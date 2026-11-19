Ngày 18/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026 tại Thành phố Đồng Nai. Năm nay, 100 nhà giáo tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương cấp Trung ương, đến từ 35 đơn vị

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn, trao tặng 2 năm một lần nhằm phát hiện, tôn vinh những giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đồng thời là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, hạt nhân của phong trào thanh thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH Trung ương Đoàn cho biết từ 560 hồ sơ đăng ký, các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã giới thiệu 159 hồ sơ xét chọn cấp Trung ương. Năm nay, 100 nhà giáo được tuyên dương đến từ 35 đơn vị, đang công tác ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Trong số đó có rất nhiều thầy cô dưới 30 tuổi. Điều đó cho thấy nhiều nhà giáo đã sớm khẳng định năng lực và trách nhiệm với nghề.

Dù phải di chuyển quãng đường rất xa từ tỉnh Lạng Sơn đến TP Đồng Nai nhưng cô Nguyễn Minh Hằng, Trường THCS Lê Văn Tám vẫn có tiết mục văn nghệ rất ấn tượng, sôi động tại chương trình.

Ngồi dưới hội trường, chị Võ Ngọc Thanh Tuyền nở nụ cười hạnh phúc khi chồng mình là thầy Hồ Thanh Tùng, giáo viên trường THCS Võ Thị Sáu (tỉnh Cà Mau) vinh dự là một trong số 5 giáo viên trẻ tiêu biểu được chia sẻ trực tiếp trên sân khấu. “Đây là món quà rất đặc biệt với vợ chồng tôi. Mặc dù quãng đường di chuyển khá xa nhưng đó là những “quả ngọt” xứng đáng mà chồng đã nỗ lực trong sự nghiệp trồng người. Tôi tin chắc đây cũng là động lực để 2 con của mình cố gắng, phấn đấu học tập”, chị Tuyền tự hào nói.

Là 1 trong 13 nhà giáo của TPHCM được nhận bằng khen cấp Trung ương, thầy Đinh Nguyễn Bá Tài, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng hạnh phúc chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên tôi vinh dự đón nhận danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" ở cả 2 cấp thành phố và Trung ương. Cảm xúc ấy càng trở nên đặc biệt hơn khi thành quả này đến đúng dịp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng kỷ niệm 120 năm thành lập. Niềm vui nhân đôi chính là động lực lớn lao để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp trồng người".

Vượt hàng ngàn cây số từ tỉnh Thái Nguyên đến buổi lễ, cô Hoàng Thị Ngà, giáo viên Trường Mầm non Nghiên Loan mang theo câu chuyện đầy xúc động về hành trình "gieo chữ". Để xóa nhòa rào cản ngôn ngữ với học trò, ngoài tiếng Kinh và tiếng Tày, cô chủ động học thêm tiếng Mông. "Học thêm một thứ tiếng đồng nghĩa với việc mình có thêm một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tâm hồn của các con, giúp cô trò dễ dàng trò chuyện, thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn", nữ giáo viên trẻ bộc bạch.

Nép mình sau sân khấu, những chiếc vali xếp gọn gàng là "nhân chứng" cho hành trình đường xa vất vả, gói ghém cả niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà giáo trẻ hội tụ về buổi lễ đặc biệt.

Tại sân khấu, 5 giáo viên trẻ tiêu biểu đại diện cho bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT và đại học đã viết lên câu chuyện truyền cảm hứng về những người thầy trong thời đại chuyển đổi số, nhiệt huyết, tận tâm và không ngừng học tập.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đồng Nai trao bằng khen cho các giáo viên trẻ

“Nhà giáo trẻ tiêu biểu” là danh hiệu ghi nhận năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của các thầy cô với người học, nhà trường và cộng đồng. Đó cũng là lời khích lệ dành cho những người đang ở giai đoạn khởi đầu của nghề giáo.

Với tổ chức Đoàn, đây còn là sự khẳng định niềm tin vào đội ngũ trí thức trẻ đang góp phần bồi dưỡng thế hệ tương lai, mang khát vọng cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của đất nước bằng chính tài năng, tâm huyết và nghề nghiệp của mình.

Huế Xuân