Trao giấy chứng nhận kết hôn cho ông Võ Hồng Thắng và bà Nguyễn Thị Là

Ngày 17.11, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, ngày 16.11, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tổ chức hỗ trợ đăng ký kết hôn lưu động cho ông Võ Hồng Thắng (88 tuổi), đảng viên gần 65 năm tuổi Đảng và bà Nguyễn Thị Là (89 tuổi), cùng trú tại thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường.

Do tuổi cao, sức khỏe yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, gia đình hai ông bà đã đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú. Tiếp nhận đề nghị, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trực tiếp đến nhà hướng dẫn kê khai hồ sơ, kiểm tra thông tin và hoàn tất các thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định.

Sau khi thủ tục được giải quyết, bà Vũ Thị Kiều Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, đã đến tận nhà trao giấy chứng nhận kết hôn, gửi lời chúc mừng đến hai ông bà.

Việc hỗ trợ ngay tại nơi cư trú không chỉ giúp người cao tuổi giảm bớt khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính mà còn mang đến niềm vui, sự thuận tiện và thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với người dân.

Được biết, từ tháng 6.2026, xã Vạn Tường triển khai mô hình “Hỗ trợ toàn trình trong thực hiện thủ tục hành chính cho người yếu thế trên địa bàn xã Vạn Tường”.

Mô hình hướng đến hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuận tiện hơn, hạn chế việc đi lại nhiều lần, góp phần xây dựng nền hành chính gần dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.