Chuyến đi 1 giờ thành hành trình sinh tử gần 100 ngày giữa Thái Bình Dương

5 người trở về sau hơn 3 tháng lênh đênh trên biển. Ảnh: The Telegraph

Chuyến đi 1 giờ biến thành hành trình sinh tồn giữa biển khơi

Ngày 30/7, 9 thành viên trong một gia đình tại bang Chuuk, Micronesia, lên chiếc thuyền nhỏ dài khoảng 6m để di chuyển giữa các hòn đảo, nhằm thu gom nhu yếu phẩm. Họ dự kiến hoàn thành chuyến đi chỉ trong khoảng 1 giờ.

Trong số những người có mặt trên thuyền có Tedwinson Paul (31 tuổi) cùng 8 người thân nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên, một cơn bão bất ngờ đã khiến chuyến đi ngắn ngủi biến thành thảm họa.

Gió lớn và sóng biển đẩy chiếc thuyền chệch khỏi lộ trình. Khi nhiên liệu cạn kiệt, cả gia đình bị mắc kẹt giữa đại dương, không có phương tiện để quay trở lại hay tìm kiếm sự trợ giúp.

Arthur Irons II, một quan chức bang Chuuk, cho biết ông đã thông báo với chính phủ liên bang sau khi nhận được tin nhóm người mất tích.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ sau đó triển khai chiến dịch tìm kiếm. Tuy nhiên, sau nhiều ngày không có kết quả, hoạt động này bị đình chỉ. Trong khi đó, 9 thành viên trong gia đình vẫn phải tự tìm cách sinh tồn giữa biển khơi, theo Times of India.

Thời gian trôi qua, thức ăn và nước uống trên thuyền dần cạn kiệt. Không có nguồn nước ngọt hay lương thực tiếp tế, những người trên thuyền phải tìm mọi cách để duy trì sự sống.

Họ đã bắt rùa biển và chim để làm thức ăn. Nước mưa trở thành nguồn nước uống chủ yếu trong suốt hành trình. Theo People, 4 người thân đã tử vong và họ phải thả thi thể xuống biển.

Giữa biển khơi rộng lớn, cả nhóm cũng cố gắng phát tín hiệu cầu cứu bằng cách vẫy tay với những con tàu và máy bay đi ngang qua. Họ hy vọng được phát hiện và đưa trở về đất liền, nhưng những nỗ lực này không mang lại kết quả.

Sau nhiều tuần, chiếc thuyền nhỏ vẫn tiếp tục trôi dạt, đưa họ ngày càng xa quê nhà.

Trôi dạt hơn 5.000km mới nhìn thấy đất liền

Sau gần 100 ngày lênh đênh, những người còn sống cuối cùng cũng nhìn thấy đất liền. Ngày 1/11, chiếc thuyền của họ đến đảo Fanning, thuộc quốc đảo Kiribati, sau hành trình trôi dạt hơn 5.000km trên Thái Bình Dương.

Chiếc thuyền sau đó mắc cạn trên vùng bờ biển nhiều san hô và bị phá hủy. Năm người sống sót, gồm 3 người đàn ông và 2 thiếu niên đã cố gắng tìm đường đến khu dân cư gần đó.

Họ lần theo tiếng chuông nhà thờ và cuối cùng gặp được người dân địa phương. Cả 5 người đều kiệt sức, gần như không thể đi lại bình thường, khiến người dân gặp khó khăn trong việc xác định chuyện gì đã xảy ra.

Khi nhận ra họ cần được hỗ trợ khẩn cấp, người dân nhanh chóng đưa cả nhóm đến nơi an toàn. Một mục sư tại địa phương đã tiếp nhận những người sống sót và giúp thu xếp việc chăm sóc y tế.

Sau nhiều tháng thiếu thốn thức ăn và nước uống, cả 5 người đều bị suy dinh dưỡng và mất nước nghiêm trọng. Họ được phát hiện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt sau hành trình dài giữa đại dương.

Mới đây, Paukin Tororo, nhân viên điều dưỡng tại địa phương, cho biết sức khoẻ của họ đã cải thiện. Cả 5 người sẽ được đưa về quê nhà trong thời gian tới.