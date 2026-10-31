Chuyển đến sống chung với bạn trai mới quen, người phụ nữ dần phát hiện ra những bí mật kinh khủng

Theo The Standard, người phụ nữ Hồng Kông làm việc trong ngành công nghiệp làm đẹp, được xác định bằng họ So. Cô cho biết đã gặp người đàn ông họ Luk tại một quán bar cách đây khoảng 5 năm. Khi đó, người này giới thiệu mình đang kinh doanh xe ô tô đã qua sử dụng.

Mối quan hệ nhanh chóng phát triển và cả hai chuyển đến sống chung tại Tsuen Wan không lâu sau khi hẹn hò. Theo lời So, gần như ngay sau đó, người đàn ông bắt đầu hỏi vay tiền cô, ban đầu chỉ là những khoản nhỏ, khoảng vài chục nghìn HKD.

Theo thời gian, số tiền vay được cho là ngày càng tăng. Tổng số tiền cô cho bạn trai vay đã vượt quá 3 triệu HKD (khoảng 9,87 tỷ đồng) chỉ trong khoảng một năm.

So kể rằng sau đó, cô đã yêu cầu người đàn ông ký giấy xác nhận nợ tại một công ty luật. Tại thời điểm đó, khoản nợ được ghi nhận vào khoảng 1,8 triệu HKD (khoảng 5,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, cô cáo buộc bạn trai vẫn tiếp tục vay tiền sau khi ký giấy, với lý do cần chi trả các khoản phí kinh doanh, phí đăng ký và chi phí giao tiếp xã hội.

Người phụ nữ Hong Kong tố bạn trai cũ biến mất cùng hơn 3 triệu HKD sau lời hứa kết hôn. Ảnh: The Standard

Người phụ nữ cho biết bạn trai nhiều lần hứa sẽ trả tiền sau khi bán bất động sản. Thậm chí, người này còn được cho là đã hứa sẽ sang tên bất động sản của mẹ mình cho cô sau khi hai người kết hôn.

Tin tưởng vào những lời hứa đó, So tiếp tục hỗ trợ bạn trai về tài chính. Tuy nhiên, sau này, cô phát hiện người đàn ông được cho là đang qua lại với một phụ nữ khác. Nhận ra mình bị lừa dối, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Cô còn kể rằng có lần người đàn ông yêu cầu cô đưa tiền bảo lãnh sau khi nói mình bị bắt giữ. Thế nhưng, sau đó cô phát hiện trong chính ngày hôm ấy, người này lại đi chơi cùng một phụ nữ khác.

Bi kịch tiếp tục xảy đến khi cha của So được chẩn đoán mắc ung thư và cần chi trả khoản tiền lớn để điều trị. Người phụ nữ cho biết phần lớn tiền tiết kiệm của cô đã được đưa cho bạn trai cũ vay nên cô không thể trang trải đầy đủ chi phí chữa bệnh cho cha.

Cha cô sau đó qua đời. So nói sự việc khiến cô vô cùng đau khổ, đồng thời luôn cảm thấy bản thân đã không hoàn thành trách nhiệm của một người con gái đối với cha mình.

Sau khi chia tay, So tìm cách đòi lại số tiền đã cho vay nhưng người đàn ông được cho là từ chối hoàn trả và cuối cùng biến mất.

Sau đó, cô công khai câu chuyện của mình trên mạng xã hội và bất ngờ phát hiện có những người khác cũng lên tiếng với các cáo buộc tương tự liên quan đến cùng người đàn ông. Trong đó, một số người cho biết họ gặp vấn đề về các giao dịch kinh doanh và khoản đầu tư chưa được thanh toán.