Không thiếu cơ hội, vướng ở khâu tổ chức thực hiện

Chuyển dịch năng lượng đang đặt ngành Dầu khí trước yêu cầu chuyển đổi sâu sắc. Một mặt, các doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; mặt khác, phải mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực mới, giảm phát thải và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng xanh.

Tại tọa đàm “Chuyển đổi năng lượng xanh - Áp lực kép và lời giải cho doanh nghiệp dầu khí” do Báo Kiểm toán tổ chức ngày 23/11, các chuyên gia cho rằng, cơ hội phát triển của doanh nghiệp dầu khí đã tương đối rõ. Điều đáng quan tâm hơn là làm thế nào để tháo gỡ những rào cản trong quá trình triển khai, tạo điều kiện để năng lực của doanh nghiệp được chuyển hóa thành các dự án và nguồn cung năng lượng thực tế.

Tọa đàm “Chuyển đổi năng lượng xanh - Áp lực kép và lời giải cho doanh nghiệp dầu khí” do Báo Kiểm toán tổ chức ngày 23/11.

Theo TS Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc nhận diện cơ hội hay xác định mục tiêu, mà chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Thực tế, nhiều công trình, dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch và quy hoạch. Nguyên nhân không hoàn toàn xuất phát từ năng lực doanh nghiệp, mà phần lớn liên quan đến những vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình triển khai.

Một trong những điểm nghẽn đáng chú ý hiện nay là khung pháp lý chưa theo kịp yêu cầu phát triển của các lĩnh vực năng lượng mới. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Quốc Thập, không nên vì hệ thống chính sách chưa hoàn thiện mà trì hoãn toàn bộ quá trình đầu tư. Thay vào đó, cần thúc đẩy các dự án thí điểm song song với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách. Chính thực tiễn triển khai sẽ cung cấp cơ sở để cơ quan quản lý rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định phù hợp.

Một rào cản khác là quyền hạn và mức độ tự chủ của doanh nghiệp, đặc biệt trong lựa chọn đối tác chiến lược và quyết định đầu tư. Trong quá trình tìm kiếm cơ hội hợp tác, các đối tác nước ngoài thường quan tâm đến thẩm quyền quyết định của bộ máy lãnh đạo, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên cũng như quy trình thông qua các quyết sách. Nếu doanh nghiệp không có đủ quyền chủ động, cơ hội hợp tác và thu hút nguồn lực đầu tư có thể bị ảnh hưởng.

TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý nhà nước, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại và tạo không gian cho sự năng động, sáng tạo của người điều hành.

Theo ông, mục tiêu, định hướng phát triển cần được giữ vững, nhưng phương thức tổ chức thực hiện phải bảo đảm tính linh hoạt. Quản lý nhà nước cần tập trung vào những nguyên tắc, mục tiêu và khuôn khổ chung, đồng thời tôn trọng quyền tự chủ của doanh nghiệp trong lựa chọn phương án triển khai phù hợp với thực tiễn.

Ông cũng lưu ý, tâm lý quá thận trọng có thể khiến những cơ hội phát triển bị chậm lại. Trong khi đó, ngành Dầu khí đã chứng minh năng lực làm chủ công nghệ, từ thăm dò địa chấn 2D, 3D đến phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ kỹ thuật và từng bước đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Điện gió ngoài khơi: Cần cơ chế triển khai quyết liệt

Điện gió ngoài khơi là lĩnh vực thể hiện rõ nhất yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn về tổ chức thực hiện. Đây là lĩnh vực có quy mô đầu tư lớn, thời gian triển khai dài, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, doanh nghiệp.

Theo TS Nguyễn Quốc Thập, nếu dự án tiếp tục bị chia thành nhiều giai đoạn riêng biệt, từ khảo sát, lập dự án đầu tư đến lựa chọn nhà đầu tư, với sự tham gia của nhiều đầu mối khác nhau, quá trình triển khai có thể kéo dài. Khi đó, dù mục tiêu cuối cùng vẫn được xác định, thời điểm dự án hoàn thành và đưa nguồn điện vào hệ thống sẽ khó bảo đảm.

Từ thực tế này, Hội Dầu khí Việt Nam kiến nghị, cần có cách tiếp cận quyết liệt hơn, giao nhiệm vụ và trách nhiệm tổng thể cho các tập đoàn kinh tế nhà nước có đủ năng lực. Cụ thể, PETROVIETNAM và EVN cần được giao không chỉ nhiệm vụ khảo sát mà cả trách nhiệm xây dựng phương án triển khai, tổ chức thực hiện, xác định quy mô, mục tiêu và tiến độ đưa dự án vào phát điện.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện các công việc từ khảo sát, xây dựng phương án đầu tư đến thu xếp vốn và triển khai dự án. Nhà nước tập trung quản lý mục tiêu, tiến độ và kết quả cuối cùng, đặc biệt là thời điểm công trình có thể phát điện. Bên cạnh đó, cần mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư, đối tác nước ngoài thông qua những dự án cụ thể, qua đó tạo môi trường cạnh tranh, huy động thêm nguồn lực và nâng cao hiệu quả triển khai.

Ở góc độ khác, TS Nguyễn Đức Kiên cho rằng, cần sớm công bố giá điện đầu ra để nhà đầu tư có cơ sở tính toán hiệu quả tài chính, tỷ suất lợi nhuận trên vốn và quyết định tham gia. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần có chính sách hỗ trợ tiếp cận công nghệ, bởi đây là nhóm thường gặp khó khăn về chi phí nghiên cứu, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.

Về phía cơ quan quản lý, ông Ngô Xuân Anh, Chánh Văn phòng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) cho biết, việc hoàn thiện hành lang pháp lý và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đang được thúc đẩy. Luật Dầu khí năm 2026 cùng các chiến lược phát triển hydrogen, amoniac và điện gió ngoài khơi sẽ tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Theo ông, phân cấp, phân quyền cần đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, bảo đảm doanh nghiệp được chủ động trong sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án nhưng vẫn hoạt động trong khuôn khổ quản lý của Nhà nước.

Bài toán vốn cũng cần được nhìn nhận gắn với tiến độ thực hiện. TS Nguyễn Quốc Thập cho rằng, khả năng thu xếp vốn của các doanh nghiệp dầu khí không phải là trở ngại quá lớn nếu dự án có phương án triển khai khả thi, tiến độ rõ ràng và kiểm soát tốt dòng tiền. PETROVIETNAM đã có kinh nghiệm thực hiện những dự án quy mô lớn, trong đó có chuỗi dự án khí Lô B.

Điều quan trọng là xác định rõ đầu mối, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp. Khi tiến độ được bảo đảm, hiệu quả đầu tư của dự án không chỉ được cải thiện mà năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động cũng được nâng cao.

Có thể thấy, chuyển dịch năng lượng xanh không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay nguồn vốn. Đó còn là phép thử đối với năng lực điều hành, quản trị và tổ chức thực hiện. Khi mục tiêu đã rõ, năng lực doanh nghiệp đã được chứng minh, yêu cầu đặt ra là cần có cơ chế đủ thông thoáng, phân định rõ trách nhiệm và trao quyền tương xứng. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để những cơ hội phát triển năng lượng xanh không dừng lại ở quy hoạch, chiến lược mà sớm trở thành các dự án cụ thể.