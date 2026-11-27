Tham dự hội nghị có Thượng tá Zơrâm Thức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Minh; ông Trần Công Minh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình; ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Công đoàn xã Thăng An cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, ngư dân trên địa bàn.

Ông Trần Công Minh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình (hàng đầu, ở giữa), tại hội nghị.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CĐX-BHXH ngày 2/9/2026 giữa Công đoàn xã Thăng An và BHXH cơ sở Thăng Bình về triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2026–2030.

Phổ biến quy định pháp luật, củng cố quyền lợi an sinh

Tại hội nghị, BHXH cơ sở Thăng Bình đã phổ biến những nội dung cơ bản về chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời phân tích rõ quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia theo quy định hiện hành. Qua đó, giúp đoàn viên, hội viên và ngư dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, lợi ích thiết thực của các chính sách BHXH, BHYT, chủ động tham gia để bảo đảm quyền lợi và an sinh cho bản thân, gia đình.

Báo cáo viên BHXH cơ sở Thăng Bình phổ biến các chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đến đoàn viên, hội viên và ngư dân Nghiệp đoàn nghề cá Thăng An.

Về chính sách BHXH, báo cáo viên giới thiệu hai hình thức gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Trong đó, BHXH bắt buộc áp dụng đối với các nhóm đối tượng thuộc diện tham gia theo quy định; BHXH tự nguyện mở rộng cơ hội cho lao động tự do và những người không thuộc diện bắt buộc được tham gia, tích lũy thời gian đóng để hưởng các chế độ an sinh khi đáp ứng đủ điều kiện theo luật định.

Đối với chính sách BHYT, hội nghị tập trung làm rõ đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng cũng như quyền lợi khám, chữa bệnh.

Việc tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình giúp những người chưa thuộc diện bắt buộc có điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, san sẻ gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật và hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Gỡ vướng tiếp cận thông tin, vận động ngư dân tham gia

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Công đoàn xã Thăng An cho biết, do phần lớn đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Thăng An thường xuyên bám biển đánh bắt dài ngày nên điều kiện tiếp cận thông tin về chính sách BHXH, BHYT còn nhiều hạn chế. Hiện vẫn còn không ít ngư dân chưa tham gia BHXH và chưa có điều kiện tìm hiểu thấu đáo những quyền lợi lâu dài mà chính sách an sinh mang lại.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Công đoàn xã Thăng An phát biểu tại hội nghị.

Theo Chủ tịch Công đoàn xã Thăng An, hội nghị là dịp để đoàn viên, ngư dân nắm rõ hơn về quyền lợi, mức đóng và phương thức tham gia BHXH, BHYT; từ đó chủ động lựa chọn hình thức phù hợp nhằm được chăm sóc sức khỏe, có điểm tựa thu nhập khi hết tuổi lao động và ổn định cuộc sống lâu dài.

Trong thời gian tới, Công đoàn xã Thăng An sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các buổi tư vấn, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chấp hành Nghiệp đoàn nghề cá trong vận động từng đoàn viên, ngư dân và hộ gia đình tham gia.

Song song đó, đơn vị sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và điều kiện kinh tế của từng hộ để lựa chọn cách thức tuyên truyền sát thực tế, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm trong cộng đồng ngư dân.