Nông dân bản Áng, xã Mường Hung trao đổi kỹ thuật chăm sóc nhãn.

Trước đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chủ yếu dựa vào các loại cây lương thực ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp, đất đai dễ bị xói mòn, bạc màu. Trên cơ sở rà soát điều kiện tự nhiên từng vùng, xã đã quy hoạch lại sản xuất, định hướng nhân dân chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp.

Ông Nguyễn Chí Phúc, Chủ tịch UBND xã Mường Hung, cho biết: Xã chủ trương giảm dần diện tích cây lương thực kém hiệu quả, tập trung phát triển cây cà phê và các loại cây ăn quả chủ lực, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Để thực hiện mục tiêu này, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất; đồng thời lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển sinh kế. Trong năm, xã đã hỗ trợ trồng mới hơn 54 ha cà phê cho 136 hộ dân tại hai bản Hua Tát và Chiềng Cang, với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng.

Từ hiệu quả các chính sách hỗ trợ, phong trào phát triển cây cà phê trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2026, nhân dân 25/26 bản đã tham gia trồng mới hơn 1.400 ha cà phê, nâng tổng diện tích toàn xã lên 1.556 ha.

Chiềng Cang là một trong những bản tiêu biểu trong chuyển đổi cây trồng. Với 97 hộ dân tham gia, địa phương đã phát triển hơn 35 ha cà phê. Ông Cầm Văn Ông, Trưởng bản Chiềng Cang, cho biết trước đây bà con chủ yếu trồng ngô, sắn trên đất bạc màu nên hiệu quả thấp. Sau khi được hỗ trợ giống, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật, cây cà phê sinh trưởng tốt, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng cây ăn quả của nông dân bản Tre, xã Mường Hung.

Song song với phát triển diện tích, công tác quản lý vùng trồng được địa phương đặc biệt quan tâm. Cuối tháng 9/2026, xã đã tổ chức rà soát diện tích cà phê, xây dựng dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc theo Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR); đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chỉ phát triển cà phê trên đất nông nghiệp, không mở rộng diện tích trên đất có nguồn gốc lâm nghiệp.

Bên cạnh cây cà phê, xã Mường Hung hiện duy trì 2.150 ha cây ăn quả, trong đó cây nhãn chiếm hơn 1.670 ha. Toàn xã có 1.552 ha nhãn ghép đang cho thu hoạch; diện tích nhãn chín sớm đạt hơn 620 ha. Hầu hết vùng trồng nhãn đã được đầu tư hệ thống tưới tự động, góp phần tiết kiệm nước, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng quả.

Gia đình ông Lương Văn Bình, bản Hát So, là một trong những hộ tiêu biểu trong phát triển nhãn chín sớm. Năm 2019, ông ghép cải tạo 250 gốc nhãn trên diện tích 3 ha sang giống nhãn chín sớm. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, năm 2026 vườn nhãn đạt năng suất 10 tấn/ha, cho lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Những kết quả đạt được từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân Mường Hung, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2026 ước đạt 35 triệu đồng/người/năm. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển các sản phẩm OCOP có truy xuất nguồn gốc, tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững ở khu vực biên giới.