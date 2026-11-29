Thủy lợi đã góp phần thay đổi căn bản đời sống kinh tế đối với người dân xã Lương Sơn (Lâm Đồng) trong những năm gần đây

Thành công bước đầu trên đất lâm nghiệp

Hiện nay, nhờ nguồn nước thủy lợi dồi dào, người dân Lương Sơn đã có thể sản xuất từ 2 đến 3 vụ lúa mỗi năm tùy khu vực. Đối với những khu vực có địa hình nhiều đá, sỏi dọc các tuyến kênh thủy lợi cũng đã được nông dân chuyển đổi và hình thành vùng cây ăn trái, mang lại thu nhập cao hơn nhiều lần so với cây lúa. Tuy nhiên, Lương Sơn vẫn còn nhiều diện tích đất nông - lâm nghiệp chưa được phát huy hiệu quả cao trong sản xuất do lớp đất canh tác thấp và nhiều đá, sỏi.

Theo ông Hà Việt Thanh, Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Bắc Bình Thuận (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận), diện tích đất lâm nghiệp do Nhà nước giao cho đơn vị quản lý khai thác 853 ha, chủ yếu tập trung trên địa bàn xã Lương Sơn.

Vườn cây ca cao phát triển xanh tốt sau 2 năm trồng thử nghiệm ở Lương Sơn, Lâm Đồng

Đáng chú ý, phần lớn diện tích đất lâm nghiệp khu vực thôn Lương Bắc lâu nay chỉ trồng được cây bạch đàn và không sản xuất gì được do điều kiện không phù hợp. Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, giữa năm 2024, công ty đã phối hợp với 1 doanh nghiệp chuyên về cây ca cao tiến hành trồng thí điểm 10 ha trên địa bàn thôn Lương Bắc.

Nhờ áp dụng các giải pháp kỹ thuật bao gồm hệ thống tưới tiết kiệm nên cây ca cao phát triển tương đối tốt, chiều cao trung bình hiện khoảng 1,5 m và đã cho trái bói. Ông Hà Việt Thanh, Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Bắc Bình Thuận (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận)

Mặc dù không trồng xen ghép dưới tán cây, trong điều kiện nắng gió khá khắt nghiệt ở vùng đất Lương Sơn thế nhưng cây ca cao đã thích nghi tốt, mở ra cơ hội, hướng đi mới trong sản xuất cho người dân địa phương.

Sau 2 năm trồng thử nghiệm, cây ca cao sinh trưởng tốt trên vùng đất đầy sỏi đá Lương Sơn (Lâm Đồng)

Cơ hội nâng cao giá trị nông sản Lương Sơn

Việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tiên phong thí điểm chuyển đổi trồng cây ca cao bước đầu mang lại hiệu quả không chỉ mở ra hướng đi mới cho đơn vị mà cả người dân địa phương.

Ông Cao Văn Nhân, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (đội mũ) kiểm tra tình hình sinh trưởng của vườn cây ca cao trồng trên đất lâm nghiệp xã Lương Sơn

Ông Cao Văn Nhân, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận cho biết, mặc dù chưa thu hoạch nhưng tỷ lệ cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho trái bói sau 2 năm trồng đã cho thấy thành công bước đầu trong quyết định chuyển đổi cây trồng của công ty.

Trong thời gian tới, trên cơ sở đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế, chúng tôi sẽ triển khai mở rộng diện tích trồng cây cao cao, đặc biệt là trồng xen ghép dưới tán rừng do đơn vị quản lý. Đối với những khu vực lâm phận chủ động được nguồn nước tưới như Lương Sơn, Hàm Thuận Nam… công ty sẽ lên kế hoạch trồng xen ghép cây ca cao để không chỉ đa dạng cây trồng mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế theo hướng bền vững hơn, ông Cao Văn Nhân thông tin thêm.

Nhờ đủ nước tưới nên cây ca cao trồng ở Lương Sơn (Lâm Đồng) ra hoa đậu trái nhiều

Theo dõi và tìm hiểu quá trình trồng thử nghiệm cây ca cao của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận trên địa bàn, anh Nguyễn Văn Hiếu, một nhà vườn ở thôn Lương Bắc chia sẻ, sau khi thấy công ty trồng được cây ca cao trong điều kiện không xen ghép nên tôi đã đăng ký với địa phương để được tập huấn và nhận cây giống về chuẩn bị trồng xen dưới vườn xoài của gia đình. Nếu trồng thành công tôi sẽ mở rộng ra trên toàn diện tích cây ăn trái của gia đình.

Ông Cao Văn Nhân, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận trao đổi kỹ thuật trồng ca cao với người dân Lương Sơn

Để hỗ trợ nông dân trong chuyển đổi cây trồng phù hợp nhằm đa dạng hoá cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, địa phương đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật và cấp cây ca cao giống để một số hộ dân trồng thử nghiệm.

Theo ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, thực hiện chương trình Khuyến nông năm 2026, địa phương đã phối hợp cấp 3.150 cây ca cao giống, kèm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 6 hộ dân để thực hiện trồng 5 ha xen ghép dưới tán cây điều, cây lâu năm. Sau khi đánh giá được hiệu quả kinh tế, chúng tôi sẽ tiến hành nhân rộng mô hình để người dân địa phương áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, một nhà vườn ở thôn Lương Bắc, Lương Sơn đang chăm sóc cây ca cao giống chuẩn bị trồng xen của gia đình

Thực tiễn sản xuất tại Lương Sơn những năm qua cho thấy, nguồn nước giữ vai trò then chốt trong khai thác tiềm năng đất đai, nhất là ở vùng đất nhiều sỏi đá. Từ khi hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ, chủ động nguồn nước tưới, những vườn cây ăn trái xanh tốt ngày càng được mở rộng, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân. Với lợi thế nguồn nước dồi dào, cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật và tinh thần cần cù, chịu khó của người dân, cây ca cao được kỳ vọng sẽ sinh trưởng tốt, đơm hoa, kết trái, mở thêm hướng phát triển kinh tế trên vùng đất Lương Sơn.