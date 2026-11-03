Chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư: Lời giải cho bài toán quá tải y tế

Trong bối cảnh quỹ đất khu vực nội thành ngày càng eo hẹp và việc đầu tư xây dựng các bệnh viện mới đòi hỏi chi phí lẫn thời gian không nhỏ, chủ trương của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp, chuyển đổi công năng các trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư sang phục vụ y tế đã góp phần giảm tải, hiện thực hóa các chiến lược phát triển y tế bền vững của Thành phố.

Mở rộng không gian khám, chữa bệnh

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh sử dụng cơ sở mới cho hoạt động khám bệnh, điều trị và phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Không còn cảnh phải chen chúc, chật chội, hơn nửa năm qua, nhiều người bệnh khi nhập viện điều trị nội trú tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh được hướng dẫn sang một cơ sở mới rộng rãi, khang trang hơn. Trụ sở này trước đây là địa điểm thuộc Trung tâm Y tế Quận 3 và Trung tâm Y tế Nhiêu Lộc đã giải thể, nằm đối diện Bệnh viện Tai Mũi Họng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối Thành phố nên mỗi ngày đơn vị tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân đến khám ngoại trú, cấp cứu và điều trị chuyên sâu, khiến tình trạng quá tải tại cơ sở chính trầm trọng.

Sau 6 tháng đưa vào hoạt động, số lượt khám, điều trị của bệnh viện tăng cao. Bệnh viện đã mở rộng khu vực cấp cứu, tăng khả năng tiếp nhận bệnh, khu vực khám ngoại trú cũng được thiết kế theo hướng thuận tiện, lấy người bệnh làm trung tâm. Người bệnh có thể thực hiện các khâu khám bệnh, cận lâm sàng và nhận thuốc trên cùng một tầng. Cách bố trí này giúp rút ngắn quãng đường di chuyển, hạn chế tình trạng tập trung đông người và giảm rõ rệt thời gian chờ đợi. Bệnh viện đã thành lập thêm 5 khoa ngay tại trụ sở mới. Bà Phạm Thị Thu Cúc (78 tuổi, ngụ phường Dĩ An) so sánh: “Trước đây tôi từng nhập viện một lần, khi đó tôi phải nằm ở cơ sở cũ chật chội, xuống cấp, bệnh nhân lại đông, khá ngột ngạt. Lần nằm viện này khác hẳn, sạch sẽ, thoáng mát và thoải mái”.

Bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh điều trị cho người bệnh ở cơ sở mới.

Còn bà Phan Thị Nhung (ngụ Thành phố Đồng Nai) ngạc nhiên khi đến chăm cháu ngoại nằm viện. Bà đã đi nhiều bệnh viện nhưng lần này thấy rất ưng vì bệnh viện công lập mà rộng rãi, sạch sẽ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trần Quang Minh, việc tiếp nhận cơ sở mới không chỉ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận và điều trị người bệnh nội trú mà còn tạo nền tảng thuận lợi để bệnh viện tổ chức, đầu tư và phát triển đồng bộ các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tai mũi họng.

Tương tự, trung tuần tháng 9 vừa qua, Cơ sở 3 của Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ 957 đường 3 Tháng 2 – vốn là một trong những cơ sở thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố. Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần cho biết, nhiều năm qua, cơ sở khám và điều trị tâm thần trẻ em tại địa chỉ 165B Phan Đăng Lưu phải hoạt động trong điều kiện nhiều hạn chế, diện tích chỉ có hơn 200 mét vuông, phòng khám chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, trong khi nhu cầu khám, tư vấn và can thiệp các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em ngày càng tăng. Thực tế, nhiều trẻ em và phụ huynh phải ngồi ra cả lề đường để chờ đến lượt khám diễn ra trong nhiều năm.

Cơ sở 3 Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh tiếp nhận từ trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

Sau khi đi vào hoạt động, trung bình mỗi ngày Cơ sở 3 tiếp nhận khám và điều trị cho từ 300-500 lượt trẻ em mắc các bệnh lý về tâm lý, thần kinh. Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, trước mắt việc tiếp nhận thêm trụ sở mới giúp cho hoạt động khám chữa bệnh thuận lợi hơn, phụ huynh và bệnh nhi cũng thoải mái hơn mỗi lần đi khám bệnh. Về lâu dài, bệnh viện sẽ phát triển hoạt động khám sàng lọc và chẩn đoán sớm nhằm chủ động phát hiện sớm các rối loạn tâm lý, phát triển ở trẻ để kịp thời hỗ trợ; tăng cường các phương pháp can thiệp tâm lý và phục hồi chức năng; từng bước phát triển mô hình điều trị ban ngày. Bệnh viện quyết tâm xây dựng nơi đây thành một không gian an toàn, thân thiện – nơi các em được lắng nghe, thấu hiểu, trị liệu và phát triển cùng sự đồng hành của gia đình.

