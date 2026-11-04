Chuyển đổi năng lượng mở thêm dư địa hợp tác cho Việt Nam - EU

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái: Dư địa hợp tác Việt Nam - EU còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, tài chính xanh và các ngành kinh tế mới.

Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - EU năm 2026 ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, trong bối cảnh biến động chiến lược toàn cầu, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, GDP tăng trưởng trên 9%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Việt Nam đang khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất, thương mại ổn định trong khu vực và điểm đến ưu tiên trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng, dịch chuyển đầu tư quốc tế.

EU tiếp tục là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hiện đứng thứ 4 về quy mô thương mại, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN. Hiệp định EVFTA sau hơn 6 năm thực thi tiếp tục tạo động lực thúc đẩy thương mại và mở rộng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Ông Julien Guerrier - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, dư địa hợp tác Việt Nam - EU còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, tài chính xanh và các ngành kinh tế mới. Việt Nam mong muốn nâng cao tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao, chế biến sâu, có giá trị gia tăng lớn; đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng toàn diện, tự chủ và bền vững. Trong khi đó, EU có thế mạnh về công nghệ, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và các giải pháp xanh, có thể đóng góp thông qua chuyển giao công nghệ và đầu tư vào những dự án cụ thể.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Công Thương cam kết tiếp tục tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, thuận lợi để doanh nghiệp hai bên hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam; đồng thời tăng cường phối hợp với Phái đoàn EU và các đại sứ quán thành viên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Ông Noel Clehane, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN: Những cơ hội hợp giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu gồm các lĩnh vực sản xuất sạch hơn, chuyển đổi năng lượng, logistics bền vững và tài chính xanh.

“Trong bối cảnh các chuỗi giá trị toàn cầu đang được định hình lại, làm thế nào để Việt Nam có thể đón nhận tỷ trọng lớn hơn nữa trong dòng vốn đầu tư, hoạt động sản xuất, công nghệ và các quan hệ hợp tác mà doanh nghiệp châu Âu đang mang đến ASEAN”, đây là câu hỏi gợi mở phần trao đổi của ông Noel Clehane, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EUABC) tại diễn đàn.

Theo ông Noel Clehane, đây là một câu hỏi quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu bởi phần lớn các doanh nghiệp có mặt tại đây đều hoạt động trên phạm vi ASEAN. Các quyết định về địa điểm đặt cơ sở sản xuất, phát triển mạng lưới nhà cung cấp, đầu tư vào công nghệ mới hay mở rộng hoạt động trong khu vực ngày càng được cân nhắc trong một bối cảnh khu vực rộng lớn hơn.

Việt Nam có những lợi thế hết sức thuyết phục. Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng sản xuất và xuất khẩu đáng kể. Tuy nhiên, cơ hội trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở việc thu hút thêm đầu tư, mà quan trọng hơn là thu hút đầu tư có chất lượng cao hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ các dòng vốn đầu tư đó. Định hướng này phù hợp chặt chẽ với Nghị quyết 10 về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như mục tiêu của Việt Nam trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và dài hạn.

Trong bối cảnh các chuỗi giá trị này ngày càng cần phải xanh hơn, ông Noel Clehane cho rằng các quyết định đầu tư, quy trình sản xuất, yêu cầu của chuỗi cung ứng và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế ngày càng chịu tác động bởi quá trình chuyển đổi sang các mô hình tăng trưởng bền vững hơn.

Điều này theo Phó Chủ tịch EUABC sẽ mở ra những cơ hội hợp tác đáng kể giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, bao gồm trong các lĩnh vực sản xuất sạch hơn, chuyển đổi năng lượng, logistics bền vững và tài chính xanh, cũng là những nội dung được đề cập trong chương trình.