Chuyến đi phát hiện 1.000 xe cổ bị thất lạc

Tom Cotter, một nhà khảo cổ ô tô, đã cùng nhà sưu tập Brian Barr và nhiếp ảnh gia Michael Alan Ross thực hiện chuyến hành trình kéo dài hai tuần để tìm kiếm những chiếc xe cổ bị bỏ quên trong các kho chứa và chuồng trại ở vùng nông thôn Mỹ.

Cuốn sách mới của Cotter, Barn Find Road Trip, ghi lại hành trình này với nhiều phát hiện đáng chú ý.

Chiếc xe cổ từ thập niên 1930 được phát hiện trong chuồng trại cũ ở vùng nông thôn Virginia, góp phần bảo tồn lịch sử ô tô Mỹ. Ảnh: AI

Trong ngày thứ năm của chuyến đi, nhóm đã được Zach, một người bạn, dẫn đến thăm một chiếc Chevrolet năm 1935 thuộc sở hữu của Jim Todd. Chiếc xe đã nằm trong kho từ năm 1993 và từng được mua mới bởi ông cố của Todd. Dù chiếc xe còn khá cũ kỹ, nó vẫn có thể phục hồi và được chụp ảnh dưới ánh sáng sớm tạo nên khung cảnh rất ấn tượng.

Tiếp đó, nhóm đến gặp Greg Cash, chủ nhân của một chiếc Dodge bốn cửa năm 1934 với số km chỉ 22.617. Chiếc xe này được trang bị nhiều tùy chọn cao cấp như hệ thống chuyển số điện tử, đèn pha ẩn, và hệ thống sưởi nội thất. Greg dự định phục hồi chiếc xe về trạng thái nguyên bản, dù chi phí sẽ rất lớn.

Hành trình còn đưa nhóm đến một gara cũ ở gần đường cao tốc I-81, nơi có hai chiếc Ford cổ điển, gồm một chiếc Torino 1971 với động cơ 429 và một chiếc Galaxie LTD 1966. Những chiếc xe này đã nằm yên nhiều thập kỷ và được giữ gìn bởi hai anh em Jim và Steve Weaver, con trai của người sáng lập gara.

Cuối cùng, nhóm phát hiện một bộ sưu tập khổng lồ gồm hơn 1.000 chiếc xe cổ thuộc sở hữu của gia đình Early tại một ngôi nhà cổ ở Virginia. Trong đó có nhiều mẫu Studebaker, Dodge, Ford, Chevrolet và cả một chiếc xe hơi chạy bằng hơi nước năm 1914 vẫn còn đăng ký hợp pháp. Gia đình này đã gắn bó với việc phục hồi xe cổ trong nhiều thập kỷ và một số xe trong bộ sưu tập cũng được rao bán.

Chuyến đi không chỉ giúp nhóm khám phá những chiếc xe bị thất lạc mà còn ghi lại câu chuyện về những người đam mê ô tô cổ, những người đã giữ gìn và bảo tồn giá trị lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Mỹ qua nhiều thế hệ.

Tom Cotter cho biết Virginia là một trong những bang có nhiều kho xe cổ bị bỏ quên nhất mà ông từng biết, với hàng chục chiếc xe nằm rải rác trong các khu vực từ Roanoke đến bờ biển. Đây là nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà sưu tập và phục hồi xe cổ trên toàn quốc.

Ngoài ra, chuyến đi cũng cho thấy sự đa dạng về mẫu mã và tình trạng của các xe cổ, từ những chiếc xe đã được phục hồi gần như nguyên bản đến những chiếc xe cần rất nhiều công sức để khôi phục. Điều này phản ánh sự phong phú và thách thức trong việc bảo tồn di sản ô tô Mỹ.