu tố tác động" của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO, 2021), Việt Nam có hơn 36 triệu người lao động làm việc trong khu vực phi chính thức.

Việc làm phi chính thức tại Đồng bằng sông Hồng bao gồm các hộ kinh doanh cá thể không đăng ký, thợ xây dựng tự do, người buôn bán nhỏ lẻ, lao động giúp việc gia đình, và nông dân canh tác quy mô nhỏ không có tư cách pháp nhân.

Sinh kế định hình phát triển bền vững

Cải thiện sinh kế cho người nghèo tại Đồng bằng sông Hồng không thể chỉ xoay quanh việc phân phát phúc lợi, mà đòi hỏi một cuộc đại phẫu về cơ cấu kinh tế cấp vi mô. Chiến lược cần chuyển trọng tâm từ việc hỗ trợ người nghèo "sống sót" sang việc biến họ thành những nhân tố sản xuất tích cực trong các chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực (Nguyễn Xuân Mai và Nguyễn Duy Thắng, 2011).

Sức ép từ sự gia tăng dân số, thu hẹp diện tích đất canh tác do đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu (như hạn hán, xâm nhập mặn ở các cửa sông) buộc Đồng bằng sông Hồng phải từ bỏ mô hình nông nghiệp quảng canh, chú trọng số lượng.

Tối ưu hóa nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại Đồng bằng sông Hồng, cấu trúc tài chính vi mô được thiết kế thông qua hệ thống tín dụng ưu đãi đã và đang chứng minh hiệu quả to lớn trong việc tạo đà vươn lên cho hàng triệu gia đình.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đóng vai trò là xương sống của hệ thống an sinh tín dụng quốc gia.

Bên cạnh NHCSXH, Quỹ Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam đã trở thành một kênh tài chính quan trọng, cung cấp vốn mồi để hình thành các chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác và các mô hình kinh tế nông thôn mới.

Chiến lược phá vỡ bẫy thu nhập, đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling)

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Đồng bằng sông Hồng đang tạo ra những ngành nghề mới nhưng đồng thời cũng loại bỏ các công việc giản đơn. Để không bị đào thải, người nghèo, thanh niên thất nghiệp và lao động khu vực phi chính thức cần được trang bị một hệ thống kỹ năng mới. Thay vì cách tiếp cận giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn mực truyền thống (thường cứng nhắc, tập trung vào các nghề lỗi thời và nặng tính lý thuyết), tương lai của an sinh xã hội nằm ở chiến lược linh hoạt: đào tạo lại (Reskilling), học một nhóm kỹ năng hoàn toàn mới để chuyển sang một công việc khác biệt; và nâng cao kỹ năng (Upskilling), nâng cấp những kỹ năng hiện tại để tăng hiệu suất lao động và khả năng thích ứng.

Mô hình chiến lược này được cấu trúc trên sự giao thoa của ba hệ sinh thái vĩ mô: Xanh, Số, và Bao trùm, được bổ trợ bằng năng lực Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin (ICT). Đây là những kỹ năng sinh tồn thiết yếu để người yếu thế không trở thành những "công dân hạng hai" trong nền kinh tế mới.

Quá trình chuyển đổi xanh không phải là đặc quyền của các tập đoàn lớn mà phải len lỏi vào từng hộ kinh doanh cá thể và mảnh ruộng nhỏ lẻ. Kỹ năng xanh trang bị cho người nông dân tư duy và công cụ để tối ưu hóa tài nguyên, biến phế phẩm thành tài nguyên và giảm thiểu các xung đột môi trường.

Thực hành nông nghiệp sinh thái và giảm phát thải: Người nghèo cần được tập huấn liên tục về kỹ thuật canh tác tiết kiệm nước (alternate wetting and drying trong trồng lúa), cách thức quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) hạn chế hóa chất, và phương pháp tự ủ phân vi sinh từ rơm rạ, phân gia súc.

Kinh tế tuần hoàn tại làng nghề: Rất nhiều làng nghề tại Đồng bằng sông Hồng đang bị báo động đỏ về ô nhiễm môi trường (ví dụ: làng nghề mộc, tái chế kim loại, giấy).

Bảng tổng hợp phân loại ma trận đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling)

Nguồn: Tổng hợp