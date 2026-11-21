“Chuyện Đình Yên Thái” kết nối ký ức và sáng tạo
Nhiều ngôi đình trong phố cổ Hà Nội đang trở thành không gian nghệ thuật, lưu giữ câu chuyện phố nghề và tổ nghề. Triển lãm “Chuyện Đình Yên Thái”, thuộc dự án “Chuyện Đình trong Phố” do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn phát triển và giám tuyển từ năm 2024, giới thiệu các tác phẩm tranh lụa, nhiếp ảnh, khắc gỗ và sắp đặt tại đình thờ Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuyen-dinh-yen-thai-ket-noi-ky-uc-va-sang-tao-24626112016250936.htm