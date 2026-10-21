Chuyển dịch năng lượng trong lưu trú

Thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Hyatt Regency Đà Nẵng. Ảnh: SolarBK

Ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh mạnh mẽ, trong đó, chuyển dịch năng lượng xanh được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất, nhằm giảm phát thải và tiết kiệm chi phí vận hành.

Ứng dụng công nghệ số

Ứng dụng công nghệ số và hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại các cơ sở lưu trú quy mô lớn để giảm phát thải ra môi trường.

Tại Alma Resort Cam Ranh (Khánh Hòa), một trong những dự án điện mặt trời lớn nhất ngành khách sạn đang được triển khai, với 4.476 tấm pin được lắp đặt trên diện tích mái 23.290m2, đạt công suất 2.462kWp. Hệ thống này dự kiến cung cấp từ 25% đến gần 30% nhu cầu năng lượng của khu nghỉ dưỡng rộng 30ha, giúp tiết kiệm khoảng 7,2 triệu USD (khoảng 178 tỷ đồng) tiền điện và giảm tới 65.000 tấn khí thải CO2 trong vòng 25 năm.

Trong khi đó, khách sạn Sheraton Hanoi West, với quy mô 390 phòng nghỉ và 130 phòng lưu trú dài hạn đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, giúp giảm khoảng 5% tổng lượng điện tiêu thụ (tương đương gần 6 triệu kWh/năm) và đạt danh hiệu “Sử dụng năng lượng xanh” trong năm 2024.

Các giải pháp tại khu lưu trú được tiếp cận toàn diện từ hệ thống lớn đến chi tiết nhỏ, bao gồm lắp biến tần cho hệ thống bơm và quạt gió; vận hành chiller theo chế độ luân phiên kết hợp giám sát qua hệ thống BMS; thay thế khoảng 10.000 bóng đèn LED tiết kiệm đến 80% điện năng so với đèn truyền thống; tận dụng ánh sáng tự nhiên; đầu tư thêm hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời và heat pump.

Bà Nguyễn Mai Bích Tiên, Quản lý phát triển kinh doanh Công ty GreenYellow Việt Nam cho biết, doanh nghiệp khuyến nghị nâng cấp khu vực lạnh trung tâm bằng công nghệ chiller đệm từ (magnetic bearing) tích hợp biến tần VSD, giúp điều chỉnh công suất linh hoạt theo tải thực tế và giảm đáng kể tiêu thụ điện.

Song song, chuyển đổi hệ thống lò hơi đốt dầu hoặc gas sang bơm nhiệt (Heat Pump) thế hệ mới có hiệu suất chuyển đổi nhiệt vượt trội, kết hợp giải pháp thu hồi nhiệt.

Hệ thống chiếu sáng cũng cần được tối ưu bằng đèn LED thông minh tích hợp cảm biến, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và giảm tiêu thụ tại các khu vực ít sử dụng. Việc giám sát đồng bộ theo thời gian thực thông qua nền tảng tự động hóa sẽ giúp phát hiện sớm các điểm tiêu hao bất thường và duy trì hiệu suất ổn định.

Thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Hyatt Regency Đà Nẵng. Ảnh: SolarBK

Giảm phát thải carbon

Vấn đề quản lý năng lượng, tiết kiệm điện, nước và giảm phát thải carbon cũng đang được chính quyền và doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng nhìn nhận như một yêu cầu tất yếu trong định hướng phát triển du lịch bền vững. Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh (Da Nang Green Stay) được ban hành với 219 tiêu chí, trong đó nhóm môi trường và bảo trì chiếm tỷ trọng lớn.

Đầu tháng 8/2026, hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 1,25MWp tại Hyatt Regency Đà Nẵng chính thức được khởi công, dự kiến tạo ra khoảng 1.878MWh điện sạch và góp phần giảm khoảng 1.238 tấn CO2 mỗi năm.

Đại diện Công ty Năng lượng sạch SolarBK cho biết, những dự án trên phản ánh sự thay đổi trong cách doanh nghiệp tiếp cận năng lượng tái tạo. Vấn đề đặt ra là nguồn năng lượng này được tích hợp như thế nào vào hoạt động hiện hữu và tạo ra giá trị gì trong suốt vòng đời tài sản.

Với khách sạn và resort, hiệu quả vì thế cần được nhìn rộng hơn công suất lắp đặt. Đó là sản lượng năng lượng sạch, chi phí vận hành có thể tối ưu, lượng phát thải có thể giảm và khả năng duy trì chất lượng dịch vụ trong quá trình chuyển đổi.

Về chuyển dịch năng lượng xanh, GreenYellow đề xuất tận dụng diện tích mái nhà, bãi đỗ xe hoặc không gian sẵn có để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, tự cung cấp điện tại chỗ, giảm phụ thuộc vào lưới điện và cắt giảm phát thải CO2.

Kết hợp với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), cơ sở có thể sạc điện vào giờ thấp điểm và xả ra trong khung giờ cao điểm mới (17 giờ 30 - 22 giờ 30), tận dụng chênh lệch giá điện và đảm bảo nguồn cung ổn định.

“Chuyển đổi xanh không đơn thuần là trách nhiệm với môi trường mà đang trở thành tiêu chuẩn chất lượng, giá trị thị trường và thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với cách tiếp cận năng lượng toàn diện này, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng không chỉ tiết giảm được chi phí vận hành mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng xu hướng du lịch xanh và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố”, bà Tiên nói.