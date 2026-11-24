Gìn giữ để không hòa tan, làm giàu để không đứng yên

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cho rằng, định hướng "gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực sự là một "mệnh lệnh từ trái tim". "Tôi nhìn thấy ở đó hai vế tưởng chừng đối lập nhưng lại là một thể thống nhất: Gìn giữ là để không hòa tan, làm giàu là để không đứng yên".

Để biến định hướng lớn này thành hiện thực, văn nghệ sĩ không thể chỉ dừng lại ở những lời hô hào, mà cần thực hiện một cuộc "chuyển dịch" ngay trong tư duy sáng tạo của chính mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Quang Vinh

Trước hết, gìn giữ bản sắc không phải là "đóng khung" quá khứ, mà là tìm ra "mã gen" của dân tộc trong đời sống đương đại.

Nghệ sĩ Trần Thị Thu Đông phân tích, nhiều người lầm tưởng giữ bản sắc là cứ phải tìm về những gì cổ xưa, mặc áo tứ thân, chụp những mái đình rêu phong hay những lễ hội truyền thống. Với nhiếp ảnh, nếu chỉ dừng lại ở việc sao chép vẻ đẹp bề ngoài của di sản, chúng ta mới chỉ làm công việc của người lưu trữ chứ chưa phải là nghệ sĩ sáng tạo.

Bản sắc dân tộc nằm ở cốt cách, ở tâm hồn, ở cách người Việt ứng xử với thiên nhiên và con người trong từng giai đoạn lịch sử. "Nghệ sĩ phải dùng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại để giải mã những giá trị truyền thống đó, khiến di sản không nằm yên trong bảo tàng mà phải sống động, thở cùng nhịp thở của người trẻ hôm nay".

Hơn nữa, theo NSNA Trần Thị Thu Đông, muốn "làm giàu" văn hóa dân tộc, văn nghệ sĩ phải dũng cảm bước ra khỏi "vùng an toàn" của cái đẹp dễ dãi. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, nơi mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra những bức ảnh đẹp hoàn hảo về mặt kỹ thuật chỉ trong vài giây. Vậy điều gì làm nên giá trị riêng có của người nghệ sĩ? Đó là tư tưởng và sự dấn thân.

Làm giàu văn hóa không phải là chạy theo số lượng tác phẩm, mà là tạo ra những tác phẩm có tầm vóc, dám chạm vào những vấn đề gai góc của xã hội, phản ánh chân thực quá trình vươn mình mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Văn nghệ sĩ phải có bản lĩnh văn hóa vững vàng để khi tiếp thu tinh hoa nhân loại, chúng ta không bị "nhiễm" những thứ lai căng, mà biết chắt lọc để làm phong phú thêm "thực đơn" văn hóa Việt Nam", NSNA Trần Thị Thu Đông giải thích.

Mỗi văn nghệ sĩ phải là một "đại sứ văn hóa" có trách nhiệm với công chúng và thời đại

Nhấn mạnh tính nhân dân trong sáng tạo, NSNA Trần Thị Thu Đông nhìn nhận, tác phẩm nghệ thuật chỉ thực sự làm giàu cho văn hóa khi nó chạm được đến trái tim công chúng, nâng cao thẩm mỹ của xã hội. Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, sự nhiễu loạn thông tin và thẩm mỹ lệch chuẩn rất dễ xảy ra.

"Hơn lúc nào hết, giới văn nghệ sĩ phải giữ được sự 'tỉnh táo' và 'liêm chính' trong nghề nghiệp. Từng khung hình, từng câu chữ, từng giai điệu đưa ra công chúng phải mang năng lượng tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến", nghệ sĩ cho hay.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông tại Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - 50 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc. Ảnh: HS

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tin rằng khi nghệ sĩ biết lấy truyền thống làm bệ phóng và lấy hiện đại làm đôi cánh, chúng ta không chỉ giữ được "hồn cốt" của dân tộc mà còn tự tin đưa văn hóa Việt Nam bước ra thế giới một cách kiêu hãnh và đầy bản sắc.

Tiếp nối mạch nguồn 80 năm ấy, năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trên phạm vi toàn quốc gắn với việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW đánh dấu bước chuyển từ tầm nhìn định hướng sang thể chế hóa bằng nguồn lực và thực tiễn đời sống. Tư tưởng "soi đường cho quốc dân đi" được nâng tầm thành vai trò nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết phát triển bền vững.

Ngày 24/11 không chỉ là dịp tri ân các thế hệ văn nghệ sĩ, tôn vinh bản sắc dân tộc mà còn mở rộng không gian sáng tạo, trao quyền thụ hưởng văn hóa thực chất cho nhân dân, tạo động lực đưa văn hóa Việt Nam tự tin vươn tầm trong kỷ nguyên mới.