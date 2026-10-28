Chuyển dịch tiêu chí phát triển, bổ sung nguồn cung bất động sản cao cấp Hà Nội

Phối cảnh dự án Tara Maison tại Mỹ Đình, Hà Nội với quy mô 23.810m2, gồm 27 tầng nổi, hệ thống 3 tầng hầm liên thông (diện tích 10.536m2), sở hữu lâu dài. (Ảnh: EPIC HOLDINGS)

Các chuyên gia nhận định, trên thị trường bất động sản cao cấp hiện nay, tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm của người tiêu dùng và nhà đầu tư đang có những thay đổi rõ rệt. Năng lực phát triển, chất lượng xây dựng cùng khả năng đáp ứng nhu cầu thực.

Dịch chuyển xu hướng cạnh tranh theo giá trị thực

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực chất của khách hàng, nhiều nhà phát triển bất động sản đang tập trung nâng cao chất lượng công trình, tối ưu hóa công năng sử dụng và trải nghiệm sống dài hạn thay vì chạy theo số lượng hay quy mô.

Thực tế thị trường cho thấy, tiêu chuẩn đánh giá bất động sản cao cấp của người tiêu dùng và giới đầu tư đang có sự thay đổi đáng kể. Thay vì chỉ chú trọng vào vị trí đắc địa hay các danh mục tiện ích mang tính hình thức, các tiêu chí về chất lượng xây dựng, tính riêng tư, kiến trúc bền vững và năng lực vận hành lâu dài đang trở thành thước đo quan trọng.

Sự thay đổi này thúc đẩy nhiều doanh nghiệp bất động sản tái định hình chiến lược phát triển sản phẩm để gia tăng sức cạnh tranh. Điển hình như Masterise Homes tập trung vào phân khúc bất động sản hàng hiệu; Xuân Cầu Holdings theo đuổi hướng đi sinh thái và xanh; Kita Group chú trọng tái thiết không gian đô thị trong khi MIK Group, HD Mon Holdings hay Epic Holdings tập trung vào các không gian sống tối ưu hóa trải nghiệm riêng tư.

Một góc khu đô thị khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: HÀ AN)

Mới đây, thị trường Hà Nội ghi nhận thêm nguồn cung từ bộ sưu tập dự án của Epic Holdings (với các dự án mang thương hiệu Tara tại Mỹ Đình, Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan, Trung Văn và Lê Đại Hành), hay các dự án quy mô vừa và nhỏ như The Gloria by Silk Path, The Nelson Private Residences. Sự xuất hiện của các dự án này góp phần gia tăng sự lựa chọn cho nhóm khách hàng có yêu cầu cao về tiêu chuẩn sống tại các khu vực đô thị trung tâm.

Đáng chú ý, chiều 28/10, tại Hà Nội, Epic Holdings đã chính thức ra mắt thương hiệu phát triển bất động sản hạng sang và giới thiệu Tara Maison tại Mỹ Đình, Hà Nội, với định hướng lấy chất lượng công trình, thẩm mỹ kiến trúc và trải nghiệm cư dân làm trọng tâm, bổ sung thêm nguồn cung cho phân khúc này tại Thủ đô.

Cạnh tranh bằng chất lượng và giá trị sử dụng lâu dài

Bối cảnh thị trường phân hóa mạnh mẽ đòi hỏi các dự án bất động sản cao cấp phải chứng minh được giá trị thực. Việc tập trung vào giải pháp kiến trúc, vật liệu hoàn thiện và tính đồng bộ trong quản lý vận hành được xem là yếu tố then chốt để tài sản duy trì giá trị qua các chu kỳ kinh tế.

Bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Epic Holdings. (Ảnh: HÀ AN)

Đánh giá về xu hướng này, bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Epic Holdings cho rằng: trong giai đoạn thị trường điều chỉnh, sự khác biệt về chất lượng tài sản sẽ lộ rõ. Giá trị của bất động sản phân khúc cao không nằm ở mức giá mở bán ban đầu, mà thể hiện ở chất lượng công trình, giá trị sử dụng thực tế và khả năng duy trì sức hấp dẫn lâu dài đối với người sở hữu.

Xu hướng đề cao giá trị dài hạn này cũng phù hợp với thông lệ của thị trường bất động sản cao cấp trên thế giới. Nhóm khách hàng có năng lực tài chính cao ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn không gian sống, dịch vụ quản lý và tính bền vững của công trình.

Theo đó, cách tiếp cận chú trọng chất lượng thực chất được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản cao cấp phát triển lành mạnh, minh bạch hơn, giảm thiểu các yếu tố đầu cơ ngắn hạn và hướng tới sự phát triển bền vững của đô thị.

Ông Nguyễn Bá Dương. (Ảnh: HÀ AN)

Phân tích về bối cảnh thị trường của Thủ đô, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch sáng lập hệ sinh thái xây dựng gồm Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, BOHO và DB nhận định, Hà Nội đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về diện mạo đô thị, với nhiều dự án hạ tầng và chỉnh trang không gian công cộng được triển khai hoặc đặt ra trong định hướng phát triển. Bối cảnh đó mở ra cơ hội cho các công trình mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng thiết kế, thi công và khả năng đáp ứng nhu cầu của cư dân.