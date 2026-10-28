Chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng xanh

Hội Nông dân xã Trước Trà triển khai mô hình hoa, cây cảnh theo hướng nông nghiệp thông minh. Ảnh: Hội nông dân Phước Trà

Đổi mới phương thức sản xuất

Hội Nông dân xã Phước Trà vừa triển khai mô hình hoa, cây cảnh theo hướng nông nghiệp thông minh với sự tham gia ban đầu của 5 hộ nông dân. Đây là những hộ tiên phong thử nghiệm phương thức sản xuất mới, từng bước tích lũy kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả để làm cơ sở nhân rộng mô hình.

Tham gia mô hình, ông Trịnh Xuân Hưng (trú thôn Sông Trà) cho biết, gia đình trồng khoảng 100 cây thần tài cùng một số loại hoa, cây cảnh khác. Trước khi triển khai mô hình, Hội Nông dân xã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận phương thức sản xuất mới. Ông Phạm Chí Sang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Trà cho biết, nông dân được hướng dẫn từ kỹ thuật, quá trình sản xuất đến các khâu quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Trong khi đó, tại phường An Khê, cùng với hướng sản xuất hoa, cây cảnh, việc ứng dụng giải pháp sinh học trong sản xuất rau cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng nông sản và giảm tác động đến môi trường. Bà Nguyễn Thị Hải Lý, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Khê thông tin mới đây, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ “Ứng dụng chế phẩm và giải pháp sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại Chi hội Nông dân Phước Tường 6”.

Thông qua mô hình, 10 hội viên được tiếp cận các giải pháp sinh học. Bên cạnh việc giới thiệu chế phẩm gắn với nhu cầu thực tế của người sản xuất, sự đồng hành của đội ngũ chuyên môn trong quá trình áp dụng, điều chỉnh và đánh giá giải pháp giúp nông dân hiểu rõ hơn về cách sử dụng, hiệu quả cũng như khả năng vận dụng vào điều kiện canh tác của gia đình.

Canh tác thích ứng biến đổi khí hậu

Không chỉ trong sản xuất hoa, cây cảnh và rau màu, ứng dụng khoa học kỹ thuật còn được đẩy mạnh trong canh tác lúa, hướng đến giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Lê Thị Hồng Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Điện Bàn Tây cho hay, để chuẩn bị cho vụ đông xuân 2026 - 2027, trung tâm phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức hai lớp tập huấn chuyên đề khuyến nông về “Kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu” tại thôn Đông Đức và thôn Nhị Dinh, Bất Nhị.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng phổ biến các kỹ thuật canh tác nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Nông dân được khuyến cáo lựa chọn giống lúa phù hợp, gieo sạ với mật độ hợp lý để tiết kiệm giống; áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ nhằm tiết kiệm nước và hạn chế phát thải khí mê-tan từ ruộng lúa.

Đồng thời, được hướng dẫn bón phân cân đối, đúng thời điểm và liều lượng, quản lý, xử lý rơm rạ sau thu hoạch; thường xuyên thăm đồng và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả. Đây là những giải pháp thiết thực nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Bà Định Thị Thục (trú thôn Bất Nhị) bày tỏ: “Những kiến thức mới về sản xuất lúa theo hướng thông minh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu giúp tôi hiểu rõ hơn cách lựa chọn giống phù hợp, tưới nước theo phương pháp ướt, khô xen kẽ, bón phân đúng thời điểm và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý”.

Theo bà Lê Thị Hồng Phước, ngoài nội dung lý thuyết, báo cáo viên dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc của nông dân, giúp người dân lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế. Qua đó, hoạt động tập huấn góp phần đưa tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng, từng bước thay đổi tập quán canh tác, khuyến khích sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

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