Giải bài toán quá tải bệnh viện

Trụ sở Trạm Y tế Chợ Lớn đang được cải tạo, sửa chữa để bàn giao cho Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở y tế có tình trạng quá tải nghiêm trọng kéo dài. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 9.000 lượt khám bệnh và gần 1.000 bệnh nhân nội trú. Áp lực quá tải là rất lớn, hiện có rất nhiều khoa phòng đang thiếu giường bệnh và thiếu cơ sở điều trị, trong khi bệnh viện đang có kế hoạch phát triển các chuyên khoa sâu, chuyên khoa mũi nhọn để tiệm cận với y tế khu vực cũng như thế giới - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh thông tin.

Mới đây, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quyết định giao trụ sở Trạm Y tế phường Chợ Lớn cũ cho Bệnh viện Đại học Y dược để phục vụ cho mục đích khám chữa bệnh. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Hoàng Bắc, việc được nhận thêm một cơ sở mới giúp giảm tải áp lực cho bệnh viện, giảm bớt thời gian chờ đợi của người dân và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, việc này cũng mới chỉ giải quyết tạm thời tình thế cấp bách trước mắt, về lâu dài, nhu cầu mở rộng diện tích và tăng cường cơ sở hạ tầng của đơn vị này rất lớn. Bệnh viện hy vọng Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ để có thể tiếp nhận thêm các nguồn quỹ đất khác từ trụ sở dôi dư. Khi có được cơ sở mới với diện tích đầy đủ, đơn vị sẽ đầu tư xây dựng thành một mô hình bệnh viện đạt chuẩn để phục vụ tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phấn khởi là tâm trạng của lãnh đạo, nhân viên y tế Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khi được Thành ủy TP Hồ Chí Minh giao địa điểm 314 Trần Phú (trụ sở Công ty Dịch vụ Công ích Quận 5 cũ) cho mục đích khám chữa bệnh. Bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông tin, hầu hết các khối nhà của bệnh viện đều đã được xây dựng từ rất lâu, cũ, xuống cấp và đang được xây mới đồng loạt. Việc thi công cùng lúc trên một mặt bằng hẹp gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động chuyên môn. Do đó, địa điểm 314 Trần Phú sẽ được chuyển đổi công năng thành cơ sở khám chữa bệnh sau khi tiếp nhận nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chen chúc của hàng nghìn bệnh nhân tại khoa khám bệnh hiện hữu. Nếu mỗi cơ sở y tế đều có định hướng phát triển phù hợp và được hỗ trợ về mặt bằng thì chắc chắn chất lượng khám chữa bệnh cũng như công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân của Thành phố sẽ ngày càng được nâng cao.

Khu đất ở địa chỉ 314 Trần Phú (trụ sở Công ty Dịch vụ Công ích Quận 5 cũ) đang được bàn giao cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cho biết, y tế là lĩnh vực cần được ưu tiên đặc biệt trong tiến trình phát triển của Thành phố, do đó ngay sau khi hợp nhất địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, TP Hồ Chí Minh đã ưu tiên chuyển đổi công năng, bàn giao các trụ sở dôi dư cho các cơ sở y tế nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thay vì để tài sản công bỏ trống, Thành phố rà soát, chuyển đổi công năng phù hợp, ưu tiên những cơ sở có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng.

Thực tế cho thấy, nhiều mô hình tận dụng cơ sở công dôi dư đã phát huy hiệu quả rõ nét như Trung tâm Y tế Quận 3 chuyển công năng cho Bệnh viện Tai Mũi Họng, Trung tâm Y tế Quận 10 chuyển cho Bệnh viện Nhân dân 115, Trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ chuyển về Bệnh viện Mắt, Trạm Y tế phường Chợ Lớn chuyển cho Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, một cơ sở của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố chuyển cho Bệnh viện Tâm thần… Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nghiên cứu bố trí cơ sở cho Bệnh viện Truyền máu - huyết học, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; đồng thời định hướng mở rộng Bệnh viện Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Lê Văn Thịnh… Quan điểm của Thành phố là không để đất công bỏ trống trong khi các bệnh viện thiếu mặt bằng. Việc chuyển đổi phải vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa phù hợp định hướng lâu dài, qua đó khai thác hiệu quả tài sản công và mở rộng không gian chăm sóc sức khỏe cho người dân.